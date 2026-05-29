Döbbenetes leleplezés: egész Európát behálózó embercsempész-birodalom bukott le

A The Telegraph többhetes fedett nyomozás eredményeként azonosította azt az embercsempész-szervezetet, amelynek vezetője az Abu Hussein al-Iraqi néven ismert férfi. A lap szerint a banda a Közel-Kelettől egészen Nagy-Britanniáig kiépített útvonalakon mozgatta a migránsokat, miközben a közösségi médiát is felhasználta szolgáltatásai népszerűsítésére.

Migránsok ezreit csábíthatta Európába a gátlástalan embercsempész-hálózat

Forrás: Sameer Al-DOUMY / AFP

A brit lap riporterei migránsoknak adták ki magukat, és közvetlen kapcsolatba léptek a szervezet több tagjával. A beszélgetések, valamint a közösségi oldalakon közzétett tartalmak alapján részletes képet kaptak arról, hogyan működik a hálózat, amelynek tagjai magukat a „Dzsungel királyainak” nevezik.