Jövő hétre is rendkívüli parlamenti ülést kezdeményez Ruff Bálint

Ruff Bálint kezdeményezését egyebek mellett a közneveléssel kapcsolatos törvények módosításának mielőbbi elfogadásával indokolta. Mint írta, ezek által a köznevelési intézmények visszakapják szervezeti és szakmai autonómiájukat, miközben a köznevelésben foglalkoztatottak kollektív jogait is helyreállítja a javaslat.

A szakképzésről szóló törvény módosítása Ruff szerint a képzési centrumok működésének költséghatékonyabbá tételét segíti elő. Az egészségügyi adatkezelést érintő törvénymódosítások elfogadásának célja az ellátórendszer hatékonyságának folyamatos javítása. A rendészeti feladatellátás racionalizálásával összefüggő törvénymódosítások elfogadása pedig megteremti a költséghatékony rendőrségi működés kereteit.

A parlament tavaszi ülésszaka hivatalosan június 15-én véget ért, a kormány azonban azóta is minden héten kezdeményezte az Országgyűlés rendkívüli ülésének összehívását.