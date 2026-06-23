„Ha az elnököt meg lehet fosztani a jog által számára biztosított védelemtől, akkor bárkivel szemben meg lehet ezt tenni” – mondja a jogtudós

Hack Péter jogtudóst, az ELTE ÁJK professor emeritusát kérdezte az Index a hétfőn bejelentett alkotmánymódosításokkal kapcsolatban, amelyek többek között elmozdítanák Sulyok Tamás köztársasági elnököt a pozíciójából.

A jogász a Facebook oldalán is megosztotta az interjút, amelyhez a következő kommentárt fűzte: