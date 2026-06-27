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bohár dániel andrássy úton migrációs paktum

A patrióták is utcára vonultak Budapesten

2026. június 27. 18:35

A migrációs paktum ellen is tüntettek.

2026. június 27. 18:35
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Több ezer részvevővel elindult a patrióták menete az Andrássy úton – számolt be Bohár Dániel, a riporter.

Szálljunk szembe együtt békésen, törvényesen a migrációs paktum végrehajtásával és a tavalyi alaptörvényi-jogszabályi tiltás ellenére önkényesen megint megengedett, utcáinkra ömlő, kártékony, felforgató és provokatív genderpropaganda tobzódásával! – hirdettek gyülekezőt hazafias szervezetek szombat délután fél ötre a Kodály köröndre. A hazaszeretet és a normalitás jegyében jobboldali, nemzeti érzelmű influenszerek által szervezett tiltakozó menet célja a Kossuth Lajos tér. 

Három hete, június 5-én már utcára mentek a patrióták, akkor a békés vonulásos tüntetést az európai uniós migrációs paktum ellen szervezték meg.  A demonstrálók akkor is Kodály köröndön gyülekeztek, majd az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton vonultak a Kossuth térre, a parlament épületéhez.

A szervezők hangsúlyozták, hogy a rendezvény pártpolitikától mentes, és a hazáját szerető minden olyan honfitársat várnak, aki egyetért azzal, hogy „hazánk nem lehet a tömeges migráció céltáblája”. Az eseményt, ahogy a most szombatit, akkor is ismert jobboldali influenszerek szervezték – köztük Elizabeth – Magyar valóság, Tiba Dorina, Karácson Zoltán, Schauer Viktor László és Pityinger László (Dopeman) –, akik a nemzeti összefogás fontosságát emelték ki.

 

Összesen 6 komment

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Sorrend:
cinkegolyó
2026. június 27. 19:03
Ők is kaptak ingyen ivóvizet, mentő és rendőr felügyeletet, mit a prájdosok?
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0
0
Ekrü123
2026. június 27. 19:01
Hajrá!!!👏👏👏👏👏
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1
0
reciprofi
2026. június 27. 18:59
A patrióta Pride höhöö..Bohár bukott orbánánuszfényző csinált magának egy maszturbáltató gruppent .Nem reménykedtem, hogyBohár és a hozzá hasonlók nem fognak változni a Fidesz bukása után sem. Gerinctelen embereknek hirtelen nem nő gerincük..Szivárvány helyett a nyilas Nélküled! Bebizonyosott, hogy Orbán Viktor tud csak csak igazán pride-ot rendezni. höhööö
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0
4
Haifisch
2026. június 27. 18:46
Nagyon helyes, tisztelet és köszönet!
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6
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