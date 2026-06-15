Helyettes államtitkár lett a Momentum-közeli szakértő

A Momentum korábbi szakpolitikusa lett a Pénzügyminisztérium gazdaságpolitikáért és nemzetközi pénzügyi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára.

Prinz Dániel korábban a Momentum gazdasági programalkotását segítette szakértőként. Prinz a Harvardon szerezte meg doktori fokozatát, több nemzetközi intézet mellett a Világbank közgazdászaként is tevékenykedett, tehát bátran kijelenthető, hogy a közgazdász a nemzetközi pénzügyi rendszer fősodrához tartozik.

Prinz egyik szakterülete a fellelhető információk szerint az egyenlőtlenségek csökkentése és az adópolitika a szakterülete. A korábban a Momentum programalkotását segítő szakember többször is bírálta az előző kormány gazdaságpolitikáját, kiemelten a közmunkát és a családtámogatási rendszert, valamint az egykulcsos, alacsony szja-ra épülő adórendszert.