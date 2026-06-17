Orbán Viktor Brüsszelben figyelmeztette a Tisza-kormányt: A migrációs paktum semmilyen formájában nem elfogadható

A migrációs paktum egyik pillérét fogadhatja csak el Magyarország – Luxemburgban tárgyalt a belügyminiszter
Pósfai Gábor leszögezte, Magyarország a jelenlegi formájában továbbra is elutasítja az Európai Unió migrációs paktumát.
Pósfai Gábor belügyminiszter korábban elismerte, van olyan pillére a migrációs paktumnak, amit elfogadhatónak tart. Orbán Viktor szerint azonban a paktum semmilyen nem fogadható el és „ellentétes Magyarország érdekeivel, sőt ellentétes azzal a közakarattal is, amely megmutatta magát egy népszavazáson.”
„Azt javaslom, hogy olvassa el Pósfai úr nyilatkozatát. Nem azt mondta, amit itt idézett. Azt mondta, hogy ebben a formájában nem támogatja. Szerintem semmilyen formájában sem kell támogatni semmilyen migrációs paktumot” – jelentette ki Orbán Viktor újságírói kérdésre szerdai, brüsszeli nemzetközi sajtótájékoztatóján.
Mint ismert,
Pósfai Gábor, a Tisza-kormány belügyminisztere nemrég a migrációs paktummal kapcsolatban kifejtette, azt a jelenlegi formájában elutasítja,
ezért nem készített tagállami végrehajtási tervet, és a jövőben sem tervezi ilyen terv leadását.
Orbán Viktor viszont szerdai nemzetközi sajtótájékoztatóján azt hangoztatta: egyetlen migrációs paktum lehetne elfogadható, ami azt mondaná ki, amit a magyar jogszabályok. Ezenkívül semmilyen más jó megoldás nincs.
Az a belügyminiszter nyilatkozatából kiderült, hogy a kormány nem utasítja el egészében a paktumot. Pósfai Gábor elismerte, a paktumban szereplő szolidaritási pillérek közül a technikai segítségnyújtást elfogadhatónak tartja.
Ehhez képest Orbán Viktor brüsszeli sajtótájékoztatóján kifejtette:
Nem akarunk se fizetni, és nem akarunk semmilyen segítséget se adni. Mindenki védje meg a saját határát és ne engedje be a saját hazájába a migránsokat. Ha beengedte, viselje a következményeit. Ez a magyar álláspont.”
Magyarország korábbi kormányfője három fő porblémát említett meg a paktummal kapcsolatban:
A migrációs paktum se így, se más formájában nem fogadható el, ellentétes Magyarország érdekeivel, sőt
ellentétes azzal a közakarattal is, amely megmutatta magát egy népszavazáson” – hangsúlyozta Orbán Viktor.
Népszavazás a migránsok kötelező letelepítéséről
Mint ismert, 2016-ban a harmadik Orbán-kormány kezdeményezésére népszavazást tartottak hazánkban a migrációról. A referendum kérdése úgy szólt: „Akarja-e, hogy az Európai Unió az Országgyűlés hozzájárulása nélkül is előírhassa nem magyar állampolgárok Magyarországra történő kötelező betelepítését?”
Az érvényesen voksolók elsöprő többsége, több mint 98 százaléka, majdnem 3,4 millió ember nemmel szavazott.
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Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala