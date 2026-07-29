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A jobboldalt, ha úgy tetszik, vissza kell vennünk a baloldaltól, amelynek semmilyen jogot, lehetőséget nem szabad adni arra, hogy beleszóljon a jobboldal „belügyeibe”!
„Az elmúlt évtizedben sokat írtam a jobboldalról, jobboldaliságról akár hosszabban is különböző felületeken. A következő bejegyzés ugyan nem lesz túl hosszú, de talán annál fontosabb alapvetést fogalmazok meg benne, amit a hétvégi, győri beszélgetésen is fejtegettem.
A jobboldal megújítása kapcsán beszélni kell arról a soha ki nem mondott és ki nem kényszerített »konszenzusról«, ami nagyjából a rendszerváltás óta jellemezte a hazai szellemi közéletet.
Ez pedig az a jelenség, hogy a jobboldal saját önmeghatározását a baloldalnak való megfelelés mentén kezdte alakítani. Tulajdonképpen baloldali ideológusok, sajtótermékek, politikusok akarták állandóan megmondani, hogy a jobboldal mi lehet és mi nem, miről beszélhet és miről nem, mit tehet és mit nem.
Ennek pedig véget kell vetni! A jobboldalról szóló vitákat, párbeszédeket a jobboldalon belül kell tartani, és többet nem szabad engedni, hogy kívülről akarják megmondani, mi is a jobboldal, mi is a jobboldaliság.
Nem kell mindenben egyetérteni a jobboldalon belül, nem kell mindenkit szeretni, nem kell mindent ugyanúgy tenni és csinálni. Lehet és kell is vitatkozni, kritikát megfogalmazni – de csakis a jobboldaliságukat felvállaló szereplők között!
Ezeknek a szereplőknek pedig tudniuk kell összezárni akkor, amikor »kívülről« akarják megmondani, mi is az a jobboldaliság, mit engedhet meg magának és mit nem.
A jobboldalt, ha úgy tetszik, vissza kell vennünk a baloldaltól, amelynek semmilyen jogot, lehetőséget nem szabad adni arra, hogy beleszóljon a jobboldal »belügyeibe«! Amennyiben ezt sikerül elfogadni, elérni, érvényesíteni, akkor kezdődhet a jobboldal igazi megújulása, annak szereplői által – csakis általunk.”
(A nyitóképen, balról jobbra: Békés Márton, Incze Béla, Lipták Tamás, illetve Pataki János. A fotó forrása: Lipták Tamás Facebook-oldala)