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Szlovénia nataša pirc musar kastelec - alagút autóbaleset

Autóbalesetet szenvedett a szlovén államfő

2026. augusztus 01. 16:22

Nataša Pirc Musart a Kastelec-alagútban érte utol a szerencsétlenség.

2026. augusztus 01. 16:22
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Balesetet szenvedett Nataša Pirc Musar szlovén elnök az A1-es autópályán, Kozina és Koper között, a Kastelec-alagútban – írja a Delo.

Az elnök könnyebb sérüléseket szenvedett.

Pirc Musar épp horvátországi nyaralásáról utazott haza Szlovéniába, hogy Komenda településen hivatalos programon vegyen részt. A balesetnek részese volt két rendőrségi szolgálati jármű is, melyek a védett személyt kísérték.

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Az államfőt az izolai kórházba szállították megfigyelésre, és várhatóan még szombaton hazaengedik.

Nyitókép: Jure Makovec / AFP

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Összesen 2 komment

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Sorrend:
Blájen
2026. augusztus 01. 18:22
Urissten mossmilessssz? Mindmekalunk!!!
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0
0
Tapeino
2026. augusztus 01. 17:24
Gyászhír-szerű főcím = EGYES!!! Megint egy átverés!
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2
0
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