Európa putyin ukrajnai front nato invázió oroszország

Putyin egy éven belül megtámadhatja Európát – növekszik az aggodalom a NATO vezetőinek körében

2026. május 27. 14:13

Az ukrajnai fronton kialakult patthelyzet miatt Putyin a konfliktus földrajzi kiterjesztésével próbálhatja meg kikényszeríteni a status quo megváltozását.

Az európai vezetők növekvő aggodalommal tekintenek Oroszország lépéseire, mivel az ukrajnai fronton kialakult patthelyzetet látva sokan arra számítanak, hogy Vlagyimir Putyin a konfliktus földrajzi kiterjesztésével próbálhatja meg kikényszeríteni a status quo megváltoztatását – írja a Wall Street Journal.

A Kreml az elmúlt hetekben érezhetően agresszívebb retorikát kezdett alkalmazni, különösen a balti államokkal szemben, akiket alaptalan vádakkal illetnek, és „döntéshozatali központok” bombázásával fenyegetnek. Ezt a feszültséget tovább fokozzák a dróntevékenységekkel kapcsolatos incidensek, a litvániai légiriadók, valamint az orosz védelmi minisztérium azon lépése, amellyel több európai országban működő, drónfejlesztéssel foglalkozó cég adatait hozta nyilvánosságra, egyértelműen utalva a közelgő, kiszámíthatatlan következményekre.

A biztonsági környezet romlása mögött az a felismerés áll, hogy Oroszország hibrid hadviselési eszköztára immár valódi, kinetikus katonai fenyegetéseket is tartalmaz. 

Biztonságpolitikai szakértők szerint a Kreml kísérletet tehet a NATO kohéziójának megtörésére egy balti, skandináv vagy északi-sarkvidéki provokációval. 

A tisztviselők attól tartanak, hogy a következő tizenkét hónap az orosz támadás szempontjából kritikus időszak lehet.

Oroszország lépéseit alapvetően kényszerhelyzet diktálja; a Kreml egy szélesebb körű eszkalációt akár ürügyként is felhasználhat a belső támogatottság szempontjából kockázatos általános mozgósítás elrendeléséhez.

Összesen 59 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
johngo
2026. május 27. 17:33
Így próbálják a nyugati radikálisan liberális társadalmak ukrán támogatását fenntartani. Minden héten bemondja valaki, hogy mikor támadhatja meg Oroszország a Nato-t. Bizonyítékuk persze nincs, és nem is lesz.
Obsitos Technikus
2026. május 27. 17:30
Az a Putyin, amelyik Ukrajnával se bír?
auditorium
2026. május 27. 17:18 Szerkesztve
Pu-nak nem tetszett a Nato keleti terjeszkedèse és az egykor semleges országok (Svédo. Finno.) Natotagsága. Szintén rosszallja Örményország kérelmét az EU-tagság miatt. Ha taggá válik, akkor Pu. felfüggeszti a velük kötött gáz-olaj jutányos árát. A Lengyelo-ba vezényelt ötezer Natokatona se tetszhet neki, mert tudja a drónok használatát tökéletesitik és a hosszútávú rakétájukat próbálják hatástalanitani. Az az érzésünk, h. mindenki belefáradt ebbe a hosszú, reménytelennel látszó konfliktusba: Pu, Zele, és főleg a megtizedelt, megcsonkitott népeik, Tr. és az eu-i közvélemény. Sok év kell majd a pusztitások (energiaforrások ) helyreállitására, nem beszélve az emberi veszteségről. De nem tudják, hogyan vessenek véget a harcoknak "felemelt" fejjel ??? Egyik sem akar engedni. Az önfeláldozást nem ismerik.
Dunhill67
2026. május 27. 17:09
hát persze,bazmeg....kivonja a csapatokat ukrajnából és menetből nekimegy a natonak...mennyit keres egy ilyen nato vezető?...én is akarom,ekkora baromságot fele annyiért is bármikor kimondok:))
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!