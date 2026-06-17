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Patrióták Európáért Brüsszel Orbán Viktor

Orbán Viktor sajtótájékoztatót tart Brüsszelben: a választási vereség nem írja felül az európai patrióták erősödését (ÉLŐ)

2026. június 17. 14:45

Az Európai Unió vezetői a következő napokban Brüsszelben egyeztetnek a kontinens előtt álló legfontosabb kihívásokról. Orbán Viktor 15 órától nemzetközi sajtótájékoztatót tart a belga fővárosból, az uniós csúcstalálkozó előtt.

2026. június 17. 14:45
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Orbán Viktor Brüsszelben találkozik a Patrióták Európáért pártcsalád vezetőivel az uniós állam- és kormányfők csúcstalálkozója előtt. Az egyeztetések középpontjában az európai politika jövője, Ukrajna támogatása és az Európai Unió következő költségvetése áll.

A Patrióták az EU-csúcs előtt összehangolják álláspontjukat a legfontosabb kérdésekben, a találkozón többek között Andrej Babis cseh miniszterelnök is részt vesz.

Nem maradnak képviselet nélkül a patrióták 

Orbán Viktor elmondta, hogy a választási vereség nem változtat azon a tényen, hogy Európában folytatódik a patrióta szervezetek erősödése, ezt egyetlenegy választás sem írja felül.

Hozzátette, a Fidesz veresége célokat sem változtat meg, továbbra is az európai patrióták erősítésén dolgoznak, és Európa megvédésén.

Kiemelte, a patrióták nem maradnak miniszterelnök nélkül, hiszen Andrej Babiš cseh miniszterelnök fogja őket képviselni az Európai Tanácsban.

Arra a kérdésre, hogy Babišnak mi lesz a feladata az EU-csúcson, elmondta, hogy tapasztalatai alapján biztos abban, hogy a cseh kormányfő küzdeni fog az energiaárak mesterségesen magas szinten tartása ellen. Egyrészt a patrióták ellenzik az ETS I. bevezetését, és az ETS II. reformja mellett foglalnak állást. Emellett Babiš ki fog állni a migráció ellen, ugyanakkor az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban holnap tárgyalni fog a cseh miniszterelnökkel.

Elmondta, hogy Európa helyzete nem javult az utóbbi időben, továbbra sem képes kezelni az ukrán háborút, továbbra is súlyos válságot jelent a migráció, ami ma már integrációs problémát is jelent, és velünk marad akkor is, ha nagyobb migrációs hullám nem is éri el a kontinenst. Továbbá az európai versenyképesség is továbbra is gyengül. Ezzel kapcsolatban elmondta, hogy a legnagyobb kihívás most az, hogy az egyes nemzetállamok hogyan tudnak növekedni, miközben az EU képtelen rá.

Az új kormány taktikát váltott

Az uniós források kérdésében elmondta, hogy az új magyar kormány az uniós zsarolásra behódolással válaszol, és teljesíti a brüsszeli elvárásokat. De ennek ellenére megerősítette, fontos, hogy az uniós forrásokat megkapja Magyarország. Elmondta, hogy az Európai Bizottság szerint 2 milliárd euró már semmiképpen sem érhető el a magyarok számára. Orbán Viktor szerint ezt sem hagyhatja annyiban az új kormány, és minden eurót haza kell hozni. Azt is hozzátette, látható, hogy az új magyar kormány a kondicionalitási szabályozás kérdésében is meghátrált.

A kárpátaljai magyarokkal kapcsolatban elmondta, reméli, hogy az ukránok betartják majd a megállapodást, ugyanakkor hibának tartja, hogy az Európai Unió megindította a csatlakozási tárgyalásokat Ukrajnával.

Tanulni kell a hibákból

Azzal kapcsolatban, hogy az Európai Parlamentben a jobbközép és a jobboldali pártok sikeresen ellenálltak a baloldallal szemben a migráció ügyében, elmondta, hogy a jövőben meg kell teremteni a jobboldal egységét, a jövőben nem fog működni, hogy a baloldallal kötött koalíciókat. Hozzátette, Magyarországon is azért tudtak 16 éven keresztül kormányozni, mert egyben tudták tartani a jobboldalt.

A migrációs szabályozással kapcsolatban elmondta, hogy Magyarországnak nincs problémája a visszatoloncolásokkal, mert Magyarországon nincs egyetlen migráns sem. Hozzátette azt is, hogy a tranzitzónák megnyitása Magyarország területén hiba lenne, az az egyetlen helyes megoldás az, ha a migránsok Magyarország területén kívül bírálják el a migránsok kérelmeit. 

Kérdésre válaszolva elmondta, hogy a patrióta csúcstalálkozón majd arról is beszélnek, hogyan hibázott a Fidesz Magyarországon, és hogy ezekből a hibákból a többi tagpárt is tudjon tanulni.

Nem kell mindenben egyetérteni 

A csütörtöki csúcstalálkozóval kapcsolatban elmondta, hogy korábban azért nem létezett patrióta összefogás, mert a nemzeti alapon álló pártok mindig elutasítóan viszonyultak a nemzetközi együttműködéshez. A Patrióták Európáért abban hozott újdonságot, hogy rögzítették:

nem akarnak minden kérdésben, vagy minden fontos kérdésben egységes álláspontot kialakítani.

Azokkal a kérdésekkel foglalkoznak, amelyekben egyet tudnak érteni, minden más kérdésben a saját álláspontjukat fogják képviselni. Ilyen vitás kérdés például az Egyesült Államokhoz való viszony, viszont olyan kérdésekben, mint a migráció vagy éppen az energia, egységes álláspontot tudnak képviselni.

 

Cikkünk frissül!

Nyitókép: NICOLAS TUCAT / AFP

 

Összesen 5 komment

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vezker
2026. június 17. 15:40
2/3-os ellenszélben 4 év kurva hosszú idő.
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0
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24fokos32
2026. június 17. 15:35
"a választási vereség nem írja felül az európai patrióták erősödését" Különösen akkor nem, ha egy eleve bukásra ítélt, külföldről távirányított bábkormányt szavazott meg a (néhány menthetetlen szektás hülye kivételével) kijózanodás előtt álló pórnép. "Babis nem ... egyeztet, hanem Orbánnal?" Bizony, mert Orbán Viktor egy tekintélyes, erős poltikus, aki a baloldali rpombolás után rendbehozta hazánkat, "mellesleg" felrakta a nemzetközi világpolitikai térképre. "Magyar" Péter meg egy távirányított báb, egy másoktól függő csicska. Brüsszelből diktálnak neki, még azt is előírják Hülyepetikének, mikor és milyen szólamban finghat. Magára valamti adó értelmes poltikus, diplomata szóba se áll egy ilyen jelentéktelen, súlytalan hülyével.
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2
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Magyarorszag-elveszett
2026. június 17. 15:25
Magyarországon viszont óvodás módjára hülyéknek szövegezett alkotmánnyal akarják neki megtiltani a politikát. Ebből akár még jól is kijöhet, de tiszások úgy sem értik meg ezt.
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2
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Takagi
2026. június 17. 15:13
Hajrá Viktor! Te vagy az ász minden téren.
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