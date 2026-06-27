A patrióták is utcára vonultak Budapesten

Három hete, június 5-én már utcára mentek a patrióták, akkor a békés vonulásos tüntetést az európai uniós migrációs paktum ellen szervezték meg. A demonstrálók akkor is Kodály köröndön gyülekeztek, majd az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton vonultak a Kossuth térre, a parlament épületéhez.

A szervezők hangsúlyozták, hogy a rendezvény pártpolitikától mentes, és a hazáját szerető minden olyan honfitársat várnak, aki egyetért azzal, hogy „hazánk nem lehet a tömeges migráció céltáblája”. Az eseményt, ahogy a most szombatit, akkor is ismert jobboldali influenszerek szervezték – köztük Elizabeth – Magyar valóság, Tiba Dorina, Karácson Zoltán, Schauer Viktor László és Pityinger László (Dopeman) –, akik a nemzeti összefogás fontosságát emelték ki.