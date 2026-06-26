Addig emeljük a hangerőt, amíg VÉGRE ODAFIGYELNEK RÁNK! – Elizabeth a Mandineren

Elizabeth, a Magyar Valóság alapítója és a migrációs paktum elleni tüntetések főszervezője volt a Mandiner vendége. Elmesélte hogyan szerveződtek a migrációs paktum elleni demonstrációk, kik segítették a háttérből, és miért vállalta a nyilvános szereplést. Megszólal a Magyar Péterrel kapcsolatos vádakról, tisztázza a Fideszhez fűződő viszonyát, és azt is elárulja, miért tartja sorsfordítónak a migráció ügyét.

Az interjúban felidézi a nagy visszhangot kiváltó erkélyjelenetet, beszél a következő tüntetés előkészületeiről, valamint arról is, milyen árat fizetett azért, hogy kiálljon a véleménye mellett.

Nézze meg a teljes beszélgetést a Mandiner YouTube-csatornáján!