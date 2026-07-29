„A tűzifa áfája nem csökkenti magát” – Magyar Péter kommentelt, majd az abból készült cikk alatt is megjegyzést tett

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A miniszterelnök túlmozgásos kommunikációjával könnyen elkoptathatja magát – véli a Political Capital. Erről beszámolt a Telex, majd érkezett a kormányfői komment, aztán abból újabb cikk született, alatta még egy megjegyzéssel az épp kormányülést vezető Magyar Pétertől.
A miniszterelnöknek egyelőre Magyar Péter a legnagyobb politikai ellenfele, mivel jórészt egyedül van a politika színpadán, a kormányzati kommunikáció az általa folyamatosan közvetített műsorra épül.
A show egyelőre népszerű, de Magyar Péter a mindent leuraló jelenlétével, az olykor óhatatlanul hibás döntéseivel és túlmozgásos kommunikációjával könnyen elkoptathatja magát, ha elmúlnak a mézeshetek
– olvasható a Political Capital elemzésében, amit többek között a Telex is leközölt.
A lap vonatkozó posztja alatt aztán befutott Magyar kommentje is: „Van miből kopjon.... A csiszolódás egyébként nem céltalan kopás.”
A Telex aztán a kormányfői kommentről is cikket közölt, amit szintén megosztott a Facebook-on, ami alatt aztán ismét feltűnt a politikus egy kommenttel:
„Most mennem kell vissza a kormányülésre, mert a tűzifa áfája nem csökkenti magát. Bár arról még nem születet külön cikk.”
Az elemzés szerint egyébként a választók jelentős része még nyáron is élénken figyeli a politikai eseményeket, így viszont a kormánypárt még erős ellenzék hiányában sem bízhatja el magát. A pártnak magas támogatottságából adódóan egy rendkívül heterogén szavazótábornak kell megfelelnie.
Hozzáteszik, az „elsietett köztársaságielnök-jelölés törte meg a jeget. A Medián júliusi kutatása szerint az előző hónaphoz képest 3–5 százalékponttal csökkent a kormánypárt tábora.”
nyitókép: Bodnár Boglárka / MTI