Sporttörténelmi nap következik: Budapestre érkezik a Bajnokok Ligája!

A főváros felkészült a tömegek fogadására, a többi már a csapatoktól függ. Az Arsenal húsz év után szerepel újra a BL döntőjében, a Paris Saint-Germain a sorozat címvédőjeként érkezik Magyarországra.
Május 30-án, szombaton első alkalommal rendezik meg Budapesten a labdarúgó-Bajnokok Ligája döntőjét. A világ szeme a magyar fővárosra irányul ezen a napon – sporttörténeti siker ez hazánknak.
Az utóbbi tizenhat évben rengetegszer rótták fel a kormánynak, hogy a sport helyett inkább az egészségügyre kellett volna költenie. Bár a rendszeres testmozgás megcáfolhatatlanul az egészségmegőrzés egyik pillére, sokszor bagatellizálva, a kórházfelújítások és -építkezések vonatkozásában merül fel a jelentősége. A sport stratégiai szerepét sokan megkérdőjelezik egy-egy rosszabb mérkőzést, versenyt, eredményt követően, jótékony hatását viszont tulajdonképpen mindannyian élvezzük. A fizikai aktivitás ugyanis csökkenti a stresszt és a szorongást, a boldogsághormonok révén javítja a hangulatot, továbbá növeli a koncentrációt, az energiaszintet.
A Puskás Aréna egyik legmagasabb pontján állva aztán arról is megbizonyosodhattam, hogy sport ide vagy oda, mégiscsak stresszelek, szorongok, és a hangulatom sem épp a legjobb. Hogyan és miért kerültem oda? A mobiltávközlési infrastruktúra első magyarországi szolgáltatójának, a Cetin Hungarynek köszönhetően én is betekintést kaptam a szombaton esedékes futballdöntő előkészületeibe. A vállalat jóvoltából az újságírókból álló csoporttal feljutottunk ötvenméteres magasságba, az úgynevezett kakasülőre, ahonnan az egész stadiont megcsodálhattuk. Néhány kollégát elnézve meg tudom erősíteni, hogy a páratlan lehetőség és látvány elnyomta a tériszonnyal járó tüneteket.
Vendéglátóink arról beszéltek, hogy 2019 óta jelentősen megváltoztak a felhasználói szokások: egyre többen használják a telefonjukat élő videóközvetítésre, ezért a meccsre készülve és időzítve célzott hálózatfejlesztéssel bővítették az 5G-s mobilhálózati kapacitásokat.
A 2019-ben átadott Puskás nem volt olcsó, 150-190 milliárd forintba került, attól függően, hogy a nettó kivitelezési árat vagy a teljes beruházás értékét vesszük alapul. A legnagyobb befogadóképességű, sport- és zenei rendezvények lebonyolítására alkalmas létesítményünk a futballválogatott elsődleges hazai pályája 67 155 férőhellyel. A nézőszámok szerint azonban nem elég nagy: a Marco Rossi szövetségi kapitány vezette csapat itthoni meccseire többszörös a túljelentkezés, csak a szerencsések jutnak jegyhez.
A szombati BL-döntő sem lóg ki a sorból: az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) 39 ezer belépőt értékesített az Arsenal, a Paris Saint- Germain drukkerei, valamint a semleges szurkolók számára. A jegyek sorsolás útján találtak gazdára, a sikeres jelentkezők legfeljebb kettőt vásárolhattak. A legolcsóbb 75, a legdrágább pedig 950 euróba került az előre meghatározott négy árkategória szerint, de a valóságban akadtak ennél jóval drágább ülőhelyek is. Ottjártunkkor már épült a VIP-zóna az aréna tőszomszédságában, ahová információink szerint több mint 6000 euró (2,1-2,5 millió forint) volt a belépési díj. Azt szokták mondani, hogy a Bajnokok Ligája a gazdagok játszótere – és bár elsősorban a nagyobb klubokra értik, valójában a nézők egy részét is érinti.
A legtehetősebbek a saját repülőgépükkel érkeznek Ferihegyre. A jelenség kapcsán Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter három kritikus napot jelölt meg: „A valaha volt legnagyobb egyidejű utasforgalmi terhelés vár a budapesti repülőtérre május 29–31-én, és a repteret kiszolgáló tömegközlekedési járatokra is. Ezért az összes érintett közlekedési társaság, valamint a rendőrség is mozgósít minden lehetséges erőforrást, hogy a rendszer bírja a terhelést.”
