Európa migránscsempészet embercsempész-hálózatok Nagy-Britannia Közel-Kelet

Döbbenetes leleplezés: egész Európát behálózó embercsempész-birodalom bukott le

2026. május 29. 21:43

Heteken át tartó fedett nyomozás után tárta fel egy brit lap egy nemzetközi bűnszervezet működését. Az embercsempész hálózat Irakból, Törökországon és Franciaországon keresztül juttatta el a migránsokat Nagy-Britanniába, miközben a közösségi médiában nyíltan hirdette szolgáltatásait.

A The Telegraph többhetes fedett nyomozás eredményeként azonosította azt az embercsempész-szervezetet, amelynek vezetője az Abu Hussein al-Iraqi néven ismert férfi. A lap szerint a banda a Közel-Kelettől egészen Nagy-Britanniáig kiépített útvonalakon mozgatta a migránsokat, miközben a közösségi médiát is felhasználta szolgáltatásai népszerűsítésére.

Migránsok ezreit csábíthatta Európába a gátlástalan embercsempész-hálózat
Forrás: Sameer Al-DOUMY / AFP

A brit lap riporterei migránsoknak adták ki magukat, és közvetlen kapcsolatba léptek a szervezet több tagjával. A beszélgetések, valamint a közösségi oldalakon közzétett tartalmak alapján részletes képet kaptak arról, hogyan működik a hálózat, amelynek tagjai magukat a „Dzsungel királyainak” nevezik.

Az embercsempész-hálózat több országon átívelő rendszert épített ki

A The Telegraph szerint Abu Hussein a szervezet központi figurája, akit számos migráns már-már legendás alakként emleget. Nevét a franciaországi dunkerque-i migránstáboroktól kezdve a Nagy-Britanniába tartó gumicsónakokon át egészen a londoni menedékkérő-szállásokig ismerik. 

A férfi saját állítása szerint az idei évben a brit partokra érkező kis hajós migránsok akár ötödének átkelésében is szerepe lehetett.

A lap által feltárt struktúra szerint Abu Hussein alatt több vezető beosztású ember dolgozott. Kifah al-Hashimy a logisztikai feladatokat irányíthatta, és Törökországot használta kiindulópontként a világ különböző részeiről érkező ügyfelek összegyűjtésére. Egy másik munkatárs, Abu Shwareb al-Iraqi a schengeni vízumok megszerzésével foglalkozott. 

Abu Hussein szerint emberei akár a szükséges dokumentumokat is elő tudták állítani azok számára, akiknek nem volt megfelelő anyagi hátterük a vízumkérelemhez.

A szervezet alsóbb szintjein olyan emberek működtek közre, akik a terepen szervezték a migránsok mozgatását. Többen közülük álneveket használtak, és közösségi oldalaikon maszkos fényképekkel, fegyveres pózokkal, illetve forradalmi utalásokkal építették saját hírnevüket.

A közösségi médiából toborozták az ügyfeleket

A nyomozás egyik legfontosabb megállapítása szerint a hálózat szinte nyíltan működött az interneten. A TikTokon rendszeresen jelentek meg videók a Nagy-Britanniába induló utakról, a sikeres átkelésekről és azokról a migránsokról, akik már célba értek.

Abu Hussein több élő közvetítésben is arról beszélt követőinek, hogy a Nagy-Britanniába érkezőknek nem kell kitoloncolástól tartaniuk. 

A felvételeken azt állította, hogy a migránsok rövid idő alatt menedékjogot kérhetnek, majd szállodákban várhatják kérelmük elbírálását. Egyes videókban a dunkerque-i migránstáborokat mutatta be, miközben arról beszélt, hogy az ott tartózkodók többsége Londonba készül.

A lap szerint a szervezet marketingje nemcsak reklámként szolgált, hanem új ügyfeleket is vonzott. 

Több felvételen olyan migránsok szerepeltek, akik sikeres útjuk után nyilvánosan dicsérték Abu Husseint és embereit, ezzel is ösztönözve másokat az indulásra.

