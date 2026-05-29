Döbbenetes leleplezés: egész Európát behálózó embercsempész-birodalom bukott le

Heteken át tartó fedett nyomozás után tárta fel egy brit lap egy nemzetközi bűnszervezet működését. Az embercsempész hálózat Irakból, Törökországon és Franciaországon keresztül juttatta el a migránsokat Nagy-Britanniába, miközben a közösségi médiában nyíltan hirdette szolgáltatásait.
A The Telegraph többhetes fedett nyomozás eredményeként azonosította azt az embercsempész-szervezetet, amelynek vezetője az Abu Hussein al-Iraqi néven ismert férfi. A lap szerint a banda a Közel-Kelettől egészen Nagy-Britanniáig kiépített útvonalakon mozgatta a migránsokat, miközben a közösségi médiát is felhasználta szolgáltatásai népszerűsítésére.
A brit lap riporterei migránsoknak adták ki magukat, és közvetlen kapcsolatba léptek a szervezet több tagjával. A beszélgetések, valamint a közösségi oldalakon közzétett tartalmak alapján részletes képet kaptak arról, hogyan működik a hálózat, amelynek tagjai magukat a „Dzsungel királyainak” nevezik.
A The Telegraph szerint Abu Hussein a szervezet központi figurája, akit számos migráns már-már legendás alakként emleget. Nevét a franciaországi dunkerque-i migránstáboroktól kezdve a Nagy-Britanniába tartó gumicsónakokon át egészen a londoni menedékkérő-szállásokig ismerik.
A férfi saját állítása szerint az idei évben a brit partokra érkező kis hajós migránsok akár ötödének átkelésében is szerepe lehetett.
A lap által feltárt struktúra szerint Abu Hussein alatt több vezető beosztású ember dolgozott. Kifah al-Hashimy a logisztikai feladatokat irányíthatta, és Törökországot használta kiindulópontként a világ különböző részeiről érkező ügyfelek összegyűjtésére. Egy másik munkatárs, Abu Shwareb al-Iraqi a schengeni vízumok megszerzésével foglalkozott.
Abu Hussein szerint emberei akár a szükséges dokumentumokat is elő tudták állítani azok számára, akiknek nem volt megfelelő anyagi hátterük a vízumkérelemhez.
A szervezet alsóbb szintjein olyan emberek működtek közre, akik a terepen szervezték a migránsok mozgatását. Többen közülük álneveket használtak, és közösségi oldalaikon maszkos fényképekkel, fegyveres pózokkal, illetve forradalmi utalásokkal építették saját hírnevüket.
A nyomozás egyik legfontosabb megállapítása szerint a hálózat szinte nyíltan működött az interneten. A TikTokon rendszeresen jelentek meg videók a Nagy-Britanniába induló utakról, a sikeres átkelésekről és azokról a migránsokról, akik már célba értek.
Abu Hussein több élő közvetítésben is arról beszélt követőinek, hogy a Nagy-Britanniába érkezőknek nem kell kitoloncolástól tartaniuk.
A felvételeken azt állította, hogy a migránsok rövid idő alatt menedékjogot kérhetnek, majd szállodákban várhatják kérelmük elbírálását. Egyes videókban a dunkerque-i migránstáborokat mutatta be, miközben arról beszélt, hogy az ott tartózkodók többsége Londonba készül.
A lap szerint a szervezet marketingje nemcsak reklámként szolgált, hanem új ügyfeleket is vonzott.
Több felvételen olyan migránsok szerepeltek, akik sikeres útjuk után nyilvánosan dicsérték Abu Husseint és embereit, ezzel is ösztönözve másokat az indulásra.
A The Telegraph egyik újságírója egy afgán férfi nevében kereste meg a szervezetet, aki feleségével szeretett volna Nagy-Britanniába jutni. A beszélgetések során Kifah al-Hashimy több lehetőséget is felvázolt. A drágább útvonal során a migránsok Törökországból Görögországba hajóztak volna, majd hamis dokumentumok segítségével Franciaországba, végül Nagy-Britanniába jutottak volna. A teljes csomag ára elérhette a tízezer eurót is.
Azok számára, akik ezt nem tudták kifizetni, szárazföldi útvonalat ajánlottak Bulgárián keresztül egészen Dunkerque-ig, jelentős gyaloglással.
A nyomozás során Abu Hussein arról is beszélt, hogy emberei hamis bankszámlakivonatokat, tulajdonosi igazolásokat és más iratokat tudnak biztosítani a vízumkérelmekhez. A szervezet azt állította, hogy minden nemzetiség számára képes megszervezni az Európába vezető utat.
Később a lap egyik riportere egy Párizsban tartózkodó egyiptomi nőnek adta ki magát, aki öccsével szeretett volna Nagy-Britanniába jutni.
Abu Hussein ekkor személyesen ajánlott fel helyet egy következő csatornaátkelésen. A tarifa személyenként 1200 euró volt, a pénzt pedig egy párizsi kapcsolattartón keresztül kellett volna befizetni. A férfi azt állította, hogy a francia hatóságok és a parti őrség sem fogja megakadályozni az átkelést.
Miután a The Telegraph szembesítette a hálózat tagjait az összegyűjtött információkkal, Abu Hussein tagadta, hogy embercsempészettel foglalkozna. Azt állította, hogy Irakban él és egy kávézóban dolgozik. A szervezet többi tagja szintén visszautasította a vádakat.
A cikk megjelenését követően a francia rendőrség migránscsempészet elleni egysége vizsgálatot indított. A hatóságok közölték, hogy az év eleje óta több embercsempész-hálózatot számoltak fel, és számos gyanúsítottat vettek őrizetbe.
A brit Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség hangsúlyozta, hogy több mint száz folyamatban lévő nyomozást folytat a legjelentősebb embercsempész-hálózatok ellen. A TikTok közölte, hogy eltávolította az Abu Hussein szervezetéhez köthető összes azonosított fiókot, míg a Meta jelezte, hogy vizsgálja a The Telegraph által megjelölt profilokat.
A brit belügyminisztérium közleményében hangsúlyozta, hogy továbbra is céljuk az embercsempészek felkutatása és bíróság elé állítása, valamint az illegális migrációt népszerűsítő online tartalmak gyors eltávolítása.
Nyitókép: Sameer Al-DOUMY / AFP