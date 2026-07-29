Ft
Ft
33°C
17°C
Ft
Ft
33°C
17°C
07. 29.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
07. 29.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
magyarország Magyar Péter lakosság

Magyar Péter bejelentést tett a paksi leállásról

2026. július 29. 19:18

Magyarország villamosenergia-ellátása biztonságban van, azt nem veszélyezteti a paksi atomerőmű egyik blokkjának leállítása, közölte a miniszterelnök a Facebookra szerdán feltöltött videónyilatkozatában.

2026. július 29. 19:18
null

Az ország 3600-3800 megawattnyi import kapacitással rendelkezik, ezért egy esetleges teljes paksi kiesés sem veszélyezteti a lakosság ellátását - közölte Magyar Péter. Bejelentette, hogy a szerdán megkezdi a működését az energiaellátási műveleti egység, amelynek a fő feladata, hogy minden lehetséges forgatókönyvre előre felkészüljön. Ennek részeként elkészül egy rotációs krízisterv is.

A terv azt rögzíti, mely nagy közületi és ipari fogyasztóknak kell szükség esetén átmenetileg átszervezni vagy csökkenteni a fogyasztásukat. Kórházak, szociális intézmények és más alapvető közszolgáltatások természetesen nem szerepelnek, nem szerepelhetnek az esetleges korlátozásra kerülő fogyasztók között - tette hozzá a politikus, aki egyúttal kérte a lakosságot fogyasztása átstrukturálására.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

Nyitókép: Szigetváry Zsolt/MTI

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 22 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
mihint
2026. július 29. 20:36
Nos, az külön varázslat az új kormánytól, hogy az erőműveink belső életéről is ily részletesen értesülünk. Érezhetjük magunkat "tízmillió miniszterelnöknek" ugye. Miután a kórházi fertőzések Pandora-szelencéjét is megnyitották előttünk - ó szent Habamu - várhatjuk ugye a többi fontos részleteket is? A pénzverdék kenőanyagai kapcsán, a gyógyfürdők iszapösszetételének változása, valamint az őshonos alföldi füvek elterjedésének gátjait feloldó intézkedések? A taxaméterek szabályzása, és a kőbaltagyárosok családi élete is terítékre kerül.
Válasz erre
0
0
haxima
2026. július 29. 20:29
Tavaly meg ott rugdostad vissza a vizet mert áradt.
Válasz erre
0
0
vitez-laszlo
2026. július 29. 20:28
A messiás nem tudja megemelni a Duna vízszintjét? Még ennyit sem tud? Akkor ALKALMATLAN!...:)))
Válasz erre
1
0
survivor
2026. július 29. 20:25
Rezsicsökk nuku...😱😱😱😱
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!