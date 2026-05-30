Vihar előtti csend a Felvidéken

„Pogácsát tessék!” – kínál kedvesen egy hetvenes hölgy. A párkányi Csemadok-házban vagyunk, Gubík László, a Magyar Szövetség elnöke fórumán. Ugyan a Csehszlovákiai Magyar Dolgozók Kultúregyesületét (Csemadok) 1949-ben a pártállam hozta létre, hogy öntudatos csehszlovák kommunistákat neveljen a rebellis magyarokból, az alsóbb szinteken propaganda helyett valódi, értékteremtő kultúrmunka folyt. A szervezet még mindig létezik, bár fogyatkozó és idősödő tagsággal, anyagilag pedig finoman szólva sem a legjobb állapotban. Mindez látható is: sokat megélt szépkorúak alkotják a közönséget, ám annál nagyobb lelkesedéssel hallgatják a szónokot, és tesznek fel neki kimondottan releváns és értelmes kérdéseket.

Párkány felvidéki körutunk utolsó állomása: nyakunkba vettük Szlovákia nyugati felének magyar világát, hogy felmérjük a magyarországi választás utáni hangulatot.

Vannak, akik aggódnak, és olyanok is, akiket sokkolt az április 12-ei eredmény. Jártunk több szerkesztőségben, ahol tesznek mindent tovább, ahogy eddig, de ha a magyar állami támogatást esetleg megvonnák, számos kulturális és értékmentő projekttől kellene elbúcsúzniuk. Voltunk a dunaszerdahelyi MCC-ben, ahol a hiánypótlás visszafogott szó arra, hogy mit jelent a helyi gyerekeknek felújított termekben, komfortos körülmények között tanulni, ahol szakemberek gárdája segíti kibontakozni a tehetségüket a robotikától az angolig mindenféle területen.