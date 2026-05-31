Csurran-cseppent Majkának – tetemes összeget vett ki cégéből a rapper

Pottyondy Edina youtuber mellett Majka céges beszámolója is elérhető az Igazságügyi Minisztérium E-beszámoló oldalán. A feltöltött dokumentumból többek között kiderül, hogy az Orbán-kormányt korábban többször is kritizáló rappernek szépen csurran-cseppent 2025-ben is:

a DYMA MM Kft. nevű cége tavaly 178 millió forintos nyereséget termelt, amiből 140 millió forintos osztalékot vett ki magának.

Mindezt úgy, hogy a 2025-ös bevétele némiképp csökkent 2024-hez képest: a 783 millió forint után 721 millió forintos bevételt ért el.