Budapesten történelmet írhat az Arsenal – lezárulhat a több mint kétszáz meccses sorozat

Az Ágyúsok rekordernek számítanak abból a szempontból, hogy az Opta adatai szerint eddig 225 BL-mérkőzést játszottak le az első számú európai kupasorozatban úgy, hogy a trófeát egyszer sem hódították el. A PSG elleni budapesti finálé lesz a 226. meccsük.

225 - Coming into the #UCLfinal against Paris SG, Arsenal have played more matches in European Cup/UEFA Champions League history than any other club without winning the trophy:



Az Arsenal egyébként ebben az idényben a 63. tétmérkőzésére készül, ami az öt topligát (angol, spanyol, német, olasz, francia) tekintve a legtöbb. A londoniak 46 éve nem játszottak ilyen sok meccset egy kiírásban, az 1979–1980-as idényben 70-nél álltak meg.