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Brüsszel Ukrajna António Costa Volodimir Zelenszkij Európai Unió

Magyarország is beállt a sorba: mind a 27 uniós tagállam egységesen támogatja Ukrajnát

2026. június 18. 18:11

„Az első tárgyalási fejezetcsoport megnyitása rendkívül fontos lépés az Európai Unió bővítése és Ukrajna teljes uniós csatlakozása felé” – mondta António Costa.

2026. június 18. 18:11
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Történelmi pillanat jött el Ukrajna számára: az első tárgyalási fejezetcsoport megnyitása rendkívül fontos lépés az Európai Unió bővítése és Ukrajna teljes uniós csatlakozása felé – jelentette ki az António Costa, az uniós tagállamok állam- és kormányfőit tömörítő Európa Tanács elnöke csütörtökön Brüsszelben.

Az EU-csúcstalálkozóra érkezve Costa közölte: a Hetek (G7) országcsoporttal közös nyilatkozatot fogadtak el, amely egyértelmű és határozott támogatást fejez ki Ukrajna iránt a G7 tagjai részéről.

A 27 uniós tagállam egységesen támogatja Ukrajnát,

és fontos hangsúlyozni, hogy most az Európai Unió, az Egyesült Államok, valamint partnereink, Kanada, Japán, az Egyesült Királyság, mind együtt dolgoznak azon, hogy továbbra is támogassák az országot” – mondta.

Közölte: a G7 országok további intézkedéseket hoznak Oroszországgal szemben annak érdekében, hogy csökkentsék háborús képességeit Ukrajnával szemben,

és elősegítsék az igazságos és tartós béke új korszakát Ukrajnában.

(MTI)

Nyitókép: HENRY NICHOLLS / AFP

 

Összesen 31 komment

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Sorrend:
Náthás hal
2026. június 18. 20:19
Lesz az eu-nak bármiféle értelme, ha olyan ország(ok) lesznek a tagjai akik a minimumot sem tudják teljesíteni?
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0
0
magyar-1977
2026. június 18. 20:07
magyar-1977 turul-895 2026. június 18. 20:07 Kuss a neved tojógalambos ruszkicsicska!:DDDD
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0
1
magyar-1977
2026. június 18. 20:06
magyar-1977 Bitrex® 2026. június 18. 20:06 Már ötödik éve!:DDDDDDDDDDDDDD
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0
0
Bitrex®
2026. június 18. 19:53
Kosztyantinyivkát épp most foglalják el az oroszok. Egy kb. 6 km2-es területet a város belsejében viszont még az ukránok tartanak, de onnan már nem lesz kiút.
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