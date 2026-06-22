Önök nem egyszerűen megfutamodtak a feladat elől anyagi és presztízsokokból, hanem elárulták a teljes Magyar Köztársaságot és annak minden választópolgárát. Azzal, hogy meghátráltak a politikai nyomás előtt, végtelenül kiszolgáltatottá tették a teljes magyar társadalmat.

Ez a gyakorlatban annyit jelent, hogy innentől kezdve a politikai kalandorokból, futóbolondokból és gazemberekből álló kormánytöbbség azt tesz a magyar társadalommal – és benne a saját választóival is –, amit csak akar.

Ezek után az egyetlen tisztességes dolog, amit tehetnek, hogy eltakarodnak a közéletből. Bár nyilvánvaló, hogy az új kormánytöbbség majd olyan bábokat fog választani a helyükre, akik tökéletesen kiszolgálják az érdekeit, de legalább nem kellene ezt a szánalmas és undorító színjátékot még egyszer végignéznünk.