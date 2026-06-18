Hetek óta nem került napirendre az Országgyűlésban az ittasan vezető tiszás mentelmi ügye

hibázott és a felelősségét teljes mértékben elismerte.

A tiszás képviselő emellett ígéretet tett, hogy a saját mentelmi jogának a kiadását megszavazza és vállalja a jogi következményeket.

A magyar jogszabályok szerint országgyűlési képviselő ellen büntetőeljárás csak a parlament hozzájárulásával indítható vagy folytatható, ezért az ügy további sorsa az Országgyűlés döntésétől függ. A szokásjog szerint a közvádas esetekben a parlament nem tartja fenn az érintett képviselő mentelmi jogát.