Magyar Péter bejelentést tett a paksi leállásról

Az ország 3600-3800 megawattnyi import kapacitással rendelkezik, ezért egy esetleges teljes paksi kiesés sem veszélyezteti a lakosság ellátását - közölte Magyar Péter. Bejelentette, hogy a szerdán megkezdi a működését az energiaellátási műveleti egység, amelynek a fő feladata, hogy minden lehetséges forgatókönyvre előre felkészüljön. Ennek részeként elkészül egy rotációs krízisterv is.

A terv azt rögzíti, mely nagy közületi és ipari fogyasztóknak kell szükség esetén átmenetileg átszervezni vagy csökkenteni a fogyasztásukat. Kórházak, szociális intézmények és más alapvető közszolgáltatások természetesen nem szerepelnek, nem szerepelhetnek az esetleges korlátozásra kerülő fogyasztók között - tette hozzá a politikus, aki egyúttal kérte a lakosságot fogyasztása átstrukturálására.