A többszörösen elítélt Tasnádi Péter „végre szabadnak” érzi magát és nagyon bízik Magyar Péterben (VIDEÓ)

Itt van Magyar Péter legnagyobb problémája: „Ez nem vízió, hanem improvizáció”!
Miről is szól valójában a kormányzás?
Örömmel fogadta a választási eredményeket, Magyar Péter és a Tisza Párt felemelkedését Tasnádi Péter, akit egyesek a magyar keresztapának neveznek. Az Ultrahang műsorában beszélt arról is: szimpatikusnak találja Magyar Pétert és bízik a Tisza Párt programjának megvalósításában. A beszélgetés során szóba került Pintér Sándor volt belügyminiszter is.
Tasnádi Péter az Ultrahang podcastban Király Tamásnak arról beszélt: pártolja Magyar Péter konfrontatív stílusát, szerinte az Orbán-kormány egykori tagjai „megérdemlik” ezt a bánásmódot és azt, hogy „a parlamentben megalázza tulajdonképpen a volt kormányt”.
Úgy fogalmazott: a kormányváltás után
egy óriási nagy nyomástól megszabadultunk, nagy kő esett le a szívünkről és végre szabadok vagyunk”.
Saját magát politikailag nem tartja szélsőségesnek, és üdvözli Magyar Péter vagyonvisszaszerzéssel, elszámoltatással kapcsolatos kijelentéseit.
A többszörösen elítélt vállalkozó elengedhetetlennek tartja a bűnösök felelősségre vonását és elítélését,
egyúttal reménykedve tekint a jövőbe az egészségügy és az oktatás rendbetételével, a korrupció visszaszorításával kapcsolatban.
Tasnádi a műsorban elmondta: független a Tisza Párttól, és ha Magyarék nem tartják be az ígéreteiket, kritizálni fogja őket;
nyilván ellenük is elkezdek majd videókat gyártani”.
A vállalkozó Pintér Sándor nemrég leköszönt belügyminisztert is okolja a börtönben töltött évekért, ugyanakkor – állítja – a bosszú nem foglalkoztatja, a megtorlást „a Mindenhatóra” hagyja.
Úgy látja: ő maga nem tartozott az alvilághoz. A mai „bűnszervezetek” szerinte inkább felülről irányított, a politikai hatalomtól függő struktúrák; az igazi bűnszervezetnek a Fidesz vezetését tartja.
Beszélt a magánéletéről is:
magát neológ zsidónak tartja, aki a börtönévei alatt is kóser étkezést igényelt.
Unokái viszont az EMIH zsidó közösséghez járnak, Köves Slomóékhoz, akik nem a neológ irányzatot képviselik.
Felidézte: két alkalommal ült három évet – szerinte – indokolatlanul előzetes letartóztatásban. A börtönben töltött évek alatt folyamatosan képezte magát, olvasott, sportolt.
Tasnádi Péter a személyéről szóló szócikkek szerint kisebb megszakításokkal több mint 13 évet töltött börtönben, többek között önbíráskodás, súlyos testi sértés, zsarolás, lőfegyverrel visszaélés és bűnszervezetben elkövetett emberölés kísérlete miatt.
Ma reklámvideókban szerepel; egy stáb streaming-sorozatot forgat a 90-es évek szervezett alvilágáról, amelyben a fiatal Tasnádit Szabó Kimmel Tamás játssza, edzőjét Árpa Attila – ő pedig a jelenlegi önmagát alakítja.
Nyitókép forrása: Tasnádi Péter Facebook-oldala.