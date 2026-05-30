A mentők vettek kezelésbe egy PSG-szurkolót a Puskás Arénában, az angolok már a reptérre tartanak

A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) folyamatosan tájékoztatja a publikumot arról, mi is történik pontosan a budapesti labdarúgó Bajnokok Ligája-döntő előtti, alatti és utáni pillanatokban a szurkolókkal.

Ahogyan arról beszámoltunk, a finálét tizenegyespárbajban a francia Paris Saint-Germain nyerte meg. A BRFK bő fél órával ezelőtti tájékoztatása szerint az Arsenal-drukkerek elindultak a Puskás Arénából, a hazafelé tartó szurkolókat pedig folyamatosan buszok viszik a repülőtérre.