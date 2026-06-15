Helyettes államtitkár lett a Momentum-közeli szakértő

Nincs megállás, ez a Magyarflix – de valamit elfelejtett közölni a miniszterelnök!
Egyelőre nem sok kormányzást láttunk. Kovács András írása.
A Pénzügyminisztérium újonnan kinevezett helyettes államtitkára korábban a családtámogatási rendszert is bírálta.
A Momentum korábbi szakpolitikusa lett a Pénzügyminisztérium gazdaságpolitikáért és nemzetközi pénzügyi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára.
Prinz Dániel korábban a Momentum gazdasági programalkotását segítette szakértőként. Prinz a Harvardon szerezte meg doktori fokozatát, több nemzetközi intézet mellett a Világbank közgazdászaként is tevékenykedett, tehát bátran kijelenthető, hogy a közgazdász a nemzetközi pénzügyi rendszer fősodrához tartozik.
Prinz egyik szakterülete a fellelhető információk szerint az egyenlőtlenségek csökkentése és az adópolitika a szakterülete. A korábban a Momentum programalkotását segítő szakember többször is bírálta az előző kormány gazdaságpolitikáját, kiemelten a közmunkát és a családtámogatási rendszert, valamint az egykulcsos, alacsony szja-ra épülő adórendszert.
A fellelhető információk szerint utoljára 2020-ban nyilatkozott a Momentum szakértőjeként, de a későbbiekben is jelentek meg véleménycikkei és hozzászólásai a balliberális sajtóban, beleértve a Telexet és a Qubitet, ekkor már „független közgazdászként”.
Nyitóképünkön a Pénzügyminisztérium helyettes államtitkárai, a jobb felső sarokban Prinz Dániel.
Fotó: Facebook/Pénzügyminisztérium