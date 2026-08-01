Autóbalesetet szenvedett a szlovén államfő

Balesetet szenvedett Nataša Pirc Musar szlovén elnök az A1-es autópályán, Kozina és Koper között, a Kastelec-alagútban – írja a Delo.

Az elnök könnyebb sérüléseket szenvedett.

Pirc Musar épp horvátországi nyaralásáról utazott haza Szlovéniába, hogy Komenda településen hivatalos programon vegyen részt. A balesetnek részese volt két rendőrségi szolgálati jármű is, melyek a védett személyt kísérték.