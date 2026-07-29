Meglőtték egy orosz dróngyártó cég tulajdonosát Moszkvától délre

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A hírt a lettországi Rigában szerkesztett Meduza orosz ellenzéki hírportál közölte.
Az orosz Nyomozó Bizottság (SZK) tájékoztatása szerint a fegyveres támadó egy lakóépület lépcsőházában lőtte meg az üzletembert, akit kórházba szállítottak.
Az ügyben emberölés kísérlete miatt indult eljárás. Az SZK szerint jelenleg a támadásban érintett személyek azonosítása zajlik.
(Nyitókép: Khalil MAZRAAWI / AFP)