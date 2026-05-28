Ittasan vezetett az egyik tiszás képviselő, megvonhatják tőle a mentelmi jogát

„Hibáztam, a felelősségemet teljes mértékben elismerem” – írta Varga Lőrinc Mihály.
Varga Lőrinc Mihály, a Tisza Párt 25 éves parlamenti képviselője a Facebook-oldalán számolt be arról, hogy korábban ittasan vezetett.
A politikus saját bevallása szerint vállalja a tette következményeit.
„Másfél éve egy baráti találkozó utáni reggelen egy rutinellenőrzés során alkoholt mutatott ki a szervezetemben a szonda. Hibáztam, a felelősségemet teljes mértékben elismerem. A törvény mindenkire vonatkozik: állok a felelősségre vonás elé.
A mentelmi jogom kiadását magam is meg fogom szavazni, és vállalom a jogi következményeket”
– fogalmazott Varga Lőrinc Mihály.
