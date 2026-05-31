Álomból rémálomba: utcai harcok közé keveredett az egyik legfiatalabb PSG-szurkoló (VIDEÓ)

Annyira elszabadultak az indulatok a PSG győzelme után, hogy már a belügyminiszter sem maradhatott csendben
Országszerte 416 embert állítottak elő, közülük 283-at az agglomerációban. Összesen hét rendőr sérült meg, egyikük súlyosan.
A kislány soha többé nem akar visszamenni Párizsba.
Párizsban a PSG Arsenal elleni Bajnokok Ligája-döntőjének (2026) győzelme után ismét káosz tört ki.
A Parc des Princes stadion környékén könnygáz, tűzijátékok, verekedések és rendőri beavatkozás jellemezte az éjszakát. Innen osztott meg egy megrázó történetet az egy ik PSG-szurkoló apuka, aki a huligánok és a rendőrök között rekedt kislányával, Camille-lal együtt, aki a PSG egyik legismertebb fiatal szurkolója.
Az Un Sourire Pour Camille egyesület (Egy mosoly Camille-ért) alapítójaként az apa rendszeresen szervez látogatást kórházakban fekvő gyerekekhez. Camille maga is évek óta küzd egészségügyi problémákkal, mégis lelkesen támogatja a párizsi csapatot.
Miután a Parc des Princes környékén megnézték a meccset, a hazafelé vezető úton csapdába kerültek. Az apa posztja szerint a rendőrök és „ál-szurkolók” között. Camille könnygázt kapott, verekedéseket látott, és tűzijátékok záporoztak körülötte. A trauma olyan mély volt, hogy a kislány hazaérve kijelentette: nem akar többé Párizsba visszamenni – írta az édesapja az X-en.
Nyitókép forrása: ROMEO BOETZLE / / AFP
Ezt is ajánljuk a témában
Országszerte 416 embert állítottak elő, közülük 283-at az agglomerációban. Összesen hét rendőr sérült meg, egyikük súlyosan.
***