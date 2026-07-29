Jövő hétre is rendkívüli parlamenti ülést kezdeményez Ruff Bálint

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A parlament tavaszi ülésszaka hivatalosan június 15-én véget ért, a kormány azonban azóta is minden héten kezdeményezte az Országgyűlés rendkívüli ülésének összehívását.
Rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett augusztus első hétfőjére és keddjére a kormány. Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter erről szóló, a parlament honlapjára szerdán felkerült levelében öt előterjesztés megtárgyalását javasolja.
A dokumentumban szereplő előterjesztések
Ruff Bálint kezdeményezését egyebek mellett a közneveléssel kapcsolatos törvények módosításának mielőbbi elfogadásával indokolta. Mint írta, ezek által a köznevelési intézmények visszakapják szervezeti és szakmai autonómiájukat, miközben a köznevelésben foglalkoztatottak kollektív jogait is helyreállítja a javaslat.
A szakképzésről szóló törvény módosítása Ruff szerint a képzési centrumok működésének költséghatékonyabbá tételét segíti elő. Az egészségügyi adatkezelést érintő törvénymódosítások elfogadásának célja az ellátórendszer hatékonyságának folyamatos javítása. A rendészeti feladatellátás racionalizálásával összefüggő törvénymódosítások elfogadása pedig megteremti a költséghatékony rendőrségi működés kereteit.
A parlament tavaszi ülésszaka hivatalosan június 15-én véget ért, a kormány azonban azóta is minden héten kezdeményezte az Országgyűlés rendkívüli ülésének összehívását.
MTI
(Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala)