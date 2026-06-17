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pósfai gábor európai unió migrációs paktum orbán viktor

Orbán Viktor Brüsszelben figyelmeztette a Tisza-kormányt: A migrációs paktum semmilyen formájában nem elfogadható

2026. június 17. 17:49

Pósfai Gábor belügyminiszter korábban elismerte, van olyan pillére a migrációs paktumnak, amit elfogadhatónak tart. Orbán Viktor szerint azonban a paktum semmilyen nem fogadható el és „ellentétes Magyarország érdekeivel, sőt ellentétes azzal a közakarattal is, amely megmutatta magát egy népszavazáson.”

2026. június 17. 17:49
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„Azt javaslom, hogy olvassa el Pósfai úr nyilatkozatát. Nem azt mondta, amit itt idézett. Azt mondta, hogy ebben a formájában nem támogatja. Szerintem semmilyen formájában sem kell támogatni semmilyen migrációs paktumot” – jelentette ki Orbán Viktor újságírói kérdésre szerdai, brüsszeli nemzetközi sajtótájékoztatóján.

Mint ismert, 

Pósfai Gábor, a Tisza-kormány belügyminisztere nemrég a migrációs paktummal kapcsolatban kifejtette, azt a jelenlegi formájában elutasítja,

ezért nem készített tagállami végrehajtási tervet, és a jövőben sem tervezi ilyen terv leadását.

Orbán Viktor viszont szerdai nemzetközi sajtótájékoztatóján azt hangoztatta: egyetlen migrációs paktum lehetne elfogadható, ami azt mondaná ki, amit a magyar jogszabályok. Ezenkívül semmilyen más jó megoldás nincs. 

Lényeges pontban tér el Orbán Viktor véleménye a kormányétól

Az a belügyminiszter nyilatkozatából kiderült, hogy a kormány nem utasítja el egészében a paktumot. Pósfai Gábor elismerte, a paktumban szereplő szolidaritási pillérek közül a technikai segítségnyújtást elfogadhatónak tartja.

Ehhez képest Orbán Viktor brüsszeli sajtótájékoztatóján kifejtette: 

Nem akarunk se fizetni, és nem akarunk semmilyen segítséget se adni. Mindenki védje meg a saját határát és ne engedje be a saját hazájába a migránsokat. Ha beengedte, viselje a következményeit. Ez a magyar álláspont.”

Magyarország korábbi kormányfője három fő porblémát említett meg a paktummal kapcsolatban:

  • át kell venni migránsokat, vagy segítséget kell nyújtani más országoknak,
  • migránstábort kell építeni akkor is, ha nincs migráns Magyarországon,
  • valamint adott esetben kötelezően be kell fogadni migránsokat.

A migrációs paktum se így, se más formájában nem fogadható el, ellentétes Magyarország érdekeivel, sőt 

ellentétes azzal a közakarattal is, amely megmutatta magát egy népszavazáson  – hangsúlyozta Orbán Viktor.

Népszavazás a migránsok kötelező letelepítéséről

Mint ismert, 2016-ban a harmadik Orbán-kormány kezdeményezésére népszavazást tartottak hazánkban a migrációról. A referendum kérdése úgy szólt: „Akarja-e, hogy az Európai Unió az Országgyűlés hozzájárulása nélkül is előírhassa nem magyar állampolgárok Magyarországra történő kötelező betelepítését?”

Az érvényesen voksolók elsöprő többsége, több mint 98 százaléka, majdnem 3,4 millió ember nemmel szavazott.

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Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

 

Összesen 15 komment

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Sorrend:
tiszasszoptato
2026. június 17. 19:08
Bastyaelvtars 2026. június 17. 19:02 Szerencsére már csak üzengetni tud, hatalma nincs Ahogy neked sincs jövőd, miután a pokolban fogsz megrothadni hamarosan!
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Bastyaelvtars
2026. június 17. 19:02
Szerencsére már csak üzengetni tud, hatalma nincs
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0
1
nuevas-reglas
•••
2026. június 17. 18:55 Szerkesztve
Szarban fogja be a pofajat Hogy lehet ez az ember szabadlabon meg mindig ?
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0
1
Conduct
2026. június 17. 18:53
Egy a lényeg.A Mandiner megy a piacra fizetősbe.Sok sikert!
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1
1
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