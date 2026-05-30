A mentők vettek kezelésbe egy PSG-szurkolót a Puskás Arénában, az angolok már a reptérre tartanak

A tizenegyesek döntöttek Budapesten: a PSG nyerte a BL-döntőt a Puskás Arénában
Címvédés a Bajnokok Ligájában!
Véget ért a Bajnokok Ligája-döntő a Puskás Arénában. A BRFK folyamatos tájékoztatást ad a PSG és az Arsenal szurkolóival kapcsolatban.
A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) folyamatosan tájékoztatja a publikumot arról, mi is történik pontosan a budapesti labdarúgó Bajnokok Ligája-döntő előtti, alatti és utáni pillanatokban a szurkolókkal.
Ahogyan arról beszámoltunk, a finálét tizenegyespárbajban a francia Paris Saint-Germain nyerte meg. A BRFK bő fél órával ezelőtti tájékoztatása szerint az Arsenal-drukkerek elindultak a Puskás Arénából, a hazafelé tartó szurkolókat pedig folyamatosan buszok viszik a repülőtérre.
Egy másik Facebook-bejegyzésükben ezt írták:
A stadionban egy PSG-szurkoló leesett a lépcsőn és megsérült, mentők látják el.”
A párizsi csapat Magyarországon tartózkodó drukkerei a nagy siker után minden bizonnyal bulizással töltik az éjszakát.
LABDARÚGÓ BAJNOKOK LIGÁJA
DÖNTŐ
PARIS SAINT-GERMAIN (francia)–ARSENAL (angol) 1–1 (0–1, 1–1, 1–1) – tizenegyesekkel 4–3
Budapest, Puskás Aréna. Vezette: Daniel Siebert (Jan Seidel, Rafael Foltyn) – németek
PSG: Szafonov – Hakimi, Marquinhos (Zabarnij, a kétszer 15 perces hosszabbítás második félideje előtt), Pacho, Mendes – J. Neves, Vitinha (Beraldo, a kétszer 15 perces hosszabbítás második félideje előtt), Ruiz (Zaire-Emery, 95.) – D. Doué, O. Dembélé (G. Ramos, 90+6.), Kvarachelia (B. Barcola, 83.). Vezetőedző: Luis Enrique.
ARSENAL: Raya – Mosquera (J. Timber, 66.), Saliba, Gabriel, Hincapié – Rice, Lewis-Skelly (Zubimendi, a kétszer 15 perces hosszabbítás előtt) – Saka (Madueke, 83.), Ödegaard (Gyökeres, 66.), Trossard (G. Martinelli, 83.) – Havertz (Eze, a kétszer 15 perces hosszabbítás előtt). Vezetőedző: Mikel Arteta.
Gólszerző: O. Dembélé (65.), ill. Havertz (6.)
Nyitókép: Odd Andersen/AFP