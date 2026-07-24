Majka Bohár Dánielnek: „Nem érdemled meg, hogy egyedül te fuvolázz. Sz*pjatok le mind…”

Majka immár kormánypártiként szállt bele a színpadról egy fideszes influenszerbe
Visszautasítható ajánlatot tett Bohár Dánielnek, miközben a kormányváltáson örömködött a Campus Fesztivál nagyszínpadán.
„Én csak egy tahó ózdi repper vagyok” – írta az előadó péntek este.
Majka újabb Facebook-bejegyzésben reagált a Bohár Dániellel kialakult szócsatára. A rapper ezúttal ironikus hangvételben „bocsánatot kért” a Megafon korábbi vezető arcától, ugyanakkor a bejegyzés végére ismét durva sértéssel zárta mondandóját.
Az ügy előzménye, hogy Majka a debreceni Campus Fesztivál nagyszínpadán a közönség előtt azt kiabálta: „Sz*pjál le, Bohár Dani!”, amellyel a Fideszhez köthető influenszernek üzent. Bohár Dániel ezt követően közösségi oldalán reagált, ahol azt írta: „Régi vágású fickó vagyok, Majesz. Gyönyörű feleséggel. Szóval nem az én világom.” Emellett „tiszás Majkának” nevezte az előadót, a viselkedésének okát firtatta, és személyes találkozót is felajánlott neki.
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Visszautasítható ajánlatot tett Bohár Dánielnek, miközben a kormányváltáson örömködött a Campus Fesztivál nagyszínpadán.
A zenész pénteki esti Facebook-posztjában ismét Bohárnak címzett üzenetet. Bejegyzését azzal kezdte: „Danika! Te engem összekeversz valakivel. Én nem egy kifinomult, ezüstkanállal a szájában született ügyvédcsalád sarja vagyok. Nekem nem kell moderálnom magam, amikor véleményt nyilvánítok. Bármiről.” Hozzátette azt is:
Én csak egy tahó ózdi repper vagyok, ezért nem is akarok csalódást okozni azzal, hogy nem tahó módon szólítalak meg.”
Majka azt is állította, hogy a Hír TV munkatársai keresték meg azzal a kérdéssel, mikor kér bocsánatot Bohár Dánieltől. Erre utalva azt írta: „Hívtak nemrég a méltán híres és objektív Hír TV-től, hogy mikor akarok bocsánatot kérni tőled. És rájöttem, hogy igazuk van. Elnézést kérek. Sajnálom, hogy rád hegyeztem ki ezt a prosztó beszólást. Tényleg sorry…” A bocsánatkérés azonban így zárta:
„Nem érdemled meg, hogy egyedül te fuvolázz. Szopjatok le mind…”
Nyitókép: Facebook