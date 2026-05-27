Még a románok is leborulnak ennek a magyarnak a lábai előtt

Röviden bemutatják a magyar szurkoló életét, és rendkívül elismerően írnak arról, hogy mit vitt véghez ebben az idényben.

Séra Attila az Inter legnagyobb szurkolója, Magyarországról származik. A Balaton partjáról Leccéig, sőt még az Északi-sarkkörig is eljutott a kék-feketék keményvonalas szurkolója, aki egy futballszezont 105 000 kilométeres utazássá varázsolt.”

Itt megint van egy kis pontatlanság, ugyanis, mint fentebb írtuk, honfitársunk valójában a végére több mint 110 ezer kilométert tudhatott maga mögött.