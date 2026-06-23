„Nem lettünk tiszások!” – alkotmánybírók a Köztérnek

Megfúrták az alkotmánybírók Sulyok Tamás beadványát
Polt Péter végül levette a napirendről a köztársasági elnök indítványát, mert hétfőn nem lett volna határozatképes a testület.
Összeférhetetlenség, határozatképtelenség, alkotmánymag és a köztársasági elnök mandátumának kérdése – ezek körül forog az a vita, amely a Köztér szerint az Alkotmánybíróság falain belül zajlik.
Rendkívüli helyzet alakult ki Sulyok Tamás köztársasági elnök alkotmányértelmezési indítványa miatt az Alkotmánybíróságon– írta meg a Köztér bennfentes forrásokra hivatkozva. Emlékezetes: nemrég alkotmánybírók egy csoportja úgy döntött, hogy kizárja magát az ügy tárgyalásából, így lényegében megakadályozva Sulyok említett manőverét, amit ekkor sokan egyfajta árulásként értelmeztek.
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Polt Péter végül levette a napirendről a köztársasági elnök indítványát, mert hétfőn nem lett volna határozatképes a testület.
A lap állítása szerint öt alkotmánybíróval ült le beszélni, akik név nélkül nyilatkoztak, hogy árnyalják a képet.
Az egyik megszólaló szerint „pénteken még heten voltunk, ma már nyolcan. De ez nem azt jelenti, hogy mi hirtelen tiszások lettünk! Egyszerűen csak védeni akarjuk az Alkotmánybíróságot egy olyan ki nem kényszerített hibától, amit a kormány kihasználhatna”.
A nyolc bíró álláspontja szerint az elnöki indítvány nem csupán a köztársasági elnök jogállásáról szól, hanem minden olyan közjogi tisztségviselőről, akinek mandátuma több cikluson átível.
Mivel az alkotmánybírák maguk is ebbe a körbe tartoznak, szerintük saját helyzetüket érintő kérdésben nem dönthetnek.
A következmény súlyos, hiszen így az Alkotmánybíróság határozatképtelenné vált, s nem tudott, nem tudhatott választ adni a köztársasági elnök beadványára.
A megszólalók szerint ilyen helyzet az AB 36 éves történetében még nem fordult elő.
A bírák ugyanakkor nem értenek egyet abban, hogy az összeférhetetlenség kérdése lezárja-e az ügyet. Többen úgy vélik, hogy az Alkotmánybíróságnak az úgynevezett „alkotmánymagot” is védenie kellene. Egyikük szerint:
„Ahogy annak idején a Sólyom-féle AB-nak, úgy nekünk is kötelességünk megvédeni az integrációálló alkotmánymagot.”
A cikk szerint a vita hátterében az a kérdés áll, hogy léteznek-e olyan alkotmányos alapelvek, amelyek még az alkotmánymódosító többséget is korlátozhatják.
Több megszólaló élesen bírálja a 2013-as negyedik Alaptörvény-módosítást is, amely az S. cikk (3) bekezdésével az Alkotmánybíróság hatáskörét az alaptörvény-módosítások eljárási vizsgálatára szűkítette. Egy bíró ezt a következő példával érzékeltette ezt:
„Ha holnap az alkotmányozó újra kikiáltaná a Monarchiát, ettől fogva a törvény betűje alapján bajban lennénk!”
Emellett az egyik alkotmánybíró azt kifogásolta, hogy olyan kollégák, akik korábban a természetjogi gondolkodás hívei voltak, most kizárólag a pozitív jog szövegére hivatkoznak:
„Annyira ironikus, hogy a sok természetjogász, aki egész életében az volt, azt tanította, azt képviselte, most hirtelen pozitivista lett.”
A legerősebb megfogalmazások az egyik megszólalótól hangzottak el, aki szerint a bírák egy része félelemből nem hajlandó szembemenni a várható politikai következményekkel, vagyis „be vannak ijedve.”
Szerinte a köztársasági elnök indítványára készített, Horváth Attila által jegyzett beadvány lényege az volt, hogy kimondja: egy ilyen célzott Alaptörvény-módosítás alkotmányellenes, erre az említett alkotmánybíró szerint az Alkotmánybíróság nem volt hajlandó.
A megszólalók többsége – egy kivétellel – egyetért abban, hogy a cikkben „Lex Sulyokként” emlegetett kezdeményezés valamilyen formában összeütközésbe kerül az Alaptörvény szellemiségével. Ugyanakkor többen azt hangsúlyozzák, hogy a jelenlegi alkotmányos rendszerben kevés eszköz maradt ennek kezelésére.
A lap szerint Sulyok kikerülhetetlen kelepcét kapott Magyar Pétertől azzal, hogy a Magyar Alaptörvény tervezett 17. módosítása szerint megszűnne a hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatása, és az Országgyűlés új elnököt választana, amennyiben pedig ezt nem írja alá, megfosztási eljáráést indítanak ellene – ez is példátlan lenne a magyar történelemben.
Kapcsolódó vélemény
Sulyok Tamás köztársasági elnök az alkotmányosság és a törvényesség utolsó védvonalához, az Alkotmánybírósághoz fordult.
Nyitókép: Sulyok Tamás Facebook-oldala