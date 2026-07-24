Majka Bohár Dánielnek: „Nem érdemled meg, hogy egyedül te fuvolázz. Sz*pjatok le mind…”

Majka újabb Facebook-bejegyzésben reagált a Bohár Dániellel kialakult szócsatára. A rapper ezúttal ironikus hangvételben „bocsánatot kért” a Megafon korábbi vezető arcától, ugyanakkor a bejegyzés végére ismét durva sértéssel zárta mondandóját.

Az ügy előzménye, hogy Majka a debreceni Campus Fesztivál nagyszínpadán a közönség előtt azt kiabálta: „Sz*pjál le, Bohár Dani!”, amellyel a Fideszhez köthető influenszernek üzent. Bohár Dániel ezt követően közösségi oldalán reagált, ahol azt írta: „Régi vágású fickó vagyok, Majesz. Gyönyörű feleséggel. Szóval nem az én világom.” Emellett „tiszás Majkának” nevezte az előadót, a viselkedésének okát firtatta, és személyes találkozót is felajánlott neki.