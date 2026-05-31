Budapest akkor is gyönyörű, ha éppen itt foszlik semmivé életed legnagyobb álma

A francia csapat játékosai mosolyogva, míg az angol együttes labdarúgói szomorúan nyilatkoztak. PSG–Arsenal: így értékeltek a főszereplők a találkozó után.
PSG–Arsenal: ennél drámaibbra nem is sikerülhetett volna a futballtörténelem első budapesti Bajnokok Ligája-döntője, hiszen az 1–1-es rendes játékidő és hosszabbítás után a francia csapat tizenegyespárbajban védte meg címét, amivel klubtörténetet írt. Az angolok is erre készültek, hiszen először emelhették volna magasba a trófeát, de végül elbuktak. Az Ágyúsok csapatkapitánya, Martin Ödegaard nagyon csalódottan válaszolt az újságírók kérdéseire a találkozó után.
„Egy ilyen meccsen apróságok döntenek, a tizenegyeseknél meg pláne. Kegyetlen dolog egy ilyen szétlövés, nagyon fájó. Ez a futball valósága, el kell fogadnunk, de nagyon csalódottak vagyunk, borzasztó így kikapni.”
Elárulta: nem bántak meg semmit a mérkőzéssel kapcsolatban, azt sem, hogy a góljuk után defenzív játékot mutattak.
„Szerintem nagyon jól kezdtük a meccset, mi szereztük az első gólt, utána pedig kifejezetten jól védekeztünk. Persze sokat volta a PSG-nél a labda, de nem igazán tudtak helyzeteket kialakítani. Aztán egy tizenegyesből egyenlítettek, utána pedig szoros volt a küzdelem. Volt, hogy nálunk volt a lélektani előny, máskor náluk, mindkét irányba eldőlhetett volna a meccs. Apróságokon múlt, de mindent megtettünk, amit tudtunk, úgyhogy nagyon fájó így kikapni.”
Csapattársa, Declan Rice arról beszélt: igazi hullámvasút volt számukra ez az idény.
„Ez volt a hatvanharmadik mérkőzésünk, elképesztő utazás áll mögöttünk. Huszonkét év után megnyertük a Premier League-et, amivel egy álmunk vált valóra, ahogy azzal is, hogy bejutottunk a Bajnokok Ligája döntőjébe. Amit aztán tizenegyesekkel elveszítettünk. Apró nüánszokon múlt, úgyhogy nagyon fáj. Büszkék vagyunk magunkra. Az, hogy eddig eljutottunk, hogy csapatként mekkorát fejlődtünk, igazán különleges dolog. Persze nagyon megvisel minket, hogy veszítettünk. Egészen februárig-márciusig minden sorozatban versenyben voltunk, ami mentálisan teljesen leszívott minket. Október óta heti két meccseket játszunk szinte megállás nélkül. Ezért is vagyok hihetetlenül büszke a srácokra. Annyira különleges így is, amit idén elértünk, nagyon messzire jutottunk.”
Szerinte a PSG a világ legjobb támadósorával rendelkezik, mégis megállították őket.
„Alig volt helyzetük, miközben nekünk megvoltak a lehetőségeink. A végén azt éreztük, a mi javunkra dőlhet el a meccs. Nem így lett sajnos. Ezt a pillanatot arra fogjuk felhasználni, hogy extra motivációt kapjunk a következő szezonra. Arteta a meccs után elmondta, hogy mindannyiunkat szeret, emeljük fel a fejünket, és legyünk büszkék arra, amit ebben a szezonban elértünk. Pedig közvetlenül egy ilyen döntő után nagyon nehéz megtalálni a megfelelő szavakat. Ő egy olyan ember, akire mind felnézünk, miatta nyújtunk száz százalékot minden egyes nap, hozzá fordulhatunk útmutatásért és önbizalomért. Mindig mellettünk állt a legnehezebb pillanatokban is. Ezért is voltunk annyira boldogok, hogy megnyertük neki a Premier League-et, mert megérdemelte. Az, hogy ma este nem nyertünk, mindenkinek borzasztó, mert a tizenegyespárbaj egy nagy lutri.”
Egy magyar kérdésre válaszolva azt is elárulta: Budapestet gyönyörű városnak tartja.
Először az angol válogatottal jártam itt a magyarok ellen. Nem úgy alakult most a meccs, ahogy szerettük volna, de a város tényleg elképesztő, és a Puskás Aréna egy fantasztikus helyszín egy döntő megrendezéséhez. Remélhetőleg vissza tudunk térni a jövőben, és átélhetünk egy nagy sikert itt.”
A mérkőzés legjobbjának a PSG portugál középpályását, Vitinhát választották meg, akit a sajtótájékoztatón lehetett faggatni.
„Őrült idény van mögöttünk, igazi hullámvasút. Nem volt sok pihenőidőnk a nyáron, és gyakorlatilag azonnal fel kellett venni a tempót. Emiatt jöttek a sérülések, de nehézségek mindig adódnak. Sikerült felállnunk, és a legfontosabb meccseken rendre jól teljesítettünk. Az idény legfontosabb mérkőzése ez volt, hihetetlen így befejezni a szezont. A címvédéssel valóra váltottuk az álmunkat. Nagyon büszke vagyok, ahogy egész Párizs is. Megérdemelten nyertünk.”
Honfitársa, Joao Neves szerint is teljesen megérdemelten védték meg címüket, mert rengeteget dolgoztak érte. Ezután arról kérdezték: esélyesnek tartja-e magát az Aranylabdára.
Nem, egyáltalán nem! Csak nagyon boldog vagyok, hogy ezekkel a csapattársakkal osztozhatom az öltözőn és a pályán. Ha Isten is úgy akarja, egyikünk meg fogja nyerni az Aranylabdát.”
Végül a szurkolóikat idézték nekik, akik azt mondták: a tavalyi BL-sikerrel történelmet írtak, ezzel pedig legendává váltak.
„Én nagyon örülök, hogy szerintük a klub legendáivá váltunk. Ezért is szeretjük a futballt.”
Nyitókép: Jose Breton / NurPhoto / NurPhoto via AFP