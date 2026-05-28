A szuverenitásharc alapélménye – kíméletlen mérlegen Orbán harminc éve: mutatjuk a lényeget!

Magyar Péter, és ami utána jön

Természetesen utólag könnyű okosnak lenni – és a kötet egyébként abból a szempontból külön érdekes, hogy talán ez az első olyan politológiai-ismeretterjesztő kötet, ami közvetlenül a választások után jelent meg, bár zömét biztosan április 12. előtt írták, de már értékelést tartalmaz a Fidesz hatalma megrendülésének okairól.

Ebből csak két dolgot emelnék ki: a könyvben idézett Patrick Dunleavy brit politológust, aki szerint a domináns rendszerek erejét a neki tulajdonított döntéshozó hatékonyságnak, a másoktól jól védett ideológiai törzsterületnek (lásd: nemzeti oldal) és a potenciálisan széles támogatói bázisnak köszönheti. Mindebből következik, hogy a rákövetkező évek problémái – a háborús gazdasági válság nyomán támadó életszínvonal-csökkenés, a magát jobboldali narratívákba öltöztető új ellenzéki kihívó Magyar Péter személyében és a széleskörű bizalomvesztés – előrevetítették a 2026-os vereséget.

Külön alfejezetet kap a „pentito néptribun”, vagyis a szerzők érdekes analógia-öszvéreinek egyikével (a pentito bűnbánó maffiózót jelent, a néptribun[us] pedig a római köztársaság idejéből ismert, plebejusok érdekképviseletére kiválasztott személy) leírt Magyar Péter színrelépése, a „teflonhatás”, amellyel leperegtek róla a támadások és a jogos kritikák egyaránt.

Vagy az, ahogy minden áron elkerülte az ideológiai önmeghatározást is, így széles protestbázissal tudta végül legyőzni a Fideszt, amely eközben a kommunikáció terén nem tudta felvenni vele a versenyt.

A végén a szerzők bevallottan óvatosak maradtak ehhez hasonló megállapításokkal: kormányváltás történt, de nem biztos, hogy rendszerváltás lesz belőle; s nem bocsátkoztak erőteljes jóslatokba. Kár. Pedig érdekes lehetett volna annak a – nyilvánvalóan nem elfogulatlan, de legalább önazonos – álláspontból felvázolt víziója, hogy hogyan alakult át egy több kleptokrata figurával egyre erősebben megterhelt, egyetlen domináns párt által meghatározott, ámde immár bizonyítottan demokratikus rendszer egy – legalábbis kezdeteiben – annál jóval autokratikusabb jegyeket felmutató, zártkörű, de ideológiailag sokszínűbb párt elszámoltatási hibridrezsimjévé, s hogy ennek vajon milyen feloldásai (belharcok, konszolidáció, radikalizáció) lehetségesek a jövőben.

