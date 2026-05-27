Putyin egy éven belül megtámadhatja Európát – növekszik az aggodalom a NATO vezetőinek körében

Kínos: így viselkedett Magyar Péter a parlament első rendes ülésén (VIDEÓK)
Finoman szólva is meghökkentő jelenetek zajlottak le az Országgyűlésben.
Az ukrajnai fronton kialakult patthelyzet miatt Putyin a konfliktus földrajzi kiterjesztésével próbálhatja meg kikényszeríteni a status quo megváltozását.
Az európai vezetők növekvő aggodalommal tekintenek Oroszország lépéseire, mivel az ukrajnai fronton kialakult patthelyzetet látva sokan arra számítanak, hogy Vlagyimir Putyin a konfliktus földrajzi kiterjesztésével próbálhatja meg kikényszeríteni a status quo megváltoztatását – írja a Wall Street Journal.
A Kreml az elmúlt hetekben érezhetően agresszívebb retorikát kezdett alkalmazni, különösen a balti államokkal szemben, akiket alaptalan vádakkal illetnek, és „döntéshozatali központok” bombázásával fenyegetnek. Ezt a feszültséget tovább fokozzák a dróntevékenységekkel kapcsolatos incidensek, a litvániai légiriadók, valamint az orosz védelmi minisztérium azon lépése, amellyel több európai országban működő, drónfejlesztéssel foglalkozó cég adatait hozta nyilvánosságra, egyértelműen utalva a közelgő, kiszámíthatatlan következményekre.
A biztonsági környezet romlása mögött az a felismerés áll, hogy Oroszország hibrid hadviselési eszköztára immár valódi, kinetikus katonai fenyegetéseket is tartalmaz.
Biztonságpolitikai szakértők szerint a Kreml kísérletet tehet a NATO kohéziójának megtörésére egy balti, skandináv vagy északi-sarkvidéki provokációval.
A tisztviselők attól tartanak, hogy a következő tizenkét hónap az orosz támadás szempontjából kritikus időszak lehet.
Oroszország lépéseit alapvetően kényszerhelyzet diktálja; a Kreml egy szélesebb körű eszkalációt akár ürügyként is felhasználhat a belső támogatottság szempontjából kockázatos általános mozgósítás elrendeléséhez.
Ezt is ajánljuk a témában
Finoman szólva is meghökkentő jelenetek zajlottak le az Országgyűlésben.
Nyitókép: Mikhail METZEL / POOL / AFP
***