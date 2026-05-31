majka puzsér róbert dyma mm kft bevétel beszámoló forint osztalék

Csurran-cseppent Majkának – tetemes összeget vett ki cégéből a rapper

2026. május 31. 16:03

2025-ben sem lehetett oka panaszra az előadóművésznek.

Pottyondy Edina youtuber mellett Majka céges beszámolója is elérhető az Igazságügyi Minisztérium E-beszámoló oldalán. A feltöltött dokumentumból többek között kiderül, hogy az Orbán-kormányt korábban többször is kritizáló rappernek szépen csurran-cseppent 2025-ben is:

a DYMA MM Kft. nevű cége tavaly 178 millió forintos nyereséget termelt, amiből 140 millió forintos osztalékot vett ki magának.

Mindezt úgy, hogy a 2025-ös bevétele némiképp csökkent 2024-hez képest: a 783 millió forint után 721 millió forintos bevételt ért el.

Emellett a háromfős cég adózott eredménye a 2024-es 123,86 millióról 177,77 millióra nőtt, eközben a bérköltsége 190 millió forint, míg az igénybe vett szolgáltatások értéke 231 millió forint volt – olvasható ki a beszámolóból.

Nemet mondott Puzsérnak

Bár Majka a 2025-ös fesztiválszezonban többször is magára öltötte a képzeletbeli Bindzsisztán miniszterelnökének jelmezét koncertjein, és hatalmas sikert aratott vele, meglepő mód nemet mondott Puzsér Róberték meghívására, mikor felkérték, hogy lépjen fel az április 10-i, Hősök terén megrendezett Rendeszerbontó nagykoncerten. Az előadó döntését nem indokolta meg.

Azonban vélhetően ez a lépése a jövőben nem fogja befolyásolni a karrierjét, mert elnézve a közösségi oldalát, népszerűsége továbbra is töretlen, és nem egy nagy koncertre készül a 2026-os nyár folyamán.

Nyitókép: Majka Facebook-oldala

Összesen 19 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
krisz09
2026. május 31. 17:50
Ahogy és amit a köztársasági elnöknek üzent, az már tényleg hányinger. Valaki leállíthatná már, minden határon túlment már ez a tehetségtelen, pofátlan kakaógengszter.
balatontihany-25
2026. május 31. 17:29
Mert a kültelki nyikhaj nem lép fel másokkal együtt. játssza a nem létező eszét a tiszás takony...
isler111
2026. május 31. 17:20
Ez a barom sörért kéregetett Ózdon - mielőtt többszörös milliomos lett ebben a szörnyű elnyomó diktatúrában!!!! Ja!!! Mocskos Tisza!!!!!
isler111
2026. május 31. 17:17
Ez az Ózdi barom a Gömör nevű kocsmában kéregetett hogy a napi sörre valója meglegyen !!!!! Már mindenki utálta amikor belépet akik ismerték elfordúltak mert tudták hogy kéregetni megy a kocsmába!!! Ózd szégyene!!!!! Jó pár évvel ezelőtt megállt egy több tíz milliós autóval a buszállomás előtt Ózdon - a mögötte érkező RTL-el-es autóból kiugrott kamerával egy fickó utána ez a barom: Elkezdték filmezni ahogy kiszáll az autóból. Van a buszállomással szemben egy étterem mellette egy kocsma. Amikor arra felé is integetett az ott álló emberek (KB 15-20) egy része beintett neki. Ezt a kamera is vette!!!! Érdekes ezt sehol sem adták le!!!!
