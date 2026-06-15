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Magyarország migrációs paktum migráció bevándorlás Európai Unió

A migrációs paktum egyik pillérét fogadhatja csak el Magyarország – Luxemburgban tárgyalt a belügyminiszter

2026. június 15. 12:17

Pósfai Gábor leszögezte, Magyarország a jelenlegi formájában továbbra is elutasítja az Európai Unió migrációs paktumát.

2026. június 15. 12:17
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Magyarország a jelenlegi formájában továbbra is elutasítja az Európai Unió migrációs paktumát, ezért nem készített tagállami végrehajtási tervet, és a jövőben sem tervezi ilyen terv leadását – jelentette ki a Belügyminiszter az Országgyűlés európai ügyek bizottságának hétfői ülésén, ahol az Európai Unió Bel- és Igazságügyi Tanácsának luxemburgi ülésén történtekről hallgatták meg a politikust.

Pósfai Gábor közölte: a paktumban szereplő szolidaritási pillérek, a kvóta szerinti elosztás, a pénzügyi megváltás és a technikai segítségnyújtás közül Magyarország a technikai segítségnyújtást tartja elfogadhatónak;

ehhez viszont annak a tömeges migrációval szembenéző országnak a jóváhagyása is szükséges, amely segítségre szorulhat. Erről előzetes, tapogatózó jellegű megbeszélésekre és kétoldalú egyeztetésekre sor került a tanács ülésén, ám ezzel kapcsolatban nem született semmiféle megállapodás – tette hozzá a miniszter.

Elmondta, a tanácskozáson – ahol a schengeni övezet helyzetét is megvitatták – volt kétoldalú egyeztetés az osztrák belügyminiszterrel annak okán, hogy Magyarország ellenzi a belső határellenőrzések fenntartását.

Közösen felvetették, hogy középtávon a határellenőrzést egy olyan rendszer válthatja fel, ahol az osztrák és a magyar belügyi szervek együttműködve nem közvetlenül a határt ellenőrzik,

hanem a határrégióban tartanak ellenőrzéseket.

(MTI)

Nyitókép Bodnár Boglárka / MTI

 

Összesen 63 komment

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molnar-viktor54
2026. június 15. 15:06
Na miaz? Mégsem fogadta el a TISZA a migrációs paktumot? Feleslegesen hazudoztok több hete ti patkány firkászok? Most hányan vagytok a mandinernél? Úgy hallottam az emberek felét már kirúgták és mentek wc-t pucolni a vonatokra.
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survivor
2026. június 15. 15:05
salazarfasz Nem érzed a logikai képtelenséget,tényleg ? "3. Tényleg az EUs pénzek ellopása miatt nem kapta meg az Orbán kormány a pénzeket." Ha nem kapta meg , akkor hogyan tudta ellopni :-)))
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0
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survivor
2026. június 15. 15:02
statiszta Miből gondolod ? Komolyan kérdezem...
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survivor
2026. június 15. 15:01
Nem merik meglépni. pedig a nők várták a négerfaszt... :-))
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