Bohár Dániel nyilvánosan üzent Majkának, miután a rapper a színpadról sértegette

Csurran-cseppent Majkának – tetemes összeget vett ki cégéből a rapper
2025-ben sem lehetett oka panaszra az előadóművésznek.
Nyilvános Facebook-bejegyzésben reagált Bohár Dániel arra, hogy Majka egy koncertjén trágár kijelentést tett vele kapcsolatban.
Az ügy előzménye, hogy a Mandiner beszámolója szerint Majka a színpadon a közönség előtt azt kiabálta: „sz.pj.l le, Bohár Dani!”, amellyel az állítása szerint Fideszhez köthető influenszert vette célba.
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2025-ben sem lehetett oka panaszra az előadóművésznek.
Bohár erre közösségi oldalán válaszolt. Bejegyzésében azt írta: „Régi vágású fickó vagyok, Majesz. Gyönyörű feleséggel. Szóval nem az én világom.”
A bejegyzésben többször is „tiszás Majkának” nevezte az előadót, majd azt állította, hogy ha valóban a Tisza Párt áll nyerésre, akkor inkább örülnie kellene, nem pedig „ordibálnia a színpadon”. Több kérdést is megfogalmazott a rapper felé, egyebek mellett azt firtatva, hogy „mi a frusztráció oka”, illetve utalt arra is, hogy szerinte Majka anyagi vagy politikai okokból viselkedhet így.
Bohár a bejegyzés végén személyes egyeztetést is felajánlott az előadónak.
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Visszautasítható ajánlatot tett Bohár Dánielnek, miközben a kormányváltáson örömködött a Campus Fesztivál nagyszínpadán.
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