A Budapest Airport megerősítette: a járatok száma megduplázódik ebben az időszakban, a legnagyobb forgalomnövekedés várhatóan szombaton és vasárnap a londoni és párizsi útvonalakon jelentkezik. Erre az időszakra a repülőtér speciális légiforgalmi és utaskezelési folyamatokat dolgozott ki, továbbá ideiglenes infrastruktúra-elemeket is kialakít: tizennégy év után megnyitják az 1-es terminált, amely az esemény idején teljes értékűként üzemel majd.
Nincs abban semmi meglepő, hogy kimagasló kereslet mutatkozott a budapesti szállások iránt, és ennek megfelelően erre a rövid időre az egekbe ugrottak a szállodai, illetve az Airbnb-árak. Csak kapkodtuk a fejünket, amikor megtudtuk, hogy egy sokágyas hosztelben is százezer forintra áraztak be egynapi tartózkodást, egy belvárosi apartmanért pedig több millió forintot is elkérnek két éjszakára. A Kazinczy utcában és környékén akár 3 millió forintot is felszámítanak két éjszakára egy kétszobás apartmanban. Az Akácfa utcában 1,6 millió forintba kerül az ottalvás, az I. kerületben egy háromszobás lakás bérlése 3,6 millió forintot kóstál.
Gondolnánk, hogy a főváros megtelik, ám egyes szakértők úgy vélik, soha nincs olyan, hogy egy ekkora város megtelik, pláne ha hozzávesszük a vonzáskörzetet, hiszen hévvel is be lehet jönni Ráckevéről. Az mindenesetre tény: egy átlagos szurkolónak, aki Párizsból vagy Londonból szeretne szállást találni, azért nincs könnyű dolga, mert nincs helyismerete; a nagy portálokon a fent említett horribilis árakkal szembesül, és a feketepiacról még nem is beszéltünk.
Budapestnek nagy kihívás lesz a hirtelen érkező tömeg kezelése, a fővárosiakat már előre figyelmeztették, hogy rengeteg buszra, sűrű villamos- és metróközlekedésre, számos útlezárásra, bizonyos városrészekben pedig zsúfoltságra számíthatnak a Bajnokok Ligája-döntő hetében.
Megéri mindez? Meg. A tavalyi házigazda, München például 57 millió dollárnak megfelelő bevételre tett szert a hétvége alatt, a szállodák teljes kapacitással üzemeltek, és az éttermek foglaltsága is csúcsokat döntött. Egy felmérés szerint ráadásul a közös futballnézés összehozza az embereket, és javítja a barátokkal, családtagokkal való kapcsolatot. Nekünk most pont erre van szükségünk.
Napokig tartó esemény A május 30-án 18 órakor kezdődő döntő felvezetése már május 27-én, szerdán elrajtolt: a Hungexpón akkor rendezték meg az eChampions League fináléját, amelyen két egykori kiváló labdarúgó, Gera Zoltán és a német Bastian Schweinsteiger is feltűnt. Május 27. és 30. között a Puskás Arénában a szurkolók testközelből láthatták a BL-trófeát. Május 28. és 31. között a Hősök tere adott otthont a Bajnokok fesztiváljának, egy futball- tematikájú rendezvénysorozatnak, amely interaktív programokkal, sportaktivitásokkal és szurkolói élményekkel várta az érdeklődőket.
Az egyik kiemelt esemény a május 28-án megrendezett Legendák találkozása volt, amelyen a magyar kézilabda és labdarúgás ikonikus alakjai mérték össze tudásukat. A labdarúgók csapatát két korábbi válogatott klasszis, Juhász Roland és Torghelle Sándor mellett egy külföldi, nemzetközileg is ismert vendégjátékos erősítette, a kézilabdázók részéről pedig az egyaránt világhírű Görbicz Anita, Lékai Máté és Nagy László vett részt a játékban. Május 29-én rendezték meg az Ultimate Champions Legends Tournament elnevezésű tornát, amelyen a hazai spílerek mellett olyan sztárokat láthattunk, mint a brazil Cafu, a portugál Luís Figo vagy a horvát Ivan Rakitić. A mérkőzéseknek a Papp László Budapest Sportaréna adott otthont. Május 30-án, a döntő napján pedig a Pepsi Kick Off Show-n fellép a The Killers amerikai rock-zenekar a Puskásban.
