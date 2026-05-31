Több tízezer okosmérőt telepítünk országszerte, hogy a háztartások és a vállalkozások is pontosabban, átláthatóbban és hatékonyabban tudják követni az energiafelhasználásukat.

A hálózat fejlesztése azért is kulcsfontosságú, mert így mintegy 5000 megawatt új megújuló energia kapcsolódhat be a magyar rendszerbe. Egyszerűbben: több nap- és szélerőmű, több tiszta energia, nagyobb energiabiztonság, több beruházás és új munkahelyek Magyarországon.

Ez a megállapodás világos üzenet a befektetőknek is: Magyarország készen áll egy zöldebb, modernebb és versenyképesebb gazdasági korszakra. A következő években további 1,5–2 milliárd euró értékű beruházás érkezhet hazánkba a hálózatfejlesztések és a megújulóenergia-projektek nyomán.