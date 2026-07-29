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jobboldal Lipták Tamás baloldal

A jobboldal csak a jobboldaliaké!

2026. július 29. 21:11

A jobboldalt, ha úgy tetszik, vissza kell vennünk a baloldaltól, amelynek semmilyen jogot, lehetőséget nem szabad adni arra, hogy beleszóljon a jobboldal „belügyeibe”!

2026. július 29. 21:11
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Lipták Tamás
Lipták Tamás
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„Az elmúlt évtizedben sokat írtam a jobboldalról, jobboldaliságról akár hosszabban is különböző felületeken. A következő bejegyzés ugyan nem lesz túl hosszú, de talán annál fontosabb alapvetést fogalmazok meg benne, amit a hétvégi, győri beszélgetésen is fejtegettem. 

A jobboldal megújítása kapcsán beszélni kell arról a soha ki nem mondott és ki nem kényszerített »konszenzusról«, ami nagyjából a rendszerváltás óta jellemezte a hazai szellemi közéletet.

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Ez pedig az a jelenség, hogy a jobboldal saját önmeghatározását a baloldalnak való megfelelés mentén kezdte alakítani. Tulajdonképpen baloldali ideológusok, sajtótermékek, politikusok akarták állandóan megmondani, hogy a jobboldal mi lehet és mi nem, miről beszélhet és miről nem, mit tehet és mit nem. 

Ennek pedig véget kell vetni! A jobboldalról szóló vitákat, párbeszédeket a jobboldalon belül kell tartani, és többet nem szabad engedni, hogy kívülről akarják megmondani, mi is a jobboldal, mi is a jobboldaliság.

Nem kell mindenben egyetérteni a jobboldalon belül, nem kell mindenkit szeretni, nem kell mindent ugyanúgy tenni és csinálni. Lehet és kell is vitatkozni, kritikát megfogalmazni – de csakis a jobboldaliságukat felvállaló szereplők között! 

Ezeknek a szereplőknek pedig tudniuk kell összezárni akkor, amikor »kívülről« akarják megmondani, mi is az a jobboldaliság, mit engedhet meg magának és mit nem.

A jobboldalt, ha úgy tetszik, vissza kell vennünk a baloldaltól, amelynek semmilyen jogot, lehetőséget nem szabad adni arra, hogy beleszóljon a jobboldal »belügyeibe«! Amennyiben ezt sikerül elfogadni, elérni, érvényesíteni, akkor kezdődhet a jobboldal igazi megújulása, annak szereplői által – csakis általunk.”

(A nyitóképen, balról jobbra: Békés Márton, Incze Béla, Lipták Tamás, illetve Pataki János. A fotó forrása: Lipták Tamás Facebook-oldala)

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

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Összesen 17 komment

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Sorrend:
Sv9508
2026. július 30. 00:08
senki se dőljön be neki! ez egy csak egy komcsi hazug propis - szép szavakkal behúznak téged a hazugságaik bűvkörébe - akik a régi komcsikollaboráció (többek közt pedfidesz és akkugyáras lejáratás) mellett együtt szavaztak a tiszás komcsikkal (velük vannak) az ÁVH kapcsán amely a teljesség igénye nélkül képes lesz arra hogy úgy vonhat el ügyeket az ügyészségtől, indíthat vizsgálatokat és szabhat ki milliárdos bírságokat a "közvagyon védelmére" hivatkozva, és hatásköri döntései ellen nincs helye fellebbezésnek vagy érdemi bírósági felülvizsgálatnak + megszavazta azt hogy a "szuverenista párt", hogy az európai médiaszabadságról szóló rendelet beleépüljön a nemzeti jogrendbe, és ezzel elérték hogy brüsszel diktálja a tempót a magyar sajtó terén is+ arra is szavaztak, hogy majd a független közmédia testület harmadát "médiaszakmások" delegálják, és ezek az NGO-k emberei lesznek akik választói felhatalmazással nem rendelkeznek, mégis döntési jogot kapnak az évi sokmilliárdos közvagyon felett
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mihint
2026. július 30. 00:04
Beszartak-a-fideszesek 2026. július 30. 00:00: "Álmodik a nyomor." Úgy bizony.
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Beszartak-a-fideszesek
2026. július 30. 00:00
mihint 2026. július 29. 23:54 Beszartak-a-fideszesek 2026. július 29. 23:44: "Ahogy én veszem észre a fajtád fél. Hankó már eléggé beszart." Ennek semmi alapja nincs, azonban látom, szívesen ringatjátok magatokat abban a hitben, hogy félnek tőletek. Ez olyan gyermeteg dolog, kommenttársam. És ilyenkor kicsit reménykedek abban, hogy fizetnek Neked ezért. Álmodik a nyomor.
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mihint
2026. július 29. 23:54
Beszartak-a-fideszesek 2026. július 29. 23:44: "Ahogy én veszem észre a fajtád fél. Hankó már eléggé beszart." Ennek semmi alapja nincs, azonban látom, szívesen ringatjátok magatokat abban a hitben, hogy félnek tőletek. Ez olyan gyermeteg dolog, kommenttársam. És ilyenkor kicsit reménykedek abban, hogy fizetnek Neked ezért.
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