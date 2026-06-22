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magyar köztársaság sulyok tamás diktatúra társadalom Magyar Péter alkotmánybíróság

Önöknek kellene örökre eltakarodniuk a közéletből – a gyávaság, a megalkuvás és az egzisztenciaféltés okán

2026. június 22. 08:55

Sulyok Tamás köztársasági elnök az alkotmányosság és a törvényesség utolsó védvonalához, az Alkotmánybírósághoz fordult.

2026. június 22. 08:55
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Kötter Tamás
Kötter Tamás
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„Nem a köztársasági elnöknek és más közjogi méltóságoknak kellene lemondaniuk a tisztségükről, hanem önöknek kellene örökre eltakarodniuk a közéletből – a gyávaság, a megalkuvás és az egzisztenciaféltés okán.

Sulyok Tamás köztársasági elnök az alkotmányosság és a törvényesség utolsó védvonalához, az Alkotmánybírósághoz fordult. Tette ezt azért, hogy megakadályozza az új kormányzati többség azon törekvését, amellyel egy kifejezetten rá szabott alaptörvény-módosítással távolítanák el őt a pozíciójából. Bár az Alkotmánybíróság elnöke sürgősséggel napirendre tűzte a beadványt, a hazai testület az érdemi vizsgálat helyett inkább a teljes bénultságot választotta. 
Nem arról van szó, hogy a bírák elutasították a köztársasági elnök kérését, hanem szándékosan megakadályozták, hogy egyáltalán meg lehessen vizsgálni azt.

Hét alkotmánybíró ugyanis összeférhetetlenségre és személyes érintettségre hivatkozva kizáratta magát az eljárásból, ezzel határozatképtelenné téve a testületet.

Önök nem egyszerűen megfutamodtak a feladat elől anyagi és presztízsokokból, hanem elárulták a teljes Magyar Köztársaságot és annak minden választópolgárát. Azzal, hogy meghátráltak a politikai nyomás előtt, végtelenül kiszolgáltatottá tették a teljes magyar társadalmat.

Ez a gyakorlatban annyit jelent, hogy innentől kezdve a politikai kalandorokból, futóbolondokból és gazemberekből álló kormánytöbbség azt tesz a magyar társadalommal – és benne a saját választóival is –, amit csak akar.

Ezek után az egyetlen tisztességes dolog, amit tehetnek, hogy eltakarodnak a közéletből. Bár nyilvánvaló, hogy az új kormánytöbbség majd olyan bábokat fog választani a helyükre, akik tökéletesen kiszolgálják az érdekeit, de legalább nem kellene ezt a szánalmas és undorító színjátékot még egyszer végignéznünk.

Szégyelljék magukat, hölgyeim és uraim! Az, hogy így meghátráltak a politikai nyomás elől, a gyakorlatban teljesen védtelenül hagyja a társadalmat. Ez azt jelenti, hogy ha a kormányzó többség a jövőben bármilyen, a polgárok alapvető jogait, magántulajdonát vagy a vállalkozások szabadságát sértő törvényt hoz, a jogszabályok feletti kontroll megszűnik. Az Alkotmánybíróság ugyanis – a retorzióktól tartva – a jövőben bármikor újra megbéníthatja önmagát.”

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Fotó: Ficsor Márton

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 22 komment

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Sorrend:
Kétes
2026. június 22. 10:36
Az AI ilyeneket ír! Szabó Marcel (közjogász, egyetemi tanár, a lázadás megnevezett arca) Schanda Balázs (a Pázmány Péter Katolikus Egyetem korábbi dékánja, elismert alkotmányjogász, aki híres a szigorú szakmai elveiről) Czine Ágnes (büntetőbírói háttérrel rendelkező tag, aki korábban is többször fogalmazott meg különvéleményt strukturális kérdésekben) Hörcherné Marosi Ildikó (korábbi kúriai bíró, aki a klasszikus bírói függetlenség és a normakontroll tiszta jogi logikáját képviseli) Varga Réka (nemzetközi jogász, aki szintén a doktrinális tisztaság híve az eljárásokban) Patyi András vagy Juhász Imre (olyan nevek, akik korábban komoly igazgatási pozíciókat töltöttek be, és belső információk szerint felháborodtak azon, hogy az államfő beadványa „formailag és tartalmilag is értékelhetetlen” volt)
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hegyivadász
2026. június 22. 10:32
Adja be akkor valaki más a beadványt. Arra már csak nem mondhatják, hogy személyes az érintettségük! Egyébként meg szeretném tudni annak a hét nyuszinak a nevét. Ne lapuljanak, vállalják a véleményüket!
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1
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Élő Éva
2026. június 22. 10:31
Beléptünk a permanens forradalom, a totális anarchia korába. a konvent bármit és az ellenkezőjét is megehet, és meg is fog. Aki jót akar magának az elvonul a katakombák legmélyére, és próbálja kibekkelni, amíg a kalandorok és futóbolondok eszement forradalomnak titulált ámokfutása dicstelen véget nem ér. Ahogy mindig szokott, a történelemben, amíg egymás torkának esve ki nem nyírják egymást a hatalom, a szajré miatt. Talán lesznek hős lelkű, bátrak, lesznek sárkányölők, akik Isten segítségével, a maradék szilárd lelkűekkel szembe szállnak a tetszetős ruhában profi mágusok ügyködésével parádézó, szabadságnak, humanizmusnak hazzudott bűn, rabszolgáival.
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0
0
Kétes
2026. június 22. 10:26
A közjogi/alkotmányjogi konferencia (vagy konzultatív tanácskozás) legetőséget biztosítana az AB-nek, hogy határozat meghozatala nélkül tárgyalja az ügyet. Pokol Béla felvetése szerint ez a fórum lehetőséget adna arra, hogy az alkotmánybírók formális, kötelező érvényű határozat meghozatala nélkül is megvitathassák Sulyok Tamás köztársasági elnök beadványát. Könnyebb gyáva szarként meglapulni a fűben és asszisztálni bolsevista tendenciákhoz!
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