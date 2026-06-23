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sulyok tamás alaptörvény Magyar Péter alkotmánybíróság

„Nem lettünk tiszások!” – alkotmánybírók a Köztérnek

2026. június 23. 08:34

Összeférhetetlenség, határozatképtelenség, alkotmánymag és a köztársasági elnök mandátumának kérdése – ezek körül forog az a vita, amely a Köztér szerint az Alkotmánybíróság falain belül zajlik.

2026. június 23. 08:34
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Rendkívüli helyzet alakult ki Sulyok Tamás köztársasági elnök alkotmányértelmezési indítványa miatt az Alkotmánybíróságon– írta meg a Köztér bennfentes forrásokra hivatkozva. Emlékezetes: nemrég alkotmánybírók egy csoportja úgy döntött, hogy kizárja magát az ügy tárgyalásából, így lényegében megakadályozva Sulyok említett manőverét, amit ekkor sokan egyfajta árulásként értelmeztek.

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A lap állítása szerint öt alkotmánybíróval ült le beszélni, akik név nélkül nyilatkoztak, hogy árnyalják a képet.

Az egyik megszólaló szerint „pénteken még heten voltunk, ma már nyolcan. De ez nem azt jelenti, hogy mi hirtelen tiszások lettünk! Egyszerűen csak védeni akarjuk az Alkotmánybíróságot egy olyan ki nem kényszerített hibától, amit a kormány kihasználhatna”.

A nyolc bíró álláspontja szerint az elnöki indítvány nem csupán a köztársasági elnök jogállásáról szól, hanem minden olyan közjogi tisztségviselőről, akinek mandátuma több cikluson átível. 

Mivel az alkotmánybírák maguk is ebbe a körbe tartoznak, szerintük saját helyzetüket érintő kérdésben nem dönthetnek.

A következmény súlyos, hiszen így az Alkotmánybíróság határozatképtelenné vált, s nem tudott, nem tudhatott választ adni a köztársasági elnök beadványára. 

A megszólalók szerint ilyen helyzet az AB 36 éves történetében még nem fordult elő.

A bírák ugyanakkor nem értenek egyet abban, hogy az összeférhetetlenség kérdése lezárja-e az ügyet. Többen úgy vélik, hogy az Alkotmánybíróságnak az úgynevezett „alkotmánymagot” is védenie kellene. Egyikük szerint:

„Ahogy annak idején a Sólyom-féle AB-nak, úgy nekünk is kötelességünk megvédeni az integrációálló alkotmánymagot.”

A cikk szerint a vita hátterében az a kérdés áll, hogy léteznek-e olyan alkotmányos alapelvek, amelyek még az alkotmánymódosító többséget is korlátozhatják.

Több megszólaló élesen bírálja a 2013-as negyedik Alaptörvény-módosítást is, amely az S. cikk (3) bekezdésével az Alkotmánybíróság hatáskörét az alaptörvény-módosítások eljárási vizsgálatára szűkítette. Egy bíró ezt a következő példával érzékeltette ezt:

„Ha holnap az alkotmányozó újra kikiáltaná a Monarchiát, ettől fogva a törvény betűje alapján bajban lennénk!”

Emellett az egyik alkotmánybíró azt kifogásolta, hogy olyan kollégák, akik korábban a természetjogi gondolkodás hívei voltak, most kizárólag a pozitív jog szövegére hivatkoznak:

„Annyira ironikus, hogy a sok természetjogász, aki egész életében az volt, azt tanította, azt képviselte, most hirtelen pozitivista lett.”

A legerősebb megfogalmazások az egyik megszólalótól hangzottak el, aki szerint a bírák egy része félelemből nem hajlandó szembemenni a várható politikai következményekkel, vagyis „be vannak ijedve.”

Szerinte a köztársasági elnök indítványára készített, Horváth Attila által jegyzett beadvány lényege az volt, hogy kimondja: egy ilyen célzott Alaptörvény-módosítás alkotmányellenes, erre az említett alkotmánybíró szerint az Alkotmánybíróság nem volt hajlandó.

A megszólalók többsége – egy kivétellel – egyetért abban, hogy a cikkben „Lex Sulyokként” emlegetett kezdeményezés valamilyen formában összeütközésbe kerül az Alaptörvény szellemiségével. Ugyanakkor többen azt hangsúlyozzák, hogy a jelenlegi alkotmányos rendszerben kevés eszköz maradt ennek kezelésére.

A lap szerint Sulyok kikerülhetetlen kelepcét kapott Magyar Pétertől azzal, hogy a Magyar Alaptörvény tervezett 17. módosítása szerint megszűnne a hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatása, és az Országgyűlés új elnököt választana, amennyiben pedig ezt nem írja alá, megfosztási eljáráést indítanak ellene – ez is példátlan lenne a magyar történelemben.

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Sulyok Tamás köztársasági elnök az alkotmányosság és a törvényesség utolsó védvonalához, az Alkotmánybírósághoz fordult.

Nyitókép: Sulyok Tamás Facebook-oldala

Összesen 10 komment

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elégia
2026. június 23. 08:53
Szánalmas, működésképtelen, ócska senkik vagytok. Kiherélt mikiegerek. Ha a termőföld rátok lenne bízva, éhen halnánk. Így csak marad a méla undor.
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Leó testvér
2026. június 23. 08:50
Sajnos a jogi csűrés-csavarás felét se értem, de azt igen, hogy karakán kiállítás az igazság mellett, az nem lesz. Behódolnak egy őrült ámokfutásának.
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szendreila-4
2026. június 23. 08:48
Ha egy biró nem tud,vagy nem akar dönteni,ráadásúl ilyen magas polcon,akkor alkaalmatlan. A mostani helyetben, a körülmények tekintetében pedig szégyenteljesen szánalmas.Miféle emberek ezek!?
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1
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pollip
2026. június 23. 08:47
Jogilag értelmezhető az, ha Sulyok nem írja alá a saját felmentését, akkor alkotmány sertést követ el?
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