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political capital Magyar Péter telex

„A tűzifa áfája nem csökkenti magát” – Magyar Péter kommentelt, majd az abból készült cikk alatt is megjegyzést tett

2026. július 29. 13:59

A miniszterelnök túlmozgásos kommunikációjával könnyen elkoptathatja magát – véli a Political Capital. Erről beszámolt a Telex, majd érkezett a kormányfői komment, aztán abból újabb cikk született, alatta még egy megjegyzéssel az épp kormányülést vezető Magyar Pétertől.

2026. július 29. 13:59
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A miniszterelnöknek egyelőre Magyar Péter a legnagyobb politikai ellenfele, mivel jórészt egyedül van a politika színpadán, a kormányzati kommunikáció az általa folyamatosan közvetített műsorra épül.

A show egyelőre népszerű, de Magyar Péter a mindent leuraló jelenlétével, az olykor óhatatlanul hibás döntéseivel és túlmozgásos kommunikációjával könnyen elkoptathatja magát, ha elmúlnak a mézeshetek

– olvasható a Political Capital elemzésében, amit többek között a Telex is leközölt.

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A lap vonatkozó posztja alatt aztán befutott Magyar kommentje is: „Van miből kopjon.... A csiszolódás egyébként nem céltalan kopás.”

A Telex aztán a kormányfői kommentről is cikket közölt, amit szintén megosztott a Facebook-on, ami alatt aztán ismét feltűnt a politikus egy kommenttel:

„Most mennem kell vissza a kormányülésre, mert a tűzifa áfája nem csökkenti magát. Bár arról még nem születet külön cikk.”

Az elemzés szerint egyébként a választók jelentős része még nyáron is élénken figyeli a politikai eseményeket, így viszont a kormánypárt még erős ellenzék hiányában sem bízhatja el magát. A pártnak magas támogatottságából adódóan egy rendkívül heterogén szavazótábornak kell megfelelnie.

Hozzáteszik, az „elsietett köztársaságielnök-jelölés törte meg a jeget. A Medián júliusi kutatása szerint az előző hónaphoz képest 3–5 százalékponttal csökkent a kormánypárt tábora.”

nyitókép: Bodnár Boglárka / MTI

 

 

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Összesen 61 komment

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Sorrend:
Palmimi85
2026. július 29. 16:17
Alig várom, hogy olvashassam Pöti bohóc legfrissebb híradását arról, hogy a WC papírt felcserélték rózsaszín szivecskésre, mert az jobban megy a barátnő barna kakijának és szép rózsaszín popsijának (meghát a pötiéhez) színéhez. És hát arról, hogy juhi elévülhetetlen munkájáért cserébe a Zsolti bácsi ügyben, szponzorálja a T.sz. párt a juhi megdöglött macskájának márványkoporsóját... Lesznek itt szart rengető hírek, csak rajta, én adtam kezdő tippeket
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1
0
macskieusz
2026. július 29. 16:17
a tiszások körében etológiai okok miatt népszerű.Tudják, hogy olyan , mint az a hím oroszlán, amely elveszi a nőstény által zsákmányolt ennivalót, megeszi, majd megdugja a nőstényt,megveri és alszik rá.
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2
0
elektronelektor
•••
2026. július 29. 16:10 Szerkesztve
Mindenki rajong a bugris pszichopatáért. Rákosi elvtárs méltó utódja rendkívüli népszerűségnek örvend Rákosi elvtárs lumpenproli söpredékénél. A normális többség pedig jókat kuncog az elmebeteg futószalagon szállított elképesztő marhaságain és gagyi hazugságain. Persze csak addig, amíg először a tömegbe lövet a pszichopata. Azután már csak a tiszaszekta keményvonalas lumpenproli népsége fog örömében tapsikolni. Mindaddig, amíg egyszercsak ők is célpontokká válnak majd.
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2
0
nyugalom
•••
2026. július 29. 16:05 Szerkesztve
Ez a kepződmeny sulyosan függő sokmindentől! Ez nem politikus, csak egy szelhamos pszichopata! Tenyerbemaszó zsebdiktator!
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1
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