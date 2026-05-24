Rétvári Bence: Továbbra sem tudni, mit követel az EU az uniós forrásokért cserébe

A Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) frakcióvezetője egy vasárnapi Facebook-bejegyzésben azt írta, továbbra sem tudni semmit arról, hogy mit követel az Európai Unió Magyarországtól az uniós forrásokért.

Rétvári Bence hiányolta, hogy Magyar Péter televíziós interjújában nem lehetett hallani arról, hogy mi szerepel az Ursula von der Leyennek írt levelében, hogy milyen kérdésekben tud a Tisza-kormány „némi rugalmasságot mutatni” és miért titkos ez a levél.