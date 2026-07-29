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mvm paksi atomerőmű duna

Leállítják a paksi atomerőmű egyik blokkját az alacsony dunai vízállás miatt

2026. július 29. 15:41

A Duna rekordközeli apadása miatt az MVM szakemberei július 29-én megkezdik a Paksi Atomerőmű 3. blokkjának leállítását.

2026. július 29. 15:41
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Ahogy arról beszámoltunk, a Duna vízszintje az elmúlt napokban tovább csökkent, több szakaszon is negatív rekordokat döntve. A jelenlegi vízállás Paksnál 118 centiméter, 

ezért az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. a korábbi teljesítménycsökkentések mellett július 29-én, 15 órától megkezdi a 3. blokk leállítását.

Az MVM közleménye szerint a szakemberek folyamatosan figyelemmel követik a folyó vízhozamának és hőmérsékletének alakulását, és az aktuális helyzetnek megfelelően hozzák meg a szükséges intézkedéseket. A társaság hangsúlyozta, hogy elsődleges céljuk a létesítmény biztonságos működésének fenntartása, valamint a környezetvédelmi előírások maradéktalan betartása.

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Összesen 11 komment

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Sorrend:
bagira004
2026. július 29. 16:16
Szóval a gyülölt oroszoktól nem tudnak szabadulnának , az biztos csak az oroszok adják a kezelési utasításokat nem az eu .
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fernandvix
2026. július 29. 16:13
bookofbagira004 2026. július 29. 15:59 Túlhevülne ha azonnal leállítanák.Ezért kell fokozatosan. :)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) Amikor a szabályzó rudakkal leállítják a maghasadást a hűtőkör akkor is megy. Vészleállítás volt mikor a fűtőelemek tisztítójában megszaladt a hőmérséklet mégsem volt túlhevülés.
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massivement7
2026. július 29. 16:01
Mi lesz, ha megépül Paks 2?
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bagira004
•••
2026. július 29. 15:52 Szerkesztve
Na hülye vagyok hozzá , de azért a kérdés felmerül ,hogy a leállított blokk nem hevül túl . Vagy ezt is Zelenszkij utasítására . Jó ürügy az alacsony vízállás . Zelenszkij az energia rongálásban profi , de az se lehetetlen Magyar P atomtudós . Kommunista semmihez se ért , de mindenre alkalmas. Táncsak nem okos franciák tanácsolták. Jut eszembe a franciák is értenek az atomerű barmoláshoz ,paksit majdnem felrobbantották . Oroszokat kellett behívni tegyék már helyre sok milliárdba került , franciák a kárt nem fizették Gyücsány éra idején.
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