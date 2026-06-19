Megfúrták az alkotmánybírók Sulyok Tamás beadványát

Komoly feszültséget váltott ki a Alkotmánybíróságon (AB) Sulyok Tamás köztársasági elnök beadványa. A Telex információi szerint hét alkotmánybíró már kizárta magát az ügy tárgyalásából. Polt Péter, az AB elnöke sürgősségi eljárásban hétfőre tűzte ki a beadvány megtárgyalását, ám a tömeges kizárások miatt Polt Péter végül levette a napirendről Sulyok beadványát.

A törvények szerint ugyanis az Alkotmánybíróság teljes ülése csak a tagok legalább kétharmadával, azaz legalább 10 bíró jelenlétével határozatképes. A hétfői ülésen így az Alkotmánybíróság történetének egyik legsúlyosabb szervezeti válsága robbanhat ki.