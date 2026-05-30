Bajnokok Ligája Arsenal PSG

Budapesten történelmet írhat az Arsenal – lezárulhat a több mint kétszáz meccses sorozat

2026. május 30. 15:29

Budapesten történelmet írhatnak az észak-londoniak. Az Arsenalnál már nagyon régóta várnak arra, hogy magasba emelhessék Európa legrangosabb klubtrófeáját.

Hamarosan kezdődik a Paris Saint-Germain–Arsenal Bajnokok Ligája-döntő a budapesti Puskás Arénában. Az angol futballklub történelmet szeretne írni Magyarországon.

Történelmet írhat az Arsenal (Fotó: Franck Fife/AFP)

Az Arsenal még sosem nyert Bajnokok Ligáját, döntőben is eddig csak egyszer, 20 évvel ezelőtt játszott az FC Barcelona ellen. Most tehát újra esélye van megnyerni a BL-t.

Az Ágyúsok rekordernek számítanak abból a szempontból, hogy az Opta adatai szerint eddig 225 BL-mérkőzést játszottak le az első számú európai kupasorozatban úgy, hogy a trófeát egyszer sem hódították el. A PSG elleni budapesti finálé lesz a 226. meccsük.

Az Arsenal egyébként ebben az idényben a 63. tétmérkőzésére készül, ami az öt topligát (angol, spanyol, német, olasz, francia) tekintve a legtöbb. A londoniak 46 éve nem játszottak ilyen sok meccset egy kiírásban, az 1979–1980-as idényben 70-nél álltak meg.

És ha már Arsenal: Mikel Artetáék az egyedüli olyan csapat a BL-ben, amely veretlen ebben a kiírásban (11 győzelem és 3 döntetlen).

Kövesse a Mandiner folyamatosan frissülő BL-döntős hírfolyamát!

Most már nem kell sokat várni, hamarosan (18:00) kezdődik a budapesti finálé, amit za RTL élőben közvetít.

Nyitókép: Odd Andersen/AFP

 

