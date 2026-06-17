Megszólalt a Szőlő utca egykori alkalmazottja, súlyos dolgokat állít

Megvesztegetésről beszélt Kiss Márió, a Szőlő utcai intézet egykori munkatársa, a Szőlő utcai pedofilbotrány kapcsán korábban a Kontoll.hu-nak interjút adó Bangó Sándor nevelője. Kiss Márió azt mondta Pócs János országgyűlési képviselőnek, a Pócs pacekba című műsorban, tud arról, hogy a Tisza párt gyerekeket keresett meg, hogy pénzért bemártsák az akkori kormánypárt egyes tagjait. Mint mondta, 2020-ban, amikor meglátta a Magyar Péter miniszterelnök testvére által létrehozott Kontroll.hu-n megjelent interjút Bangóval, ő azonnal megkereste őket.

Hangfelvétel négymillióról

Kikerült kedden egy hangfelvétel is, amin a műsorban elhangzottak szerint Kiss Márió és Bangó Sándor beszélgetnek, s Bangó elárulja „megkapta a négymilliót, amit Marcitól kapott”, illetve Juhász Péter is adott neki százmilliót. Kiss azonban azt magyarázza,