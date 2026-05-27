Putyin egy éven belül megtámadhatja Európát – növekszik az aggodalom a NATO vezetőinek körében

Az európai vezetők növekvő aggodalommal tekintenek Oroszország lépéseire, mivel az ukrajnai fronton kialakult patthelyzetet látva sokan arra számítanak, hogy Vlagyimir Putyin a konfliktus földrajzi kiterjesztésével próbálhatja meg kikényszeríteni a status quo megváltoztatását – írja a Wall Street Journal.

A Kreml az elmúlt hetekben érezhetően agresszívebb retorikát kezdett alkalmazni, különösen a balti államokkal szemben, akiket alaptalan vádakkal illetnek, és „döntéshozatali központok” bombázásával fenyegetnek. Ezt a feszültséget tovább fokozzák a dróntevékenységekkel kapcsolatos incidensek, a litvániai légiriadók, valamint az orosz védelmi minisztérium azon lépése, amellyel több európai országban működő, drónfejlesztéssel foglalkozó cég adatait hozta nyilvánosságra, egyértelműen utalva a közelgő, kiszámíthatatlan következményekre.