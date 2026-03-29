Latin külső, szexszimbólum, playboy – Szlovéniában már a meccs előtt is Szoboszlai volt a téma

A magyar mentalitásra irigykednek szomszédunkban – Szoboszlait és Budapestet is kiemelték
Csupa jót írtak rólunk.
Az egyik szlovén portál a százmilliós magyar playboyként jellemezte a Liverpool magyar középpályását. A lap Szoboszlai Dominiket Magyarország első számú sportolójának tekinti.
Az egyik szlovén internetes oldal, a sportklub.n1info.si szombaton, még a mieink elleni válogatott mérkőzést megelőzően a „százmilliós magyar playboyként” definiálta Szoboszlai Dominiket, utalva ezzel a Liverpool klasszisának friss, a Transfermarkt által megszabott piaci értékére. Hozzátették, Szoboszlai jelenleg nemcsak egy focista hazánkban, hanem az ország első számú sportolója.
Ami a „playboy” jelzőt illeti, azt a lap így indokolta:
Latin külseje miatt, a hosszú hajával igazi sláger a lányok körében is, hazájában igazi szexszimbólummá vált, a magyarok a híres angol David Beckhammel állítják párhuzamba
– olvasható a Magyar Nemzet cikkében.
A szlovén lap Szoboszlaival kapcsolatban egy szakmai kérdést is feltett: tényleg annyira jó futballista a Liverpool magyar középpályása? A választ a szlovén válogatott védője, Jaka Bijol adta meg, aki a Leeds United játékosaként ebben az idényben két Premier League-mérkőzésen is találkozott már Szoboszlaival.
Nagyon jó játékos, a fizikai adottságai egészen elképesztőek. Meg az is, ahogyan eltalálja a labdát…
– felelte Bijol, aki szombaton csapatkapitányként vezette ki övéit a pályára a mieink elleni összecsapáson.
A meccs után egyébként egy másik szlovén portál, a delo.si is foglalkozott a legnagyobb magyar sztárral a véleménycikkében. Mint írják,
Kiemelik azt is, hogy az első félidő után lehetett látni, ahogy Szoboszlai és Orbán Willi külön összehívta a magyar csapatot egy kis beszélgetésre.
Mint ismert, a meccset végül 1–0-ra a magyar csapat nyerte meg Schön Szabolcs góljával.
