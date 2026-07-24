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bohár dániel campus fesztivál majka megafon

Majka Bohár Dánielnek: „Nem érdemled meg, hogy egyedül te fuvolázz. Sz*pjatok le mind…”

2026. július 24. 20:31

„Én csak egy tahó ózdi repper vagyok” – írta az előadó péntek este.

2026. július 24. 20:31
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Majka újabb Facebook-bejegyzésben reagált a Bohár Dániellel kialakult szócsatára. A rapper ezúttal ironikus hangvételben „bocsánatot kért” a Megafon korábbi vezető arcától, ugyanakkor a bejegyzés végére ismét durva sértéssel zárta mondandóját.

Az ügy előzménye, hogy Majka a debreceni Campus Fesztivál nagyszínpadán a közönség előtt azt kiabálta: „Sz*pjál le, Bohár Dani!”, amellyel a Fideszhez köthető influenszernek üzent. Bohár Dániel ezt követően közösségi oldalán reagált, ahol azt írta: „Régi vágású fickó vagyok, Majesz. Gyönyörű feleséggel. Szóval nem az én világom.” Emellett „tiszás Majkának” nevezte az előadót, a viselkedésének okát firtatta, és személyes találkozót is felajánlott neki.

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A zenész pénteki esti Facebook-posztjában ismét Bohárnak címzett üzenetet. Bejegyzését azzal kezdte: „Danika! Te engem összekeversz valakivel. Én nem egy kifinomult, ezüstkanállal a szájában született ügyvédcsalád sarja vagyok. Nekem nem kell moderálnom magam, amikor véleményt nyilvánítok. Bármiről.” Hozzátette azt is: 

Én csak egy tahó ózdi repper vagyok, ezért nem is akarok csalódást okozni azzal, hogy nem tahó módon szólítalak meg.”

Majka azt is állította, hogy a Hír TV munkatársai keresték meg azzal a kérdéssel, mikor kér bocsánatot Bohár Dánieltől. Erre utalva azt írta: „Hívtak nemrég a méltán híres és objektív Hír TV-től, hogy mikor akarok bocsánatot kérni tőled. És rájöttem, hogy igazuk van. Elnézést kérek. Sajnálom, hogy rád hegyeztem ki ezt a prosztó beszólást. Tényleg sorry…” A bocsánatkérés azonban így zárta: 

„Nem érdemled meg, hogy egyedül te fuvolázz. Szopjatok le mind…”

Nyitókép: Facebook

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Összesen 34 komment

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minarik
2026. július 24. 21:01
Beszartak-a-fideszesek 2026. július 24. 20:54 gullfing és a többi bukott fideszektás nagyon ráindultak Dundikára. És az 500 milla mikor lesz visszaszerezve az új vagyonvisszaszerzési hivatal által ettől az ózdi tűrhőtől? Zsebre rakta sok magyar melós pénzét nem-e? Ki ez a takony, hogy az emberek pénzén élősködjön?
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Beszartak-a-fideszesek
2026. július 24. 21:00
pollipBeszartak-a-fideszesek 2026. július 24. 20:58 Neked, tapasztaltnak elhisszük. Te már csak tudod! Volt pár magyar pina a külhoni farkamon. Ki tudja, lehet lyuksógorok vagyunk. 😊
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0
0
KILÓ
2026. július 24. 20:58
Nem csak tahó, buzi is? :P
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1
0
figyelő4322
2026. július 24. 20:58
"Én csak egy tahó ózdi repper vagyok...Nekem nem kell moderálnom magam, amikor véleményt nyilvánítok.” - így vélekedik a Majka nevű lény a világról. Hát... 'A tahó ózdi repper' önjellemzésben legalább őszinte volt az ózdi hapsi. Viszont az idézet második részében egy VALÓDI, obnoxious (visszataszító, ocsmány beképzelt) gettó ni..er bújt ki belőle. Ez a valódi énje? Ezt persze képes volt titkolni, rejteni, amikor muszáj volt. Viszont most, hogy már 🪳 a prófétája, azt hiszi, hogy övé a világ. Pont így viselkedtek a hozzá hasonló gettó ni..er pofák, amikor O'Bummer lett az elnök Amerókában...
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