Autóbalesetet szenvedett a szlovén államfő

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Nataša Pirc Musart a Kastelec-alagútban érte utol a szerencsétlenség.
Balesetet szenvedett Nataša Pirc Musar szlovén elnök az A1-es autópályán, Kozina és Koper között, a Kastelec-alagútban – írja a Delo.
Az elnök könnyebb sérüléseket szenvedett.
Pirc Musar épp horvátországi nyaralásáról utazott haza Szlovéniába, hogy Komenda településen hivatalos programon vegyen részt. A balesetnek részese volt két rendőrségi szolgálati jármű is, melyek a védett személyt kísérték.
Az államfőt az izolai kórházba szállították megfigyelésre, és várhatóan még szombaton hazaengedik.
Nyitókép: Jure Makovec / AFP