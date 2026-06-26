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mandiner elizabeth fidesz tüntetés migrációs paktum Magyar Péter

Addig emeljük a hangerőt, amíg VÉGRE ODAFIGYELNEK RÁNK! – Elizabeth a Mandineren

2026. június 26. 16:13

Több ezres tüntetések, politikai konteók, személyes támadások és egy civil mozgalom, amely néhány hét alatt országos figyelmet kapott.

2026. június 26. 16:13
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Elizabeth, a Magyar Valóság alapítója és a migrációs paktum elleni tüntetések főszervezője volt a Mandiner vendége. Elmesélte hogyan szerveződtek a migrációs paktum elleni demonstrációk, kik segítették a háttérből, és miért vállalta a nyilvános szereplést. Megszólal a Magyar Péterrel kapcsolatos vádakról, tisztázza a Fideszhez fűződő viszonyát, és azt is elárulja, miért tartja sorsfordítónak a migráció ügyét.

Az interjúban felidézi a nagy visszhangot kiváltó erkélyjelenetet, beszél a következő tüntetés előkészületeiről, valamint arról is, milyen árat fizetett azért, hogy kiálljon a véleménye mellett.

Nézze meg a teljes beszélgetést a Mandiner YouTube-csatornáján!

 

Összesen 1 komment

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2026. június 26. 16:31
Amikor az első tüntetésre igyekeztem, az Operánál még azért imádkoztam, hogy legalább pár százan legyünk. Az Oktogonnál már 50-100 fős tömeggel is beértem volna. Aztán jött szembe a több ezres tömeg és végtelen megkönnyebbüléssel soroltam be az első 50-100 személy közé.
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