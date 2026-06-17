Megszólalt a Szőlő utca egykori alkalmazottja, súlyos dolgokat állít

Nincs megállás, ez a Magyarflix – de valamit elfelejtett közölni a miniszterelnök!
Egyelőre nem sok kormányzást láttunk. Kovács András írása.
A Szőlő utcai botrányról, illetve álbotrányról, valamint Zsolti bácsiról beszélgetett a fideszes Pócs János a koronatanú Kiss Márió nevelővel, aki szerint hamis vád és a Tisza érintettsége is felmerülhet. Megszólalt Magyar Márton, a miniszterelnök testvére is.
Megvesztegetésről beszélt Kiss Márió, a Szőlő utcai intézet egykori munkatársa, a Szőlő utcai pedofilbotrány kapcsán korábban a Kontoll.hu-nak interjút adó Bangó Sándor nevelője. Kiss Márió azt mondta Pócs János országgyűlési képviselőnek, a Pócs pacekba című műsorban, tud arról, hogy a Tisza párt gyerekeket keresett meg, hogy pénzért bemártsák az akkori kormánypárt egyes tagjait. Mint mondta, 2020-ban, amikor meglátta a Magyar Péter miniszterelnök testvére által létrehozott Kontroll.hu-n megjelent interjút Bangóval, ő azonnal megkereste őket.
Kikerült kedden egy hangfelvétel is, amin a műsorban elhangzottak szerint Kiss Márió és Bangó Sándor beszélgetnek, s Bangó elárulja „megkapta a négymilliót, amit Marcitól kapott”, illetve Juhász Péter is adott neki százmilliót. Kiss azonban azt magyarázza,
nem normális, hogy pénzért hamisan állít dolgokat – nevezetesen, hogy politikusok megerőszakolták –, s nem fogják megvédeni, ha per lesz belőle.
„Megkerestem Magyar Mártont, és jeleztem, hogy ez aggályos, mert ki fogják használni a fiút” – mondta az interjúban az egykori nevelő, aki állította, „Marci tudta, hogy hamis tanúzás volt az egész történet alapja”, a Zsolti bácsi nevet pedig ugyan Bangó Sándor kimondta, de azt akkor nem hozták nyilvánosságra.
Hozzátette, amikor a fiú bement a Kontrollba, még nem volt az ügyészségen, korábban pedig a DK-s Dobrev Klárával állt kapcsolatban, akinek szintén adott interjút. A történet kicsit zavaros, Bangó Sándor ugyanis később visszakozott a „Zsolti bácsi-vádból”, pedig már gyűjtés is indult a támogatására, végül mégis bejelentette idén májusban: „Kedves emberek! Megtettem a vallomásomat az ügyészségen Zsolti bácsi ügyében. Az ügyészség arra kért, hogy egyelőre ne hozzam nyilvánosságra a nevét és további részleteket, mert ezzel veszélyeztethetném a folyamatban lévő nyomozást”
Mindenesetre az egykori nevelő a Pócs-műsorban is állította, beszélt a Szőlő utcai neveltjével, hogy pénzért megvádolni embereket nem helyes, de ő azt mondta, azt ígérték neki, megvédik. A nevelő azt is elmondta, korábban közölte a fiúval, hogy ő ki fog állni a hatóság elé, mert az a helyes. Pócs János előzőleg a parlamentben már felkérdezte az ügyben magát Magyar Pétert, mondván,
a Zsolti bácsi-ügy szálai a Tiszáig vezethetnek.
Kiss Márió szerint pontot kell tenni ennek az ügynek a végére, a magyar emberek szemét ki kell nyitni, hogy itt annak, amit egyes gyerekek nyilatkoznak, nincs alapja. Azt is elmondta, nem szeretné az önéletrajzából kitörölni, hogy a Szőlő utcában dolgozott, mert sok jó szakember volt ott, akiket nem jogos lepedofilozni.
Magyar Márton, a Kontroll alapítója az interjú megjelenése után pár órával reagált az ott elhangzottakra. Azt írta:
„A ma este Pócs János YouTube-csatornáján közzétett „Exkluzív interjú a Szőlő utca egykori nevelőjével” című videóval kapcsolatosan rágalmazás és becsület csorbítására alkalmas hamis hang- vagy képfelvétel nyilvánosságra hozatala miatt feljelentést fogok tenni mind Pócs János híresztelővel, mind pedig Kiss Márióval szemben, ugyanis Bangó Sándor nem kapott pénzt sem tőlem, sem mástól a kontrollos interjúért cserébe, jómagam nem tudtam arról és ma sincs tudomásom arról, hogy Bangó Sándor hazudott volna az interjúban „Zsolti bácsi” vezetéknevéről. Ami tény, hogy
Bangó Sándor jogi képviselője útján még az interjú elkészítése előtt írásban jelezte az ügyészség felé, hogy korábbi tanúvallomását ki kívánja egészíteni. Szakértő sem szükséges annak megállapításához, hogy
a Pócs János által közzétett videóban bejátszott hangfelvételen nem Bangó Sándor hangja hallható.
Kiss Márió valóban megkeresett telefonon, melynek a lényege az volt, hogy korábban dolgozott a Szőlő utcai Javítóintézetben, jelenleg vidéken van, nincs munkája, és Budapestre jön állásinterjúkra.Végezetül: most már tudom, hogy miért mondta nekem Bangó Sándor, hogy vigyázzak Márióval nagyon, amikor említettem neki, hogy megkeresett engem.”
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