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bohár dániel tisza párt majka Campus Fesztivál

Bohár Dániel nyilvánosan üzent Majkának, miután a rapper a színpadról sértegette

2026. július 24. 10:13

Nyilvános Facebook-bejegyzésben reagált Bohár Dániel arra, hogy Majka egy koncertjén trágár kijelentést tett vele kapcsolatban.

2026. július 24. 10:13
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Az ügy előzménye, hogy a Mandiner beszámolója szerint Majka a színpadon a közönség előtt azt kiabálta: „sz.pj.l le, Bohár Dani!”, amellyel az állítása szerint Fideszhez köthető influenszert vette célba.

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Bohár erre közösségi oldalán válaszolt. Bejegyzésében azt írta: „Régi vágású fickó vagyok, Majesz. Gyönyörű feleséggel. Szóval nem az én világom.”

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A bejegyzésben többször is „tiszás Majkának” nevezte az előadót, majd azt állította, hogy ha valóban a Tisza Párt áll nyerésre, akkor inkább örülnie kellene, nem pedig „ordibálnia a színpadon”. Több kérdést is megfogalmazott a rapper felé, egyebek mellett azt firtatva, hogy „mi a frusztráció oka”, illetve utalt arra is, hogy szerinte Majka anyagi vagy politikai okokból viselkedhet így.

Bohár a bejegyzés végén személyes egyeztetést is felajánlott az előadónak.

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Nyitókép forrása: Facebook

 

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Összesen 71 komment

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Sorrend:
tapir32
2026. július 24. 13:14
A kultúrának nem része a Majka. Legyünk kulturáltak!
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0
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tapir32
2026. július 24. 13:13
No, Majka!
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0
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zsocc44
2026. július 24. 12:49
rottyos-ducse 2026. július 24. 12:27 Baz+, te olyan hülye bonobó vagy… majd odaülteti valamelyik még vissza nem váltott kólás dobozt? Aki annyit tud, hogy az áram a konnektorból jön? Balfax Jóska, a proli bagazs szétveri az országot! Te meg tapsikolsz és rázod a rácsot, ahogy ostoba bonobóhoz illik!
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1
1
24fokos32
2026. július 24. 12:47
Majka egy ingyenélő beképzelt majom. Azt se tudja, mi az a munka. A pofája az nagy, de mögötte se ész, se tudás, se erő. A "zenéje" hulladék, Csak az a felháborító, hogy amíg a becsületes ember keményen dolgozik magáért és a családjáért (nem eza baj, amunka nem rossz és nem szégyen - ami ezután olvasható, az a baj), addig ez a munkakerülő élősködő húgyagyú szarházi majom még meg is él abból a hulladék szarból, amit a színpadi vergődésein zeneének nevezve előad. Majkaka.
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2
0
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