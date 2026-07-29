Toroczkai László nevének leírása miatt törölte a Meta a Magyar Jelen főszerkesztőjének Facebook-oldalát

Dúró Dóra közösségi oldalán arról számolt be, hogy a Meta törölte Horváth Tamásnak, a Magyar Jelen főszerkesztőjének Facebook-oldalát. A politikus szerint a mintegy 12 ezer követővel és havi 13–14 millió megtekintéssel rendelkező oldal azért szűnt meg, mert a főszerkesztő leírta a Mi Hazánk elnökének, Toroczkai Lászlónak a nevét.

A bejegyzés szerint a Meta indoklása alapján ezzel megsértette a közösségi alapelveket, mivel a Facebook „veszélyes személyként” tartja nyilván a Mi Hazánk elnökét, aki egyben a párt frakcióvezetője is.