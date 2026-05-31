Miről is szól valójában a kormányzás?
Pénteken Brüsszelben nemcsak forrásokról állapodtunk meg.
Pénteken Brüsszelben fontos mérföldkőhöz érkeztünk: történelmi megállapodás született arról, hogy 16,4 milliárd eurónyi, Magyarországnak járó uniós forrás előtt nyíljon meg az út.
Ez nem csak egy nagy szám egy tárgyalóasztalon. Ez magyar családok, vállalkozások, települések és munkahelyek jövőjéről szól.
A forrásokból 1,4 milliárd eurót fordíthatunk a magyar villamosenergia-hálózat fejlesztésére. Ez azt jelenti, hogy végre elkezdhetjük pótolni azt a munkát, amelyet az elmúlt tíz évben elmulasztottak: korszerűbb, erősebb és biztonságosabb hálózatot építünk.
Több tízezer okosmérőt telepítünk országszerte, hogy a háztartások és a vállalkozások is pontosabban, átláthatóbban és hatékonyabban tudják követni az energiafelhasználásukat.
A hálózat fejlesztése azért is kulcsfontosságú, mert így mintegy 5000 megawatt új megújuló energia kapcsolódhat be a magyar rendszerbe. Egyszerűbben: több nap- és szélerőmű, több tiszta energia, nagyobb energiabiztonság, több beruházás és új munkahelyek Magyarországon.
Ez a megállapodás világos üzenet a befektetőknek is: Magyarország készen áll egy zöldebb, modernebb és versenyképesebb gazdasági korszakra. A következő években további 1,5–2 milliárd euró értékű beruházás érkezhet hazánkba a hálózatfejlesztések és a megújulóenergia-projektek nyomán.
Az energetikai átállás nem elvont szakpolitikai ügy. Ez arról szól, hogy Magyarország kevésbé legyen kiszolgáltatott, a gazdaság erősebb legyen, a vállalkozások versenyképesebbek legyenek, és hosszú távon biztonságosabb, olcsóbb és tisztább energia álljon rendelkezésre.
Pénteken Brüsszelben nemcsak forrásokról állapodtunk meg. Egy biztonságosabb, korszerűbb és erősebb Magyarország alapjait kezdtük el lerakni.
