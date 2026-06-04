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NER letartóztatás Jámbor András momentum

Én nagyon meglepődtem Őrsi Gergely letartóztatásán

2026. június 04. 16:35

Pár rohadt alma ugye elég a kosárban...

2026. június 04. 16:35
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Jámbor András
Jámbor András
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„Nyilván az ártatlanság vélelme mindenkit megillet, és én nagyon meglepődtem Őrsi Gergely letartóztatásán, de igen: aki a nép szolgájaként elemel a nép pénzéből, az bűnhődjön!

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De ez az ügy, a parkfenntartási korrupció és a közétkeztetési korrupciós ügyek (ezek csak most jönnek) nem csupán a korrupcióról szólnak.

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Hanem arról is, hogy ezek az ellenzék–Fidesz kapcsolatok, céghálók, korrupciós pénzek átjárták a rendszert. És ezek a kapcsolatok befolyásolták az ellenzéki politikát is.

Tudom, sokan vannak a régebbi ellenzékből, akik nem értették, miért Magyar Péter kellett az Orbán-rendszer leváltásához. Többek között ezért. Mert ez a fajta korrupcióra épülő szívességpolitika nincs ott az ő működésében. Nem volt egy kis fékezés, egy kis »inkább más irányba menjünk«, egy kis »adok neked pénzt, hogy máshogyan kampányolj«.

És félreértés ne essék: a régi ellenzék politikusainak is elsöprő része tisztességes. Nem véletlen, hogy a Momentum egyből fel is függesztette érintett tagjait.

De pár rohadt alma ugye elég a kosárban...

Erről beszélt Juhász Péter a 2014-es kampány után. Erről beszélt Hadházy Ákos többször, vagy akár Ruff Bálint, és erről szóltak sokszor Magyari Péter cikkei.

Ez a mostani nem csupán egy korrupciós ügy, hanem egyben magyarázat arra is – ha nem is teljes magyarázat –, hogy miként nézett ki az Orbán-rendszer az elmúlt 16 évben.”

Nyitókép: Facebook

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 28 komment

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pollip
2026. június 04. 18:31
Ez ciklusokon átívelő történet. Ne Orbán Viktor miniszterelnök urat hibáztasd! Szerintem a mai világban fel lehetne jelenteni Jámbort, amiért a mérce nevű szennylapban azzal szórakozott, hogy a fideszes kerekesszékes szavazót a szakadékba löki!
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billysparks
2026. június 04. 18:30
Ilaria letartóztatásán is elcsodálkozott, mert azt hitte működött a konspiráció. aztán Mja letartóztatásán is elcsodálkozott, mert azt hitte működött a konspiráció. Most Örsi letartóztatásán csodálkozott el. Mert azt hitte működött a konspiráció. Aztán kíváncsi vagyok elcsodálkozik-e, ha Jámbort tartóztatják le.....
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pugacsov-0
2026. június 04. 18:26
És Poloska ? Ő szeplőtelen ?
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Unknown
2026. június 04. 18:16
Az Orbán rendszer bűne, hogy lopni kényszerültek! Ha annyi pénzt vihettek volna haza amivel már nem tudnak mit kezdeni akkor biztosan nem loptak volna.
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