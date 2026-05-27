Hírek
Vélemények
Hetilap
séra Attila román Inter

Még a románok is leborulnak ennek a magyarnak a lábai előtt

2026. május 27. 12:44

Az Inter-szurkoló Séra Attila teljesítményére nem csak Olaszországon és Magyarországon figyeltek fel. Még a román sajtó is arra csodálkozik rá, hogy honfitársunk ott volt a milánói klub idényének összes mérkőzésén.

Mint beszámoltunk róla, egy magyar futballszurkoló, Séra Attila csodát vitt véghez Olaszországban azzal, hogy kedvenc csapata, az Inter összes létező tétmeccsére elment az idényben – mindezt Magyarországról indulva. Összesen 54 találkozón járt így ott Norvégiától Szaúd-Arábiáig, összesen több mint 110 ezer kilométert utazva. Az olaszok máris legendaként tekintenek honfitársunkra, de teljesítménye előtt még a románok is leborulnak.

Séra Attila a román Cristian Chivu nagy rajongója. Fotó: Davide Casentini / NurPhoto / NurPhoto via AFP

A kapcsolódási pont adja magát: az Inter vezetőedzője, a román Cristian Chivu, aki első évében rögtön bajnoki címre és kupagyőzelemre vezette a milánói kék-feketéket. A porsport.ro román portál volt az, amelyik felfigyelt Séra teljesítményére és Chivu nagy rajongójaként aposztrofálták a magyar szurkolót – ebben egyébként nem is tévedtek.

Abban már igen, hogy Séra az Inter 52 találkozóján járt ott – hiszen valójában 54-en, mert ennyi tétmeccse volt a csapatnak 2025/26-ban. A Tuttomercatoweb cikkéből táplálkozik a román szerző az írása során: az olasz portál valóban akkor írt Séráról, amikor még „csak” 52 meccsen volt túl.

Leborulnak előtte a románok

Röviden bemutatják a magyar szurkoló életét, és rendkívül elismerően írnak arról, hogy mit vitt véghez ebben az idényben.

Séra Attila az Inter legnagyobb szurkolója, Magyarországról származik. A Balaton partjáról Leccéig, sőt még az Északi-sarkkörig is eljutott a kék-feketék keményvonalas szurkolója, aki egy futballszezont 105 000 kilométeres utazássá varázsolt.”

Itt megint van egy kis pontatlanság, ugyanis, mint fentebb írtuk, honfitársunk valójában a végére több mint 110 ezer kilométert tudhatott maga mögött.

De nézzük el ezt nekik, cserébe örüljünk, hogy egy magyar olyan tettet vitt véghez, ami miatt még a románok is leborulnak a lábai előtt.

