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Tisza Párt ruff bálint országgyűlés

Jövő hétre is rendkívüli parlamenti ülést kezdeményez Ruff Bálint

2026. július 29. 18:54

A parlament tavaszi ülésszaka hivatalosan június 15-én véget ért, a kormány azonban azóta is minden héten kezdeményezte az Országgyűlés rendkívüli ülésének összehívását.

2026. július 29. 18:54
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Rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett augusztus első hétfőjére és keddjére a kormány. Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter erről szóló, a parlament honlapjára szerdán felkerült levelében öt előterjesztés megtárgyalását javasolja.

A dokumentumban szereplő előterjesztések

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  • egyes közneveléssel kapcsolatos törvények módosításának,
  • a szakképzésről szóló törvény módosításának,
  • az egészségügyi adatkezelést érintő törvények módosításának,
  • a rendészeti feladatellátás racionalizálását célzó tervezet, valamint
  • a Médiatanács elnökét és tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról szóló országgyűlési határozati javaslat megtárgyalására vonatkoznak.

Ruff Bálint kezdeményezését egyebek mellett a közneveléssel kapcsolatos törvények módosításának mielőbbi elfogadásával indokolta. Mint írta, ezek által a köznevelési intézmények visszakapják szervezeti és szakmai autonómiájukat, miközben a köznevelésben foglalkoztatottak kollektív jogait is helyreállítja a javaslat.

A szakképzésről szóló törvény módosítása Ruff szerint a képzési centrumok működésének költséghatékonyabbá tételét segíti elő. Az egészségügyi adatkezelést érintő törvénymódosítások elfogadásának célja az ellátórendszer hatékonyságának folyamatos javítása. A rendészeti feladatellátás racionalizálásával összefüggő törvénymódosítások elfogadása pedig megteremti a költséghatékony rendőrségi működés kereteit.

A parlament tavaszi ülésszaka hivatalosan június 15-én véget ért, a kormány azonban azóta is minden héten kezdeményezte az Országgyűlés rendkívüli ülésének összehívását.

MTI

(Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala)

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Összesen 5 komment

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Sorrend:
Bitrex®
2026. július 29. 20:20
Ez a Ruff is a nyúlcipőt fogja felkötni hamarosan. Visszatérhet Németországba Spätaussiedler-ként.
Válasz erre
0
0
pankotaidili-2
•••
2026. július 29. 19:19 Szerkesztve
Hivatalosan 1.5 hónapja nyári szünet van az országgyűlésben is. Mondvacsinált indokokkal minden héten rendkívüli gyűlést tartanak, mert a Magyar nevű ápolt, csak a pulpituson, epét hányva tudja kiélni kommunista és diktatórikus hajlamait. Ez semmi másról nem szól. Ezért a Fidesznek abszolút ignorálnia kéne ezt a beteg majmot legalább őszig, hagy fulladjon bele a saját mérgébe
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6
1
Fukar
2026. július 29. 19:01
Nem mernek elmenni szabadsagra, nehogy hadhazy elfoglalja a pulpitust!
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5
0
nyugalom
2026. július 29. 18:59
Püffedt pofa, piros szem!
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5
0
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