Hamis dokumentumokkal és veszélyes útvonalakkal csábították a migránsokat

A The Telegraph egyik újságírója egy afgán férfi nevében kereste meg a szervezetet, aki feleségével szeretett volna Nagy-Britanniába jutni. A beszélgetések során Kifah al-Hashimy több lehetőséget is felvázolt. A drágább útvonal során a migránsok Törökországból Görögországba hajóztak volna, majd hamis dokumentumok segítségével Franciaországba, végül Nagy-Britanniába jutottak volna. A teljes csomag ára elérhette a tízezer eurót is. 

Azok számára, akik ezt nem tudták kifizetni, szárazföldi útvonalat ajánlottak Bulgárián keresztül egészen Dunkerque-ig, jelentős gyaloglással.

A nyomozás során Abu Hussein arról is beszélt, hogy emberei hamis bankszámlakivonatokat, tulajdonosi igazolásokat és más iratokat tudnak biztosítani a vízumkérelmekhez. A szervezet azt állította, hogy minden nemzetiség számára képes megszervezni az Európába vezető utat.

Később a lap egyik riportere egy Párizsban tartózkodó egyiptomi nőnek adta ki magát, aki öccsével szeretett volna Nagy-Britanniába jutni. 

Abu Hussein ekkor személyesen ajánlott fel helyet egy következő csatornaátkelésen. A tarifa személyenként 1200 euró volt, a pénzt pedig egy párizsi kapcsolattartón keresztül kellett volna befizetni. A férfi azt állította, hogy a francia hatóságok és a parti őrség sem fogja megakadályozni az átkelést.

Vizsgálat indult a leleplezés nyomán

Miután a The Telegraph szembesítette a hálózat tagjait az összegyűjtött információkkal, Abu Hussein tagadta, hogy embercsempészettel foglalkozna. Azt állította, hogy Irakban él és egy kávézóban dolgozik. A szervezet többi tagja szintén visszautasította a vádakat.

A cikk megjelenését követően a francia rendőrség migránscsempészet elleni egysége vizsgálatot indított. A hatóságok közölték, hogy az év eleje óta több embercsempész-hálózatot számoltak fel, és számos gyanúsítottat vettek őrizetbe.

A brit Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség hangsúlyozta, hogy több mint száz folyamatban lévő nyomozást folytat a legjelentősebb embercsempész-hálózatok ellen. A TikTok közölte, hogy eltávolította az Abu Hussein szervezetéhez köthető összes azonosított fiókot, míg a Meta jelezte, hogy vizsgálja a The Telegraph által megjelölt profilokat.

A brit belügyminisztérium közleményében hangsúlyozta, hogy továbbra is céljuk az embercsempészek felkutatása és bíróság elé állítása, valamint az illegális migrációt népszerűsítő online tartalmak gyors eltávolítása.

Nyitókép: Sameer Al-DOUMY / AFP

 

Globalfake
•••
2026. május 29. 23:41 Szerkesztve
a közösségi média meg a nagy tartalomszolgáltatók, tárhelyek mind a bún melegágyai. Én a minap jelentettem fel a Pinterestet, mert a felületén hemzsegnek a gyermekekkel kapcsolatos visszaélések fotói, ezerszámra! Leszarják amugy.. egy oldal a sok közül: pinterest.com/pin/382594930813846647/
Potymog
2026. május 29. 23:39
"A The Telegraph szerint Abu Hussein a szervezet központi figurája, akit számos migráns már-már legendás alakként emleget. Nevét a franciaországi dunkerque-i migránstáboroktól kezdve a Nagy-Britanniába tartó gumicsónakokon át egészen a londoni menedékkérő-szállásokig ismerik. " Ha ekkora volt az ismertség, akkor azt is meg kéne vizsgálni, hogyan lehetséges az, hogy a rendőrök nem göngyölítették fel a hálózatot? Miért újságíróknak kellett helyettük leleplezni őket?
nagymester-b-2
2026. május 29. 23:17
"A férfi azt állította, hogy a francia hatóságok és a parti őrség sem fogja megakadályozni az átkelést." Igazat mondott. Hogy ez hogyan lehetséges, azt kéne kivizsgálni. Ha már annyira elítélik a korrupciót....
pandalala
2026. május 29. 21:54
milyen jó h nekünk nincs tengerünk! .... :rolleyes: nade, szitás péter majd kitalál nekünk valami más fincsit .. pl. átvállalunk a britektől is agysebészeket! ....
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!