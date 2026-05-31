Csurran-cseppent Majkának – tetemes összeget vett ki cégéből a rapper

Érkeznek a beszámolók: több mint 25 millió forintos nyereséggel zárt Pottyondy Edina cége
Míg a youtuber az előző évben a teljes osztalékot kivette a cégéből, idén egy forintot sem vett fel.
2025-ben sem lehetett oka panaszra az előadóművésznek.
Pottyondy Edina youtuber mellett Majka céges beszámolója is elérhető az Igazságügyi Minisztérium E-beszámoló oldalán. A feltöltött dokumentumból többek között kiderül, hogy az Orbán-kormányt korábban többször is kritizáló rappernek szépen csurran-cseppent 2025-ben is:
a DYMA MM Kft. nevű cége tavaly 178 millió forintos nyereséget termelt, amiből 140 millió forintos osztalékot vett ki magának.
Mindezt úgy, hogy a 2025-ös bevétele némiképp csökkent 2024-hez képest: a 783 millió forint után 721 millió forintos bevételt ért el.
Emellett a háromfős cég adózott eredménye a 2024-es 123,86 millióról 177,77 millióra nőtt, eközben a bérköltsége 190 millió forint, míg az igénybe vett szolgáltatások értéke 231 millió forint volt – olvasható ki a beszámolóból.
Bár Majka a 2025-ös fesztiválszezonban többször is magára öltötte a képzeletbeli Bindzsisztán miniszterelnökének jelmezét koncertjein, és hatalmas sikert aratott vele, meglepő mód nemet mondott Puzsér Róberték meghívására, mikor felkérték, hogy lépjen fel az április 10-i, Hősök terén megrendezett Rendeszerbontó nagykoncerten. Az előadó döntését nem indokolta meg.
Azonban vélhetően ez a lépése a jövőben nem fogja befolyásolni a karrierjét, mert elnézve a közösségi oldalát, népszerűsége továbbra is töretlen, és nem egy nagy koncertre készül a 2026-os nyár folyamán.
Nyitókép: Majka Facebook-oldala
