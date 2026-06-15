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prinz dániel világbank momentum családtámogatási rendszer

Helyettes államtitkár lett a Momentum-közeli szakértő

2026. június 15. 22:27

A Pénzügyminisztérium újonnan kinevezett helyettes államtitkára korábban a családtámogatási rendszert is bírálta.

2026. június 15. 22:27
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A Momentum korábbi szakpolitikusa lett a Pénzügyminisztérium gazdaságpolitikáért és nemzetközi pénzügyi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára. 

Prinz Dániel korábban a Momentum gazdasági programalkotását segítette szakértőként. Prinz a Harvardon szerezte meg doktori fokozatát, több nemzetközi intézet mellett a Világbank közgazdászaként is tevékenykedett, tehát bátran kijelenthető, hogy a közgazdász a nemzetközi pénzügyi rendszer fősodrához tartozik.

Prinz egyik szakterülete a fellelhető információk szerint az egyenlőtlenségek csökkentése és az adópolitika a szakterülete. A korábban a Momentum programalkotását segítő szakember többször is bírálta az előző kormány gazdaságpolitikáját, kiemelten a közmunkát és a családtámogatási rendszert, valamint az egykulcsos, alacsony szja-ra épülő adórendszert. 

A fellelhető információk szerint utoljára 2020-ban nyilatkozott a Momentum szakértőjeként, de a későbbiekben is jelentek meg véleménycikkei és hozzászólásai a balliberális sajtóban, beleértve a Telexet és a Qubitet, ekkor már „független közgazdászként”.

Nyitóképünkön a Pénzügyminisztérium helyettes államtitkárai, a jobb felső sarokban Prinz Dániel. 

Fotó: Facebook/Pénzügyminisztérium

Összesen 1 komment

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SyncBaer
2026. június 15. 22:41
Ezek voltak a füredi Anna-bál indulói, akik közül Foskoffer az első lett? Valahogy ösztönösen irtózom a Prinzektől, Princzektől, mert ugye a grófokkal együtt naplopók és burzsoák! :))
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