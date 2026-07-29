Toroczkai László nevének leírása miatt törölte a Meta a Magyar Jelen főszerkesztőjének Facebook-oldalát

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Horváth Tamás a Meta indoklása szerint megsértette a közösségi alapelveket, mivel a Facebook „veszélyes személyként” tartja nyilván a Mi Hazánk elnökét.
Dúró Dóra közösségi oldalán arról számolt be, hogy a Meta törölte Horváth Tamásnak, a Magyar Jelen főszerkesztőjének Facebook-oldalát. A politikus szerint a mintegy 12 ezer követővel és havi 13–14 millió megtekintéssel rendelkező oldal azért szűnt meg, mert a főszerkesztő leírta a Mi Hazánk elnökének, Toroczkai Lászlónak a nevét.
A bejegyzés szerint a Meta indoklása alapján ezzel megsértette a közösségi alapelveket, mivel a Facebook „veszélyes személyként” tartja nyilván a Mi Hazánk elnökét, aki egyben a párt frakcióvezetője is.
Dúró Dóra azt is állította, hogy az eset cáfolja Magyar Péter korábbi kijelentését, miszerint a Meta nem cenzúrázza a Mi Hazánk elnöke nevének leírását. Hozzátette: Horváth Tamás azóta új Facebook-oldalt hozott létre Horváth Tamás újságíró néven, és arra kérte követőit, hogy ott kövessék tovább a főszerkesztő munkáját.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán