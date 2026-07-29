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moszkva dróngyártó cég merénylet

Meglőtték egy orosz dróngyártó cég tulajdonosát Moszkvától délre

2026. július 29. 19:19

A hírt a lettországi Rigában szerkesztett Meduza orosz ellenzéki hírportál közölte.

2026. július 29. 19:19
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Az orosz Nyomozó Bizottság (SZK) tájékoztatása szerint a fegyveres támadó egy lakóépület lépcsőházában lőtte meg az üzletembert, akit kórházba szállítottak.

Az ügyben emberölés kísérlete miatt indult eljárás. Az SZK szerint jelenleg a támadásban érintett személyek azonosítása zajlik.

(Nyitókép: Khalil MAZRAAWI / AFP)

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