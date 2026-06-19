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sulyok tamás polt péter alkotmánybíróság

Megfúrták az alkotmánybírók Sulyok Tamás beadványát

2026. június 19. 15:42

Polt Péter végül levette a napirendről a köztársasági elnök indítványát, mert hétfőn nem lett volna határozatképes a testület.

2026. június 19. 15:42
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Komoly feszültséget váltott ki a Alkotmánybíróságon (AB) Sulyok Tamás köztársasági elnök beadványa. A Telex információi szerint hét alkotmánybíró már kizárta magát az ügy tárgyalásából. Polt Péter, az AB elnöke sürgősségi eljárásban hétfőre tűzte ki a beadvány megtárgyalását, ám a tömeges kizárások miatt Polt Péter végül levette a napirendről Sulyok beadványát.

A törvények szerint ugyanis az Alkotmánybíróság teljes ülése csak a tagok legalább kétharmadával, azaz legalább 10 bíró jelenlétével határozatképes. A hétfői ülésen így az Alkotmánybíróság történetének egyik legsúlyosabb szervezeti válsága robbanhat ki.

Sulyok Tamás június 11-én fordult az Alkotmánybírósághoz a közjogi méltóságok elmozdítását lehetővé tévő alaptörvény-módosítások miatt. Aggálya szerint a parlamenti többség a jövőben olyan alkotmánymódosításokat is elfogadhat, amelyek nem általános szabályozást, hanem konkrét, egyedi helyzetek rendezését célozzák

Sulyok szerint tisztázni kell, hogy az ilyen módosítások valóban alkotmánymódosításnak minősülnek-e, és ha nem, akkor az Alkotmánybíróság tartalmilag is felülvizsgálhatja azokat.

Magyar Péter miniszterelnök május végéig adott határidőt Sulyok Tamásnak az önkéntes lemondásra, és jelezte, hogy amennyiben erre nem kerül sor, a parlamenti többség meg fogja találni a „módját” az eltávolításának. Sulyok beadványa éppen egy ilyen, személye elleni alkotmánymódosítás megelőzését szolgálja. Megjegyzendő, hogy a kezdeményezés jelentősen kibővítené az Alkotmánybíróság hatáskörét, ami ellentétes lenne a korábbi gyakorlattal. A Telex forrásai szerint a hét bíró nem akar részt venni egy olyan döntés előkészítésében, amely szerintük túllépné az Alkotmánybíróság hatásköri korlátait. 

Nyitókép forrása: Hegedüs Róbert / MTI

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Összesen 5 komment

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Sorrend:
bondavary
2026. június 19. 15:54
Tehát van alapja Sulyok Tamás beadványának, mert ha egyértelműen nem lenne, akkor kimondanák az alkotmánybírók. Az a 7 alkotmánybíró miért nem akar véleményt mondani?
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bookof
2026. június 19. 15:49
Az 1990-ben bekövetkezett rendszerváltás utáni 36 év legnagyobb belpolitikai botránya lett a "zsolti bácsi" ügy.Ehhez képest az "öszödi beszéd" óvódás mese gyerekeknek.Az hogy egy regnáló miniszterelnökről kiderül hogy pedofíliával mocskolja be a politikai ellenfelét, mindezt zsarolással és megvesztegetéssel az példátlan a magyar politikában.Ennek súlyosabb következményei lesznek mint azt most a legtöbben gondolják.Ha belebukik a Tisza akkor azért ha nem bukik bele akkor meg azért.
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1
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kuzmics
2026. június 19. 15:46
Mit mondjak? JOGÁSZOK!
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0
0
radler
•••
2026. június 19. 15:46 Szerkesztve
Mert azért ott sem mindenki hülye. Ellentétben Sulyokkal, azt szeretné, hogy az Alkotmánybíróság olyan LEHETSÉGES módosításról mondjon véleményt, amely még meg sem történt. Ez Kb olyan minta azt kérné hogy fújja be a bíró a tizenegyest, mert szabálytalanság várható a 16-oson belül.
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