Orbán Viktor sajtótájékoztatót tart Brüsszelben: a választási vereség nem írja felül az európai patrióták erősödését (ÉLŐ)

Arra a kérdésre, hogy Babišnak mi lesz a feladata az EU-csúcson, elmondta, hogy tapasztalatai alapján biztos abban, hogy a cseh kormányfő küzdeni fog az energiaárak mesterségesen magas szinten tartása ellen. Egyrészt a patrióták ellenzik az ETS I. bevezetését, és az ETS II. reformja mellett foglalnak állást. Emellett Babiš ki fog állni a migráció ellen, ugyanakkor az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban holnap tárgyalni fog a cseh miniszterelnökkel.

Elmondta, hogy Európa helyzete nem javult az utóbbi időben, továbbra sem képes kezelni az ukrán háborút, továbbra is súlyos válságot jelent a migráció, ami ma már integrációs problémát is jelent, és velünk marad akkor is, ha nagyobb migrációs hullám nem is éri el a kontinenst. Továbbá az európai versenyképesség is továbbra is gyengül. Ezzel kapcsolatban elmondta, hogy a legnagyobb kihívás most az, hogy az egyes nemzetállamok hogyan tudnak növekedni, miközben az EU képtelen rá.

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