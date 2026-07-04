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kormány sulyok tamás obh kúria országgyűlés alaptörvény Magyar Péter alkotmánybíróság

Hivatalos: benyújtotta a kormány az Alaptörvény 17. módosítását, így mozdítanák el Sulyok Tamást

2026. július 04. 16:49

Benne van a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnése.

2026. július 04. 16:49
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Magyar Péter szombat délután közzétett Facebook-üzenetében jelentette be, hogy a kormány benyújtotta az Országgyűlésnek az Alaptörvény 17. módosítására vonatkozó javaslatot. A miniszterelnök szerint a 12 pontból álló javaslat főbb pontjai között az országgyűlési képviselők 12 éves (vagy három ciklusos) időkorlátja, a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnése, a függetlenebb Alkotmánybíróság és 70 éves életkori határ bevezetése szerepel.

A javaslat erősebb bírói önigazgatást, a Kúria és az OBH elnökének bírók által kezdeményezhető visszahívását is tartalmazza, de szerepel benne a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozása, az Alkotmánybíróság hatásköreinek visszaadása és a Költségvetési Tanács vétójogának eltörlése. Az alkotmánymódosítás javaslatában kevesebb sarkalatos törvény, a közpénz védelmének erősítése, a vármegyék visszanevezése megyékre, az önálló szabályozó szervek alaptörvényi szabályainak felülvizsgálata, az önálló Országgyűlési Őrség megszüntetése, illetve egységes rendészeti igazgatás egyaránt szerepel.

Magyarország újjáépítése ugyanis nem kezdődhet úgy, hogy legfontosabb közjogi méltósága ugyanaz az ember marad, aki közreműködött a köztársaság lebontásában. Sőt, éltette a jogállamot lebontó kormányt”

– jelentette ki Magyar Péter, aki szerint a módosítással megszűnik a jelenlegi köztársasági elnök megbízatása.

Magyar Péter Facebook-videójában az Alaptörvény 17. módosításának részleteit ismertetve azt mondta: az emberek javaslatai alapján a tervezeten több ponton változtattak, az Alkotmánybíróság tagjainak megbízatása 12 év helyett 9 év lesz, újraválasztási lehetőség nélkül.

Nyitókép: Kisbenedek Attila/AFP

 

 

Összesen 156 komment

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nemkifejezettenszeretemazsidokat
2026. július 04. 19:53
Hehe szoptok mi ? A zsidó köztársasági elnökök korának ezennel vége
Válasz erre
0
0
mapetshow
•••
2026. július 04. 19:45 Szerkesztve
Elnök Úr egyet tehet: nem írja alá a módosítást, hanem az Alkotmánybírósághoz fordul. A javaslat ugyanis tartalmilag, formailag, eljárásjogilag ezer sebből vérzik. Ezzel párhuzamosan beszédet intéz a nemzethez, amiben közérthetően elmondja az aggályokat, valamint aláhúzza, hogy a javaslat nem módosítja a demokratikus alkotmányosságot, hanem felszámolja azt és diktatúrát épít.
Válasz erre
7
0
madre79
2026. július 04. 19:37
Hányok tőle!
Válasz erre
4
0
Almassy
2026. július 04. 19:37
2030-ban legkésőbb jön a dr.ellen-rendszerváltás. dr.akarnok-kis-pöcs és saláta-alkotmányozása ellen egy ország fog összefogni...
Válasz erre
2
1
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