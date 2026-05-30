Sporttörténelmi nap következik: Budapestre érkezik a Bajnokok Ligája!

Fotó: MI News / NurPhoto via AFP

Az Arsenal húsz év után szerepel újra Bajnokok Ligája döntőjében, de a fogadóirodáknál, elemzőcégeknél hónapok óta a favorit csapat. Hibátlan, 8/8-as mutatóval, 23-4-es gólkülönbséggel nyerte meg az alapszakaszt, ráadásul a teljes BL-sorozatban nem szenvedett vereséget, három tavaszi döntetlenje mellett az összes nemzetközi fellépésén győzött. Hátul rendkívül stabil, bárki ellen képes nullára lehozni a mérkőzést, meccsenként csupán 0,43 gólt kap. Magas, 86 százalékos a passzpontossága, sokat és jól birtokolja a labdát. Az Arsenal nem a leglátványosabb és legizgalmasabb, de kétségtelenül a legszervezettebb, leghatékonyabb csapat a most véget érő klubidényben. A londoniak első számú támadófegyvere a 24 éves Bukayo Saka, akinek a piaci értékét a Transfermarkt szakportál 120 millió euróra becsüli, és persze ott van a magyar felmenőkkel bíró, de svéd állampolgár Viktor Gyökeres is. Az angol szélső ebben az évadban 31 találkozón 7 gólt szerzett, és kiosztott 7 gólpasszt, Gyökeres 14 alkalommal volt eddig eredményes, és 1 asszisztnál jár. A középpálya motorja a norvég Martin Ødegaard, ő diktálja a tempót, Declan Rice a stabilitásért felel. Az Arsenal a kieséses szakaszban a német Bayer Leverkusent, a portugál Sportingot és a spanyol Atlético Madridot búcsúztatta. Huszonkét esztendőnyi pauza után a Premier League bajnokaként érkezik Budapestre.

Nagy meccsek és nagy győzelmek mestere a PSG

Fotó: FRANCK FIFE / AFP

Az új lebonyolításban a címvédő Paris Saint-Germain nem dominált annyira, mint az Arsenal: az alapszakaszt 4 győzelemmel, 2 döntetlennel és 2 vereséggel, 21-11-es gólaránnyal a 11. helyen abszolválta, amivel nem jutott közvetlenül a nyolcaddöntőbe. Futott tehát egy extra kört, a szintén a francia bajnokságban játszó Monaco elleni párharcot ráadásul rendesen meg is szenvedte, s 5-4-es összesítéssel került a legjobb tizenhat közé. Onnantól viszont nem volt megállás: az angol Chelsea-t rendesen kitömte, összesítésben 8-2-re, majd jött a Kerkez Milossal és Szoboszlai Dominikkel felálló Liverpool, amelyet otthon és idegenben is 2-0-ra vert, hogy a Bajnokok Ligája-történelem egyik legemlékezetesebb, 6-5-ös összesítéssel végződő ütközetét megvívva a Bayern München „testén” keresztül érkezzen a magyar fővárosba. A meccsenkénti 2,8 gólos átlag azt jelenti, hogy a sorozat egyik legveszélyesebb csapata a PSG, de védekezésben nem annyira stabil, mint az Arsenal. Hullámzó teljesítmény ide vagy oda, a kulcsjátékosok elképesztő produkcióra és váratlan megoldásokra képesek – közülük is kiemelkedik a Hvicsa Kvarachelia, Ousmane Dembélé páros. A gyors átmenetekre a riválisok nemigen tudnak reagálni, a párizsi együttes hemzseg a lendületes és kreatív futballistáktól, az idei BL egyik leglátványosabb fociját mutatja be. Az is a malmára hajtja a vizet, hogy nagy rangadókon aratott győzelmekkel jutott el a döntőig.

Sajtóértesülések szerint az Arsenal a Vasas otthonában, az Illovszky Rudolf Stadionban edzett, a helyszínt a Magyar Labdarúgó-szövetség ajánlotta. A május 29-ei, azaz a döntő előtt egy nappal tartandó edzés zárt kapus volt. A PSG pedig a VII. kerületi New York-palotában száll meg, külön edzéssel nem készültek.

Luis Enrique, a PSG vezetőedzője „Amikor az idény végső szakaszába érünk, a játékosok már inkább mentális, mint erőnléti fáradtsággal küzdenek. Különösen olyan évad után, mint amilyen ez volt. Meg kell teremtenünk számukra a lehető legjobb edzésfeltételeket, hogy keményen tudjanak dolgozni, de élvezzék is a munkát. A pihenés szerves része a felkészülésnek, főleg akkor, ha ilyen mérkőzéseket játszunk. Meg kell birkóznunk a rajtunk lévő nyomással, de szerintem jobban felkészültünk a döntőre, mint tavaly. Nagyszerű mérkőzésre van kilátás Budapesten.”

Mikel Arteta, az Arsenal vezetőedzője „Azt szeretnénk, hogy a felvonuláson majd két trófeát vihessünk körbe. Nem sok időnk, két napunk volt arra, hogy kiélvezzük az angol bajnoki címet, azután újra a munkára kellett koncentrálnunk. A múlt hét végén felemelhettük a Premier League-trófeát, és ünnepelhettünk a szurkolóinkkal, aztán hat napunk volt arra, hogy újra történelmet írjunk.”

Nyitókép: Földházi Árpád