Hivatalos: benyújtotta a kormány az Alaptörvény 17. módosítását, így mozdítanák el Sulyok Tamást

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Benne van a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnése.
Magyar Péter szombat délután közzétett Facebook-üzenetében jelentette be, hogy a kormány benyújtotta az Országgyűlésnek az Alaptörvény 17. módosítására vonatkozó javaslatot. A miniszterelnök szerint a 12 pontból álló javaslat főbb pontjai között az országgyűlési képviselők 12 éves (vagy három ciklusos) időkorlátja, a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnése, a függetlenebb Alkotmánybíróság és 70 éves életkori határ bevezetése szerepel.
A javaslat erősebb bírói önigazgatást, a Kúria és az OBH elnökének bírók által kezdeményezhető visszahívását is tartalmazza, de szerepel benne a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozása, az Alkotmánybíróság hatásköreinek visszaadása és a Költségvetési Tanács vétójogának eltörlése. Az alkotmánymódosítás javaslatában kevesebb sarkalatos törvény, a közpénz védelmének erősítése, a vármegyék visszanevezése megyékre, az önálló szabályozó szervek alaptörvényi szabályainak felülvizsgálata, az önálló Országgyűlési Őrség megszüntetése, illetve egységes rendészeti igazgatás egyaránt szerepel.
Magyarország újjáépítése ugyanis nem kezdődhet úgy, hogy legfontosabb közjogi méltósága ugyanaz az ember marad, aki közreműködött a köztársaság lebontásában. Sőt, éltette a jogállamot lebontó kormányt”
– jelentette ki Magyar Péter, aki szerint a módosítással megszűnik a jelenlegi köztársasági elnök megbízatása.
Magyar Péter Facebook-videójában az Alaptörvény 17. módosításának részleteit ismertetve azt mondta: az emberek javaslatai alapján a tervezeten több ponton változtattak, az Alkotmánybíróság tagjainak megbízatása 12 év helyett 9 év lesz, újraválasztási lehetőség nélkül.
Nyitókép: Kisbenedek Attila/AFP