Orbán Viktor Brüsszelben figyelmeztette a Tisza-kormányt: A migrációs paktum semmilyen formájában nem elfogadható

Népszavazás a migránsok kötelező letelepítéséről

Mint ismert, 2016-ban a harmadik Orbán-kormány kezdeményezésére népszavazást tartottak hazánkban a migrációról. A referendum kérdése úgy szólt: „Akarja-e, hogy az Európai Unió az Országgyűlés hozzájárulása nélkül is előírhassa nem magyar állampolgárok Magyarországra történő kötelező betelepítését?”

Az érvényesen voksolók elsöprő többsége, több mint 98 százaléka, majdnem 3,4 millió ember nemmel szavazott.