A Parlamentben szembesítették Magyar Pétert: így nézett ki a magyarországi menekülttábor, miután az ukránok elhagyták azt (VIDEÓ)

„A helyiek kérték, hogy zárjuk be ezt a menekülttábort. Ez történt, bezártuk” – fogalmazott Gyopáros Alpár.

A politikus ismertette a további lépéseket is: a lakossági igényeknek megfelelően a Fidesz-kormány forrásokat biztosított az épületek takarítására és a több száz éves, értékes épületállomány megmentésére, felújítására. A képviselő kitért az épületek jövőbeli hasznosítására is, amely az öreg diákok és a környékbeliek kérésére oktatási célokat szolgál majd.