„Nem lettünk tiszások!” – alkotmánybírók a Köztérnek

Az egyik megszólaló szerint „pénteken még heten voltunk, ma már nyolcan. De ez nem azt jelenti, hogy mi hirtelen tiszások lettünk! Egyszerűen csak védeni akarjuk az Alkotmánybíróságot egy olyan ki nem kényszerített hibától, amit a kormány kihasználhatna”.

A nyolc bíró álláspontja szerint az elnöki indítvány nem csupán a köztársasági elnök jogállásáról szól, hanem minden olyan közjogi tisztségviselőről, akinek mandátuma több cikluson átível.