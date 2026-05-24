kdnp ursula von der leyen rétvári bence európai unió Magyar Péter európai bizottság

Rétvári Bence: Továbbra sem tudni, mit követel az EU az uniós forrásokért cserébe

2026. május 24. 19:10

Komoly vádakat fogalmazott meg a Kereszténydemokrata Néppárt frakcióvezetője Magyar Péterékkel szemben.

2026. május 24. 19:10


A Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) frakcióvezetője egy vasárnapi Facebook-bejegyzésben azt írta, továbbra sem tudni semmit arról, hogy mit követel az Európai Unió Magyarországtól az uniós forrásokért.

Rétvári Bence hiányolta, hogy Magyar Péter televíziós interjújában nem lehetett hallani arról, hogy mi szerepel az Ursula von der Leyennek írt levelében, hogy milyen kérdésekben tud a Tisza-kormány „némi rugalmasságot mutatni” és miért titkos ez a levél.

A politikus több kérdést is feltett a posztban. Azt kérdezte, 

Miért nem hozzák nyilvánosságra az Európai Bizottság követeléseit és Magyar Péter „rugalmas” témaköreinek listáját? Miért nem tudni semmilyen részletet a zárt ajtók mögött folyó tárgyalásokról? Mit tervez feladni a Tisza-kormány az eddig elért nemzeti vívmányokból? Miért teljes a hírzárlat a jelenleg folyó legfontosabb tárgyalás sorozatról?

Kitért arra is: egyrészt azt „bizonygatta” a miniszterelnök, hogy a költségvetés rossz állapotban van, másrészt bejelentett egy sor jóléti intézkedést és beruházást még az idei évre, amire ezek szerint megvan a fedezet költségvetésben. Ha óriási a hiány, akkor nem lehet új juttatásokat bevezetni. Ha lehet új juttatásokat bevezetni, akkor nyilván biztos lábakon áll a költségvetés – jegyezte meg.

Nyitókép forrása: MTI/Bruzák Noémi

 

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
elcapo-3
2026. május 24. 20:18
Bepucsít majd a poloska , ez egyértelmű. Ránk szabadítják majd a migránsokat , a buzikat meg beengedik az óvódákba!
machet
2026. május 24. 20:13
Nem is fogjuk megtudni csak ha már megkapták amit akartak.Ezt játsszák majd a migrációval is.
auditorium
2026. május 24. 19:59
Rövidesen jön a Bizottság Bp-re, akkor majd bejelentik igényüket, mit kell módositani, hogy Mo-n is jogállamiság legyen.
Treeoflife
2026. május 24. 19:19
Rég beböfögte volna, ha nagyon egyszerűen tudná teljesíteni. Nagy fekáliába fog kerülni. Ha nem teljesíti Brüsszel követelését, nincs mani. Ha teljesíti, akkor itthon fogja a saját fajtája lefejezni. Gondolom most azon tanakodik, hogy a t..keit, vagy a fejét féltse.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!