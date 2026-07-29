Magyar Péter bejelentést tett a paksi leállásról

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Magyarország villamosenergia-ellátása biztonságban van, azt nem veszélyezteti a paksi atomerőmű egyik blokkjának leállítása, közölte a miniszterelnök a Facebookra szerdán feltöltött videónyilatkozatában.
Az ország 3600-3800 megawattnyi import kapacitással rendelkezik, ezért egy esetleges teljes paksi kiesés sem veszélyezteti a lakosság ellátását - közölte Magyar Péter. Bejelentette, hogy a szerdán megkezdi a működését az energiaellátási műveleti egység, amelynek a fő feladata, hogy minden lehetséges forgatókönyvre előre felkészüljön. Ennek részeként elkészül egy rotációs krízisterv is.
A terv azt rögzíti, mely nagy közületi és ipari fogyasztóknak kell szükség esetén átmenetileg átszervezni vagy csökkenteni a fogyasztásukat. Kórházak, szociális intézmények és más alapvető közszolgáltatások természetesen nem szerepelnek, nem szerepelhetnek az esetleges korlátozásra kerülő fogyasztók között - tette hozzá a politikus, aki egyúttal kérte a lakosságot fogyasztása átstrukturálására.
Nyitókép: Szigetváry Zsolt/MTI