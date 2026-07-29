„A tűzifa áfája nem csökkenti magát” – Magyar Péter kommentelt, majd az abból készült cikk alatt is megjegyzést tett

A lap vonatkozó posztja alatt aztán befutott Magyar kommentje is: „Van miből kopjon.... A csiszolódás egyébként nem céltalan kopás.”

A Telex aztán a kormányfői kommentről is cikket közölt, amit szintén megosztott a Facebook-on, ami alatt aztán ismét feltűnt a politikus egy kommenttel:

„Most mennem kell vissza a kormányülésre, mert a tűzifa áfája nem csökkenti magát. Bár arról még nem születet külön cikk.”