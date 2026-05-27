Még a románok is leborulnak ennek a magyarnak a lábai előtt

A milánói metrón is letámadják az olaszok az őrült magyart, aki 110 ezer kilométert utazott 9 hónap alatt
Mindezt Magyarországról, a Balaton partjáról indulva.
Az Inter-szurkoló Séra Attila teljesítményére nem csak Olaszországon és Magyarországon figyeltek fel. Még a román sajtó is arra csodálkozik rá, hogy honfitársunk ott volt a milánói klub idényének összes mérkőzésén.
Mint beszámoltunk róla, egy magyar futballszurkoló, Séra Attila csodát vitt véghez Olaszországban azzal, hogy kedvenc csapata, az Inter összes létező tétmeccsére elment az idényben – mindezt Magyarországról indulva. Összesen 54 találkozón járt így ott Norvégiától Szaúd-Arábiáig, összesen több mint 110 ezer kilométert utazva. Az olaszok máris legendaként tekintenek honfitársunkra, de teljesítménye előtt még a románok is leborulnak.
Ezt is ajánljuk a témában
Mindezt Magyarországról, a Balaton partjáról indulva.
A kapcsolódási pont adja magát: az Inter vezetőedzője, a román Cristian Chivu, aki első évében rögtön bajnoki címre és kupagyőzelemre vezette a milánói kék-feketéket. A porsport.ro román portál volt az, amelyik felfigyelt Séra teljesítményére és Chivu nagy rajongójaként aposztrofálták a magyar szurkolót – ebben egyébként nem is tévedtek.
Abban már igen, hogy Séra az Inter 52 találkozóján járt ott – hiszen valójában 54-en, mert ennyi tétmeccse volt a csapatnak 2025/26-ban. A Tuttomercatoweb cikkéből táplálkozik a román szerző az írása során: az olasz portál valóban akkor írt Séráról, amikor még „csak” 52 meccsen volt túl.
Röviden bemutatják a magyar szurkoló életét, és rendkívül elismerően írnak arról, hogy mit vitt véghez ebben az idényben.
Séra Attila az Inter legnagyobb szurkolója, Magyarországról származik. A Balaton partjáról Leccéig, sőt még az Északi-sarkkörig is eljutott a kék-feketék keményvonalas szurkolója, aki egy futballszezont 105 000 kilométeres utazássá varázsolt.”
Itt megint van egy kis pontatlanság, ugyanis, mint fentebb írtuk, honfitársunk valójában a végére több mint 110 ezer kilométert tudhatott maga mögött.
De nézzük el ezt nekik, cserébe örüljünk, hogy egy magyar olyan tettet vitt véghez, ami miatt még a románok is leborulnak a lábai előtt.