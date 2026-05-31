kapitány istván brüsszel magyarország megújuló energia

Mintegy 5000 megawatt új megújuló energia kapcsolódhat be a magyar rendszerbe

2026. május 31. 13:47

Egyszerűbben: több nap- és szélerőmű, több tiszta energia, nagyobb energiabiztonság, több beruházás és új munkahelyek Magyarországon. Pénteken Brüsszelben nemcsak forrásokról állapodtunk meg.

Kapitány István
Pénteken Brüsszelben fontos mérföldkőhöz érkeztünk: történelmi megállapodás született arról, hogy 16,4 milliárd eurónyi, Magyarországnak járó uniós forrás előtt nyíljon meg az út.

Ez nem csak egy nagy szám egy tárgyalóasztalon. Ez magyar családok, vállalkozások, települések és munkahelyek jövőjéről szól.

A forrásokból 1,4 milliárd eurót fordíthatunk a magyar villamosenergia-hálózat fejlesztésére. Ez azt jelenti, hogy végre elkezdhetjük pótolni azt a munkát, amelyet az elmúlt tíz évben elmulasztottak: korszerűbb, erősebb és biztonságosabb hálózatot építünk.

Több tízezer okosmérőt telepítünk országszerte, hogy a háztartások és a vállalkozások is pontosabban, átláthatóbban és hatékonyabban tudják követni az energiafelhasználásukat.

A hálózat fejlesztése azért is kulcsfontosságú, mert így mintegy 5000 megawatt új megújuló energia kapcsolódhat be a magyar rendszerbe. Egyszerűbben: több nap- és szélerőmű, több tiszta energia, nagyobb energiabiztonság, több beruházás és új munkahelyek Magyarországon.

Ez a megállapodás világos üzenet a befektetőknek is: Magyarország készen áll egy zöldebb, modernebb és versenyképesebb gazdasági korszakra. A következő években további 1,5–2 milliárd euró értékű beruházás érkezhet hazánkba a hálózatfejlesztések és a megújulóenergia-projektek nyomán.

Az energetikai átállás nem elvont szakpolitikai ügy. Ez arról szól, hogy Magyarország kevésbé legyen kiszolgáltatott, a gazdaság erősebb legyen, a vállalkozások versenyképesebbek legyenek, és hosszú távon biztonságosabb, olcsóbb és tisztább energia álljon rendelkezésre.

Pénteken Brüsszelben nemcsak forrásokról állapodtunk meg. Egy biztonságosabb, korszerűbb és erősebb Magyarország alapjait kezdtük el lerakni.

Nyitókép: Kapitány István Facebook-oldala

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el

Összesen 44 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
szilvarozsa
2026. május 31. 15:08
5000 megawatt új megújuló mellé 5000 megawatt új gázerőmű is kell. Mi történt? Új gázcsövet találtak? Vagy mélytengeri gázmezőt a Balatonban? Esetleg megfingatják azt a 3,5 millió tiszást, és a kinyert gázt hasznosítani akarják?
pugacsov-0
2026. május 31. 15:07
Elképesztő nyalás folyik a fészen, Kapitánynak már a feneke csillogósra van nyalva !
szilvarozsa
2026. május 31. 15:02
Ez mi a faszról delirál? Áttelepül hozzánk a Volkswagen is, mert nálunk digitális villanyórák lesznek? Azt ne mondjátok, hogy ezt a maszlagot kajálják a tiszás lumpenprolik!
uranvaros
2026. május 31. 14:58
Tehát ma, most, Magyarország biztonságos, korszerű és erős. Egy biztonságosabb, korszerűbb és erősebb Magyarország alapjai tehát már megvannak. Ki írja ezeket, mert KI biztos nem.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!