Az Arsenal húsz év után szerepel újra Bajnokok Ligája döntőjében, de a fogadóirodáknál, elemzőcégeknél hónapok óta a favorit csapat. Hibátlan, 8/8-as mutatóval, 23-4-es gólkülönbséggel nyerte meg az alapszakaszt, ráadásul a teljes BL-sorozatban nem szenvedett vereséget, három tavaszi döntetlenje mellett az összes nemzetközi fellépésén győzött. Hátul rendkívül stabil, bárki ellen képes nullára lehozni a mérkőzést, meccsenként csupán 0,43 gólt kap. Magas, 86 százalékos a passzpontossága, sokat és jól birtokolja a labdát. Az Arsenal nem a leglátványosabb és legizgalmasabb, de kétségtelenül a legszervezettebb, leghatékonyabb csapat a most véget érő klubidényben. A londoniak első számú támadófegyvere a 24 éves Bukayo Saka, akinek a piaci értékét a Transfermarkt szakportál 120 millió euróra becsüli, és persze ott van a magyar felmenőkkel bíró, de svéd állampolgár Viktor Gyökeres is. Az angol szélső ebben az évadban 31 találkozón 7 gólt szerzett, és kiosztott 7 gólpasszt, Gyökeres 14 alkalommal volt eddig eredményes, és 1 asszisztnál jár. A középpálya motorja a norvég Martin Ødegaard, ő diktálja a tempót, Declan Rice a stabilitásért felel. Az Arsenal a kieséses szakaszban a német Bayer Leverkusent, a portugál Sportingot és a spanyol Atlético Madridot búcsúztatta. Huszonkét esztendőnyi pauza után a Premier League bajnokaként érkezik Budapestre.
Az új lebonyolításban a címvédő Paris Saint-Germain nem dominált annyira, mint az Arsenal: az alapszakaszt 4 győzelemmel, 2 döntetlennel és 2 vereséggel, 21-11-es gólaránnyal a 11. helyen abszolválta, amivel nem jutott közvetlenül a nyolcaddöntőbe. Futott tehát egy extra kört, a szintén a francia bajnokságban játszó Monaco elleni párharcot ráadásul rendesen meg is szenvedte, s 5-4-es összesítéssel került a legjobb tizenhat közé. Onnantól viszont nem volt megállás: az angol Chelsea-t rendesen kitömte, összesítésben 8-2-re, majd jött a Kerkez Milossal és Szoboszlai Dominikkel felálló Liverpool, amelyet otthon és idegenben is 2-0-ra vert, hogy a Bajnokok Ligája-történelem egyik legemlékezetesebb, 6-5-ös összesítéssel végződő ütközetét megvívva a Bayern München „testén” keresztül érkezzen a magyar fővárosba. A meccsenkénti 2,8 gólos átlag azt jelenti, hogy a sorozat egyik legveszélyesebb csapata a PSG, de védekezésben nem annyira stabil, mint az Arsenal. Hullámzó teljesítmény ide vagy oda, a kulcsjátékosok elképesztő produkcióra és váratlan megoldásokra képesek – közülük is kiemelkedik a Hvicsa Kvarachelia, Ousmane Dembélé páros. A gyors átmenetekre a riválisok nemigen tudnak reagálni, a párizsi együttes hemzseg a lendületes és kreatív futballistáktól, az idei BL egyik leglátványosabb fociját mutatja be. Az is a malmára hajtja a vizet, hogy nagy rangadókon aratott győzelmekkel jutott el a döntőig.
Sajtóértesülések szerint az Arsenal a Vasas otthonában, az Illovszky Rudolf Stadionban edzett, a helyszínt a Magyar Labdarúgó-szövetség ajánlotta. A május 29-ei, azaz a döntő előtt egy nappal tartandó edzés zárt kapus volt. A PSG pedig a VII. kerületi New York-palotában száll meg, külön edzéssel nem készültek.
„Amikor az idény végső szakaszába érünk, a játékosok már inkább mentális, mint erőnléti fáradtsággal küzdenek. Különösen olyan évad után, mint amilyen ez volt. Meg kell teremtenünk számukra a lehető legjobb edzésfeltételeket, hogy keményen tudjanak dolgozni, de élvezzék is a munkát. A pihenés szerves része a felkészülésnek, főleg akkor, ha ilyen mérkőzéseket játszunk. Meg kell birkóznunk a rajtunk lévő nyomással, de szerintem jobban felkészültünk a döntőre, mint tavaly. Nagyszerű mérkőzésre van kilátás Budapesten.”
„Azt szeretnénk, hogy a felvonuláson majd két trófeát vihessünk körbe. Nem sok időnk, két napunk volt arra, hogy kiélvezzük az angol bajnoki címet, azután újra a munkára kellett koncentrálnunk. A múlt hét végén felemelhettük a Premier League-trófeát, és ünnepelhettünk a szurkolóinkkal, aztán hat napunk volt arra, hogy újra történelmet írjunk.”
