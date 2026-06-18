Magyarország is beállt a sorba: mind a 27 uniós tagállam egységesen támogatja Ukrajnát

Történelmi pillanat jött el Ukrajna számára: az első tárgyalási fejezetcsoport megnyitása rendkívül fontos lépés az Európai Unió bővítése és Ukrajna teljes uniós csatlakozása felé – jelentette ki az António Costa, az uniós tagállamok állam- és kormányfőit tömörítő Európa Tanács elnöke csütörtökön Brüsszelben.

Az EU-csúcstalálkozóra érkezve Costa közölte: a Hetek (G7) országcsoporttal közös nyilatkozatot fogadtak el, amely egyértelmű és határozott támogatást fejez ki Ukrajna iránt a G7 tagjai részéről.