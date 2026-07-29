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horváth tamás mi hazánk dúró dóra toroczkai lászló Facebook meta Magyar Jelen

Toroczkai László nevének leírása miatt törölte a Meta a Magyar Jelen főszerkesztőjének Facebook-oldalát

2026. július 29. 13:18

Horváth Tamás a Meta indoklása szerint megsértette a közösségi alapelveket, mivel a Facebook „veszélyes személyként” tartja nyilván a Mi Hazánk elnökét.

2026. július 29. 13:18
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Dúró Dóra közösségi oldalán arról számolt be, hogy a Meta törölte Horváth Tamásnak, a Magyar Jelen főszerkesztőjének Facebook-oldalát. A politikus szerint a mintegy 12 ezer követővel és havi 13–14 millió megtekintéssel rendelkező oldal azért szűnt meg, mert a főszerkesztő leírta a Mi Hazánk elnökének, Toroczkai Lászlónak a nevét.

A bejegyzés szerint a Meta indoklása alapján ezzel megsértette a közösségi alapelveket, mivel a Facebook „veszélyes személyként” tartja nyilván a Mi Hazánk elnökét, aki egyben a párt frakcióvezetője is.

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Dúró Dóra azt is állította, hogy az eset cáfolja Magyar Péter korábbi kijelentését, miszerint a Meta nem cenzúrázza a Mi Hazánk elnöke nevének leírását. Hozzátette: Horváth Tamás azóta új Facebook-oldalt hozott létre Horváth Tamás újságíró néven, és arra kérte követőit, hogy ott kövessék tovább a főszerkesztő munkáját.

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

 

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Összesen 42 komment

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madas
2026. július 29. 16:04
Annyira veszélyes Torockai, hogy ő is megszavazta az új ÁVH-t a Tiszásokkal együtt. Petya! Legalább a saját embereiteket ne tiltsátok le!
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elektronelektor
2026. július 29. 16:01
"fitymafake 2026. július 29. 13:50 A fidnyákokat és hű szolgáikat már mindenhol utálják a világon?" Elképzelhető. A másodvonalbeli NER-maffiózó és hű fidnyák-szolga bugris pszichopatát mindenestre már mindenki utálja. Legalábbis, a világ normális többsége nagyon undorodik ettől az elmebeteg baromtól.
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Polly_neni
2026. július 29. 15:58
"törölte a Meta a Magyar Jelen főszerkesztőjének Facebook-oldalát" A hozzértőktől kérdezem: ilyen kor végleg, nyomtalanul megszűnik az adott profil? Azért kérdezem, mert ha a válasz igen, akkor egy megfelelő beírással meg tudnék szabadulni a profilomtól? Ugyanis évek óta próbálom törölni az utasítások alapján, de valahogy mindig "visszajön" vagy újra elkezd "létezni"
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elektronelektor
2026. július 29. 15:57
"usafiu20 2026. július 29. 14:06 hidegenhagy 2026. július 29. 13:58 2019. november 10. A DK a Fidesszel együtt szavazta le a menekültek tengeri mentéséről szóló javaslatot" Közepesen gyenge próbálkozás meghintve egy laza liberálbolsevik propagandával. Van ezzel egy kis gond: a tengeren nincsenek menekültek. Nem is tudta?
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1
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