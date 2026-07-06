A miniszterelnöki és most a képviselői cikluskorlátozás után elkerülhetetlennek látszik az önkormányzati képviselők és polgármesterek cikluskorlátozása. Ez egyrészt szembemegy a magyar hagyományokkal, hiszen nem véletlenül van jó néhány olyan településvezető, akinek már sokszor szavaztak bizalmat az emberek, városokban és falvakban egyaránt. Másrészt gyakorlatilag egy posztmodern falurombolást valósít meg, hiszen a politikusi fizetések demagóg befagyasztásával, majd a cikluskorlátozással azt éri el a kabinet, hogy pláne a falvakban, kisvárosokban nem lesz majd épkézláb ember, aki egy település vezetésére vállalkozna.

Az igazságszolgáltatásra vonatkozó javaslatokat hogyan értékeli?

Tartalmilag ez a legszerencsétlenebb és a legszörnyűbb. Ha volt rendkívül káros alkotmánypolitikai húzása a NER-nek, az az, hogy háromfejűvé tette az igazságszolgáltatási rendszert 2010 és 2012 között. Ahelyett, hogy az Országos Igazságszolgáltatási Tanács rendszerének lenyesegette volna a vadhajtásait, ma létezik a Kúria, az Országos Bírói Tanács és az Országos Bírósági Hivatal. Teljesen mindegy, ki uralja a parlamenti patkót, hogy hívják a miniszterelnököt, ha három hatalmi pólus van az igazságszolgáltatáson belül, az önmagában determinálja azt, hogy a bírói hatalom, a bírói hatalmi ág, aminek távol kéne lennie a politikai csatározásoktól, nyílt politikai küzdőtérré válik. Csak emlékeztetnék arra, hogy még a Fidesz által kinevezett Senyei elnök úr és az ugyancsak a Fidesz által kinevezett Varga elnök úr között is micsoda küzdelmek zajlottak nyílt színen. Tehát az, hogy a mostani javaslat megerősíti a NER-nek ezt a megoldását, de közben pedig odadobja a bírák elé a hivatalban lévő kúriai elnököt és OBH-elnököt, a lehető legrosszabb út. Az igazságszolgáltatási rendszer átalakítása önmagában is jogállami lehetőséget teremtene Varga Zs. András és Senyei György mandátuma megszüntetéséhez, de nem ezt tette a Tisza. Azzal a javaslattal természetesen egyetértek, hiszen vannak pozitívumok is, hogy például a Kúria elnöke csak hosszú bírói múlt után lehessen valaki. De ahogy említettem, pont a lényeget nem sikerült megragadni, kizárólag a leszámolás és a személyes bosszú játszott szerepet. A Fidesz tette fő szabállyá, hogy a pillanatnyi politikai érdek uralja az alkotmányos rendet, és ugyanez megy most tovább. Szó sincs a jogállamiság helyreállításáról, éppen ellenkezőleg.”