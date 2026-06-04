Hanem arról is, hogy ezek az ellenzék–Fidesz kapcsolatok, céghálók, korrupciós pénzek átjárták a rendszert. És ezek a kapcsolatok befolyásolták az ellenzéki politikát is.

Tudom, sokan vannak a régebbi ellenzékből, akik nem értették, miért Magyar Péter kellett az Orbán-rendszer leváltásához. Többek között ezért. Mert ez a fajta korrupcióra épülő szívességpolitika nincs ott az ő működésében. Nem volt egy kis fékezés, egy kis »inkább más irányba menjünk«, egy kis »adok neked pénzt, hogy máshogyan kampányolj«.

És félreértés ne essék: a régi ellenzék politikusainak is elsöprő része tisztességes. Nem véletlen, hogy a Momentum egyből fel is függesztette érintett tagjait.