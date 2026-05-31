Eszméletlen állapotban találtak rá egy férfira vasárnap a Puskás Arénánál

Súlyos baleset történt vasárnap reggel a Puskás Aréna közelében. A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) Facebook-bejegyzése szerint egy svájci férfit eszméletlen állapotban találtak a járdán, mellette egy elektromos rollerrel.

A helyszínre érkező mentők kórházba szállították a sérültet, aki csak az egészségügyi intézményben tért magához. A BRFK tájékoztatása szerint a férfi súlyos sérüléseket szenvedett, a baleset pontos körülményeit pedig jelenleg is vizsgálják a rendőrök.