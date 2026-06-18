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pesti központi kerületi bíróság forsthoffer ágnes varga lőrinc mihály országgyűlés mentelmi jog

Hetek óta nem került napirendre az Országgyűlésban az ittasan vezető tiszás mentelmi ügye

2026. június 18. 10:37

A Magyar Nemzet kereste mind a mentelmi bizottságot, mind a Tisza-frakciót, de sehonann nem kaptak választ.

2026. június 18. 10:37
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Három hete jelentette be Forsthoffer Ágnes házelnök, hogy a Pesti Központi Kerületi Bíróság Varga Lőrinc Mihály mentelmi jogának a felfüggesztését kezdeményezte járművezetés ittas állapotban vétsége miatt indított ügyben. Ennek ellenére ez az ügy nem került még napirendre az Országgyűlés mentelmi bizottságában, amiről így még a parlament sem szavazhatott – írta a Magyar Nemzet.

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Ezután Varga a Facebook-oldalán megosztott bejegyzésben tudatta, hogy 

hibázott és a felelősségét teljes mértékben elismerte.

A tiszás képviselő emellett ígéretet tett, hogy a saját mentelmi jogának a kiadását megszavazza és vállalja a jogi következményeket. 

A magyar jogszabályok szerint országgyűlési képviselő ellen büntetőeljárás csak a parlament hozzájárulásával indítható vagy folytatható, ezért az ügy további sorsa az Országgyűlés döntésétől függ. A szokásjog szerint a közvádas esetekben a parlament nem tartja fenn az érintett képviselő mentelmi jogát. 

Keresték a bizottság elnökét

A lap megkereste Sasi-Nagy Editet, a bizottság tiszás elnökét, hogy megtudják, 

  • a mentelmi bizottság mikor tárgyalhatja az ügyet,
  • az eddigi gyakorlatnak megfelelően támogatják-e, hogy a közvádas ügyben megvonják Varga Lőrinc Mihály mentelmi jogát. 
  • Emellett az Országgyűlés mikor szavazhat a politikus mentelmi jogáról, valamint a Tisza-frakció megszavazza-e a saját képviselőjük mentelmi jogának a felfüggesztését,

azonban nem kaptak választ.

Emellett a Magyar Nemzet kereste a Tisza-frakciót is, hogy megszavazzák-e Varga Lőrinc Mihály mentelmi jogának a felfüggesztését, de tőlük sem kaptak semmi választ.

Nyitókép: Varga Lőrinc Mihály Facebook-oldala

 

 

Összesen 16 komment

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Sorrend:
chief Bromden
2026. június 18. 13:02
„Hibáztam, a felelősségemet teljes mértékben elismerem” – írta Varga Lőrinc Mihály." Akkor minek ez a herce-hurca? Mondjon le a mentelmi jogáról, így is elég időt elrabol az ellenzék.
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pandalala
•••
2026. június 18. 12:25 Szerkesztve
mondjuk, én ezt nem értem .... egy ilyen eset az tipikusan az, amikor nincs mentelmi jog!!! ugyanis _tettenérés_ esetén nem merülhet fel a mentelmi jog .... (( A mentelmi jog NEM a bűn alóli felmentést jelenti!! ))
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0
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elmedoki
2026. június 18. 12:01
Tudtommal azt ígérte a fekália, hogy eltörlik a mentelmi jogot és mint tudjuk, egy ilyen talpig becsületes úriember nem hazudik! Ugye, kólásdobozok?
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4
0
mapetshow
•••
2026. június 18. 11:50 Szerkesztve
A takarékoskodás érdekében összevárnak még pár ügyet. Pl. biztos kikéri majd az ügyészség egy telefonrablási ügyben érintett mentelmi jogát, aztán egy bennfentes kereskedőét és egy hamis tanúzásra felbújtóét. Úgyis visszavettek a pénzükből, úgy fair, hogy kevesebbet is üléseznek. Kis pénz, kis foci. Meg pogácsa is kevesebb kell és a légkondit se kell annyit járatni.
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2
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