A Parlamentben szembesítették Magyar Pétert: így nézett ki a magyarországi menekülttábor, miután az ukránok elhagyták azt (VIDEÓ)

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Gyopáros Alpár, a Fidesz országgyűlési képviselője reagált a csermajori menekülttábort övező vitákra.
Gyopáros Alpár, a Fidesz országgyűlési képviselője parlamenti felszólalásában reagált a csermajori, ukrán menekülteket befogadó épületegyüttes sorsát övező vitákra.
A politikus szerint Magyar Péter kormányfő félrevezető tájékoztatást kapott a helyi ügyekkel kapcsolatban, ezért személyes érintettsége okán kívánta tisztázni a történteket.
A képviselő a vita során hangsúlyozta a helyiek véleményének fontosságát, és azt javasolta a tiszás képviselőknek, hogy a jövőben minden esetben tolmácsolják választókerületeik kérdéseit a kormány felé.
Gyopáros Alpár a Csermajorban működő egykori menekülttáborral kapcsolatban elmondta:
a korábban ukrán menekültek elszállásolására használt épületegyüttes állapota az elmúlt években drámai módon leromlott.
A képviselő állítása szerint az épületek állaga rövid idő alatt súlyosan károsodott: a menekültek az ajtókat kirángatták, a szanitereket összetörték, a falakat emberi ürülékkel szennyezték be, az udvaron pedig embermagas szeméthegyek halmozódtak fel, patkányinváziót okozva.
„A helyiek kérték, hogy zárjuk be ezt a menekülttábort. Ez történt, bezártuk” – fogalmazott Gyopáros Alpár.
A politikus ismertette a további lépéseket is: a lakossági igényeknek megfelelően a Fidesz-kormány forrásokat biztosított az épületek takarítására és a több száz éves, értékes épületállomány megmentésére, felújítására. A képviselő kitért az épületek jövőbeli hasznosítására is, amely az öreg diákok és a környékbeliek kérésére oktatási célokat szolgál majd.
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Nyitókép: MTI / Soós Lajos
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