Lecsapott az ügyészség: két momentumos politikust is előállítottak
Az ügyben nyomoz a Központi Nyomozó Főügyészség, szinte az egész politikai spektrum érintett.
Pár rohadt alma ugye elég a kosárban...
„Nyilván az ártatlanság vélelme mindenkit megillet, és én nagyon meglepődtem Őrsi Gergely letartóztatásán, de igen: aki a nép szolgájaként elemel a nép pénzéből, az bűnhődjön!
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Az ügyben nyomoz a Központi Nyomozó Főügyészség, szinte az egész politikai spektrum érintett.
De ez az ügy, a parkfenntartási korrupció és a közétkeztetési korrupciós ügyek (ezek csak most jönnek) nem csupán a korrupcióról szólnak.
Hanem arról is, hogy ezek az ellenzék–Fidesz kapcsolatok, céghálók, korrupciós pénzek átjárták a rendszert. És ezek a kapcsolatok befolyásolták az ellenzéki politikát is.
Tudom, sokan vannak a régebbi ellenzékből, akik nem értették, miért Magyar Péter kellett az Orbán-rendszer leváltásához. Többek között ezért. Mert ez a fajta korrupcióra épülő szívességpolitika nincs ott az ő működésében. Nem volt egy kis fékezés, egy kis »inkább más irányba menjünk«, egy kis »adok neked pénzt, hogy máshogyan kampányolj«.
És félreértés ne essék: a régi ellenzék politikusainak is elsöprő része tisztességes. Nem véletlen, hogy a Momentum egyből fel is függesztette érintett tagjait.
De pár rohadt alma ugye elég a kosárban...
Erről beszélt Juhász Péter a 2014-es kampány után. Erről beszélt Hadházy Ákos többször, vagy akár Ruff Bálint, és erről szóltak sokszor Magyari Péter cikkei.
Ez a mostani nem csupán egy korrupciós ügy, hanem egyben magyarázat arra is – ha nem is teljes magyarázat –, hogy miként nézett ki az Orbán-rendszer az elmúlt 16 évben.”
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