„Az elmúlt évtizedben sokat írtam a jobboldalról, jobboldaliságról akár hosszabban is különböző felületeken. A következő bejegyzés ugyan nem lesz túl hosszú, de talán annál fontosabb alapvetést fogalmazok meg benne, amit a hétvégi, győri beszélgetésen is fejtegettem.

A jobboldal megújítása kapcsán beszélni kell arról a soha ki nem mondott és ki nem kényszerített »konszenzusról«, ami nagyjából a rendszerváltás óta jellemezte a hazai szellemi közéletet.