Leállítják a paksi atomerőmű egyik blokkját az alacsony dunai vízállás miatt

Ahogy arról beszámoltunk, a Duna vízszintje az elmúlt napokban tovább csökkent, több szakaszon is negatív rekordokat döntve. A jelenlegi vízállás Paksnál 118 centiméter,

ezért az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. a korábbi teljesítménycsökkentések mellett július 29-én, 15 órától megkezdi a 3. blokk leállítását.

Az MVM közleménye szerint a szakemberek folyamatosan figyelemmel követik a folyó vízhozamának és hőmérsékletének alakulását, és az aktuális helyzetnek megfelelően hozzák meg a szükséges intézkedéseket. A társaság hangsúlyozta, hogy elsődleges céljuk a létesítmény biztonságos működésének fenntartása, valamint a környezetvédelmi előírások maradéktalan betartása.