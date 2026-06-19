Megfúrták az alkotmánybírók Sulyok Tamás beadványát

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Polt Péter végül levette a napirendről a köztársasági elnök indítványát, mert hétfőn nem lett volna határozatképes a testület.
Komoly feszültséget váltott ki a Alkotmánybíróságon (AB) Sulyok Tamás köztársasági elnök beadványa. A Telex információi szerint hét alkotmánybíró már kizárta magát az ügy tárgyalásából. Polt Péter, az AB elnöke sürgősségi eljárásban hétfőre tűzte ki a beadvány megtárgyalását, ám a tömeges kizárások miatt Polt Péter végül levette a napirendről Sulyok beadványát.
A törvények szerint ugyanis az Alkotmánybíróság teljes ülése csak a tagok legalább kétharmadával, azaz legalább 10 bíró jelenlétével határozatképes. A hétfői ülésen így az Alkotmánybíróság történetének egyik legsúlyosabb szervezeti válsága robbanhat ki.
Sulyok Tamás június 11-én fordult az Alkotmánybírósághoz a közjogi méltóságok elmozdítását lehetővé tévő alaptörvény-módosítások miatt. Aggálya szerint a parlamenti többség a jövőben olyan alkotmánymódosításokat is elfogadhat, amelyek nem általános szabályozást, hanem konkrét, egyedi helyzetek rendezését célozzák
Sulyok szerint tisztázni kell, hogy az ilyen módosítások valóban alkotmánymódosításnak minősülnek-e, és ha nem, akkor az Alkotmánybíróság tartalmilag is felülvizsgálhatja azokat.
Magyar Péter miniszterelnök május végéig adott határidőt Sulyok Tamásnak az önkéntes lemondásra, és jelezte, hogy amennyiben erre nem kerül sor, a parlamenti többség meg fogja találni a „módját” az eltávolításának. Sulyok beadványa éppen egy ilyen, személye elleni alkotmánymódosítás megelőzését szolgálja. Megjegyzendő, hogy a kezdeményezés jelentősen kibővítené az Alkotmánybíróság hatáskörét, ami ellentétes lenne a korábbi gyakorlattal. A Telex forrásai szerint a hét bíró nem akar részt venni egy olyan döntés előkészítésében, amely szerintük túllépné az Alkotmánybíróság hatásköri korlátait.
Nyitókép forrása: Hegedüs Róbert / MTI
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