Budapesten történelmet írhat az Arsenal – lezárulhat a több mint kétszáz meccses sorozat

Óriási készülődés zajlik a labdarúgó Bajnokok Ligája döntője előtt: fokozott ellenőrzés és hatalmas tömeg a Puskás Arénánál. Folyamatosan érkeznek Budapestre a világsztárok.
Budapesten történelmet írhatnak az észak-londoniak. Az Arsenalnál már nagyon régóta várnak arra, hogy magasba emelhessék Európa legrangosabb klubtrófeáját.
Hamarosan kezdődik a Paris Saint-Germain–Arsenal Bajnokok Ligája-döntő a budapesti Puskás Arénában. Az angol futballklub történelmet szeretne írni Magyarországon.
Az Arsenal még sosem nyert Bajnokok Ligáját, döntőben is eddig csak egyszer, 20 évvel ezelőtt játszott az FC Barcelona ellen. Most tehát újra esélye van megnyerni a BL-t.
Az Ágyúsok rekordernek számítanak abból a szempontból, hogy az Opta adatai szerint eddig 225 BL-mérkőzést játszottak le az első számú európai kupasorozatban úgy, hogy a trófeát egyszer sem hódították el. A PSG elleni budapesti finálé lesz a 226. meccsük.
Az Arsenal egyébként ebben az idényben a 63. tétmérkőzésére készül, ami az öt topligát (angol, spanyol, német, olasz, francia) tekintve a legtöbb. A londoniak 46 éve nem játszottak ilyen sok meccset egy kiírásban, az 1979–1980-as idényben 70-nél álltak meg.
És ha már Arsenal: Mikel Artetáék az egyedüli olyan csapat a BL-ben, amely veretlen ebben a kiírásban (11 győzelem és 3 döntetlen).
Most már nem kell sokat várni, hamarosan (18:00) kezdődik a budapesti finálé, amit za RTL élőben közvetít.
