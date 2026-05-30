pintér sándor tasnádi péter Magyar Péter ultrahang

A többszörösen elítélt Tasnádi Péter „végre szabadnak” érzi magát és nagyon bízik Magyar Péterben (VIDEÓ)

2026. május 30. 22:07

Örömmel fogadta a választási eredményeket, Magyar Péter és a Tisza Párt felemelkedését Tasnádi Péter, akit egyesek a magyar keresztapának neveznek. Az Ultrahang műsorában beszélt arról is: szimpatikusnak találja Magyar Pétert és bízik a Tisza Párt programjának megvalósításában. A beszélgetés során szóba került Pintér Sándor volt belügyminiszter is.

Tasnádi Péter az Ultrahang podcastban Király Tamásnak arról beszélt: pártolja Magyar Péter konfrontatív stílusát, szerinte az Orbán-kormány egykori tagjai „megérdemlik” ezt a bánásmódot és azt, hogy „a parlamentben megalázza tulajdonképpen a volt kormányt”.

Úgy fogalmazott: a kormányváltás után 

egy óriási nagy nyomástól megszabadultunk, nagy kő esett le a szívünkről és végre szabadok vagyunk”.

Saját magát politikailag nem tartja szélsőségesnek, és üdvözli Magyar Péter vagyonvisszaszerzéssel, elszámoltatással kapcsolatos kijelentéseit.

 A többszörösen elítélt vállalkozó elengedhetetlennek tartja a bűnösök felelősségre vonását és elítélését,

egyúttal reménykedve tekint a jövőbe az egészségügy és az oktatás rendbetételével, a korrupció visszaszorításával kapcsolatban.

Tasnádi a műsorban elmondta: független a Tisza Párttól, és ha Magyarék nem tartják be az ígéreteiket, kritizálni fogja őket; 

nyilván ellenük is elkezdek majd videókat gyártani”.

A vállalkozó Pintér Sándor nemrég leköszönt belügyminisztert is okolja a börtönben töltött évekért, ugyanakkor – állítja – a bosszú nem foglalkoztatja, a megtorlást „a Mindenhatóra” hagyja. 

Úgy látja: ő maga nem tartozott az alvilághoz. A mai „bűnszervezetek” szerinte inkább felülről irányított, a politikai hatalomtól függő struktúrák; az igazi bűnszervezetnek a Fidesz vezetését tartja.

Beszélt a magánéletéről is: 

magát neológ zsidónak tartja, aki a börtönévei alatt is kóser étkezést igényelt. 

Unokái viszont az EMIH zsidó közösséghez járnak, Köves Slomóékhoz, akik nem a neológ irányzatot képviselik.

Felidézte: két alkalommal ült három évet – szerinte – indokolatlanul előzetes letartóztatásban. A börtönben töltött évek alatt folyamatosan képezte magát, olvasott, sportolt. 

Tasnádi Péter a személyéről szóló szócikkek szerint kisebb megszakításokkal több mint 13 évet töltött börtönben, többek között önbíráskodás, súlyos testi sértés, zsarolás, lőfegyverrel visszaélés és bűnszervezetben elkövetett emberölés kísérlete miatt. 

Ma reklámvideókban szerepel; egy stáb streaming-sorozatot forgat a 90-es évek szervezett alvilágáról, amelyben a fiatal Tasnádit Szabó Kimmel Tamás játssza, edzőjét Árpa Attila – ő pedig a jelenlegi önmagát alakítja.

Nyitókép forrása: Tasnádi Péter Facebook-oldala.

Összesen 13 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Oszodibeszed
•••
2026. május 30. 22:36 Szerkesztve
Pornósok, bűnözők, deviáns életvitelűek látnak fantáziát a köztörvényes ügyekkel gyanúsítható Magyarban. Érthető, hogy normális emberek viszolyognak tőle.
SyncBaer
2026. május 30. 22:35
Az ilyen esetekre szokta mondani a barátom, hogy elkezdik nyomtatni az 50 ezrest, aminek az egyik oldalán Rúzsa Sándor, a másikon pedig Cicciolina vigyorog ránk. Betyár - kurva világ jön!
ergo07-2
2026. május 30. 22:30
Ugyanaz, mint 2002-ben. Rögtön megjelent a maffia minden formája és átvette az uralmat
Apik
2026. május 30. 22:25
Na, elojonnek a csatornabol…
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!