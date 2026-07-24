Bohár Dániel nyilvánosan üzent Majkának, miután a rapper a színpadról sértegette

A bejegyzésben többször is „tiszás Majkának” nevezte az előadót, majd azt állította, hogy ha valóban a Tisza Párt áll nyerésre, akkor inkább örülnie kellene, nem pedig „ordibálnia a színpadon”. Több kérdést is megfogalmazott a rapper felé, egyebek mellett azt firtatva, hogy „mi a frusztráció oka”, illetve utalt arra is, hogy szerinte Majka anyagi vagy politikai okokból viselkedhet így.

Bohár a bejegyzés végén személyes egyeztetést is felajánlott az előadónak.