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Csermajor gyopáros alpár fidesz menekülttábor Magyar Péter

A Parlamentben szembesítették Magyar Pétert: így nézett ki a magyarországi menekülttábor, miután az ukránok elhagyták azt (VIDEÓ)

2026. június 15. 19:07

Gyopáros Alpár, a Fidesz országgyűlési képviselője reagált a csermajori menekülttábort övező vitákra.

2026. június 15. 19:07
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Gyopáros Alpár, a Fidesz országgyűlési képviselője parlamenti felszólalásában reagált a csermajori, ukrán menekülteket befogadó épületegyüttes sorsát övező vitákra.

A politikus szerint Magyar Péter kormányfő félrevezető tájékoztatást kapott a helyi ügyekkel kapcsolatban, ezért személyes érintettsége okán kívánta tisztázni a történteket.

A képviselő a vita során hangsúlyozta a helyiek véleményének fontosságát, és azt javasolta a tiszás képviselőknek, hogy a jövőben minden esetben tolmácsolják választókerületeik kérdéseit a kormány felé.

Gyopáros Alpár a Csermajorban működő egykori menekülttáborral kapcsolatban elmondta: 

a korábban ukrán menekültek elszállásolására használt épületegyüttes állapota az elmúlt években drámai módon leromlott.

A képviselő állítása szerint az épületek állaga rövid idő alatt súlyosan károsodott: a menekültek az ajtókat kirángatták, a szanitereket összetörték, a falakat emberi ürülékkel szennyezték be, az udvaron pedig embermagas szeméthegyek halmozódtak fel, patkányinváziót okozva.

„A helyiek kérték, hogy zárjuk be ezt a menekülttábort. Ez történt, bezártuk” – fogalmazott Gyopáros Alpár.

A politikus ismertette a további lépéseket is: a lakossági igényeknek megfelelően a Fidesz-kormány forrásokat biztosított az épületek takarítására és a több száz éves, értékes épületállomány megmentésére, felújítására. A képviselő kitért az épületek jövőbeli hasznosítására is, amely az öreg diákok és a környékbeliek kérésére oktatási célokat szolgál majd.

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Nyitókép: MTI / Soós Lajos

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Összesen 12 komment

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LadyMalmsbury-Croft
2026. június 15. 19:57
Pofára esett Poloska, és most hanyatt fekve kalimpál ahogy egy bukott rovarhoz illik...
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0
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NyBela
2026. június 15. 19:51
Ez szerintetek érdekli a szarosgatyás,kokainos buzit?Felszív egy csíkot és kiröhög benneteket,az agyhalottak pedig tapsolnak neki.
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3
0
Ergit
2026. június 15. 19:50
Csak a rágalom, csak a hergelés dívik ezeknél a Poloskáséknál!
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2
0
nuevas-reglas
2026. június 15. 19:48
Korabban persza karpataljai magyaroknak nevezte a menekulteket a mandi, most mar ukranok. A valosagban majdnem mind cigany volt
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2
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