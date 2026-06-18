Hetek óta nem került napirendre az Országgyűlésban az ittasan vezető tiszás mentelmi ügye

Ittasan vezetett az egyik tiszás képviselő, megvonhatják tőle a mentelmi jogát
„Hibáztam, a felelősségemet teljes mértékben elismerem” – írta Varga Lőrinc Mihály.
A Magyar Nemzet kereste mind a mentelmi bizottságot, mind a Tisza-frakciót, de sehonann nem kaptak választ.
Három hete jelentette be Forsthoffer Ágnes házelnök, hogy a Pesti Központi Kerületi Bíróság Varga Lőrinc Mihály mentelmi jogának a felfüggesztését kezdeményezte járművezetés ittas állapotban vétsége miatt indított ügyben. Ennek ellenére ez az ügy nem került még napirendre az Országgyűlés mentelmi bizottságában, amiről így még a parlament sem szavazhatott – írta a Magyar Nemzet.
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„Hibáztam, a felelősségemet teljes mértékben elismerem” – írta Varga Lőrinc Mihály.
Ezután Varga a Facebook-oldalán megosztott bejegyzésben tudatta, hogy
hibázott és a felelősségét teljes mértékben elismerte.
A tiszás képviselő emellett ígéretet tett, hogy a saját mentelmi jogának a kiadását megszavazza és vállalja a jogi következményeket.
A magyar jogszabályok szerint országgyűlési képviselő ellen büntetőeljárás csak a parlament hozzájárulásával indítható vagy folytatható, ezért az ügy további sorsa az Országgyűlés döntésétől függ. A szokásjog szerint a közvádas esetekben a parlament nem tartja fenn az érintett képviselő mentelmi jogát.
A lap megkereste Sasi-Nagy Editet, a bizottság tiszás elnökét, hogy megtudják,
azonban nem kaptak választ.
Emellett a Magyar Nemzet kereste a Tisza-frakciót is, hogy megszavazzák-e Varga Lőrinc Mihály mentelmi jogának a felfüggesztését, de tőlük sem kaptak semmi választ.
Nyitókép: Varga Lőrinc Mihály Facebook-oldala