Török Gábor: Adatokkal is alátámasztható a Tisza megtorpanása, a „mézesheteknek vége”

A Török Gábor által hivatkozott Medián-felmérés részletes adatai alátámasztják ezt a megállapítást. Bár a Tisza Párt támogatottsága a teljes népesség körében 61-ről 57 százalékra mérséklődött, a biztos szavazók körében a párt továbbra is kétharmad feletti többséggel vezet. Eközben az ellenzékbe szorult Fidesz stabilizálni tudta a helyzetét: a teljes népességben 19, a biztos szavazók körében pedig 23 százalékon áll, ami minimális növekedést jelent az előző hónaphoz képest.

A kutatás rávilágít, hogy a Tisza népszerűségének mérséklődése mögött az elkapkodott államfőjelölt-állítás áll.

Miután Sulyok Tamás aláírta a megbízatásának végét jelentő törvénymódosítást, Magyar Péter miniszterelnök szinte azonnal Polgár Judit sakklegendát javasolta a tisztségre, aki azonban nyilvánosan visszautasította a felkérést. Az ügyről a társadalom szinte egésze értesült, ám a jelölés módja komoly bírálatokat váltott ki. A lakosság kétharmada – és a Tisza-szavazók 60 százaléka is – nehezményezte, hogy elmaradt a korábban megígért széles körű társadalmi egyeztetés az államfő személyéről, és magát Polgár Juditot is csupán a lakosság 33 százaléka tartotta volna jó jelöltnek.