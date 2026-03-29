Ft
Ft
14°C
6°C
Ft
Ft
14°C
6°C
03. 29.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Hírek
Vélemények
Hetilap
Szlovénia magyar válogatott Playboy Szoboszlai Dominik

Latin külső, szexszimbólum, playboy – Szlovéniában már a meccs előtt is Szoboszlai volt a téma

2026. március 29. 16:40

Az egyik szlovén portál a százmilliós magyar playboyként jellemezte a Liverpool magyar középpályását. A lap Szoboszlai Dominiket Magyarország első számú sportolójának tekinti.

Az egyik szlovén internetes oldal, a sportklub.n1info.si szombaton, még a mieink elleni válogatott mérkőzést megelőzően a „százmilliós magyar playboyként” definiálta Szoboszlai Dominiket, utalva ezzel a Liverpool klasszisának friss, a Transfermarkt által megszabott piaci értékére. Hozzátették, Szoboszlai jelenleg nemcsak egy focista hazánkban, hanem az ország első számú sportolója.

Ami a „playboy” jelzőt illeti, azt a lap így indokolta: 

Latin külseje miatt, a hosszú hajával igazi sláger a lányok körében is, hazájában igazi szexszimbólummá vált, a magyarok a híres angol David Beckhammel állítják párhuzamba

– olvasható a Magyar Nemzet cikkében.

A szlovén lap Szoboszlaival kapcsolatban egy szakmai kérdést is feltett: tényleg annyira jó futballista a Liverpool magyar középpályása? A választ a szlovén válogatott védője, Jaka Bijol adta meg, aki a Leeds United játékosaként ebben az idényben két Premier League-mérkőzésen is találkozott már Szoboszlaival.

Nagyon jó játékos, a fizikai adottságai egészen elképesztőek. Meg az is, ahogyan eltalálja a labdát…

– felelte Bijol, aki szombaton csapatkapitányként vezette ki övéit a pályára a mieink elleni összecsapáson.

Ezt is ajánljuk a témában

A meccs után egyébként egy másik szlovén portál, a delo.si is foglalkozott a legnagyobb magyar sztárral a véleménycikkében. Mint írják, 

  • „Szoboszlai megmutatta a kivételes technikai képességeit”, 
  • Sallai Rolandnak gólpasszal felérő passzt adott, 
  • illetve előfordult, hogy csak sárga lapot érően lehetett megállítani. 

Kiemelik azt is, hogy az első félidő után lehetett látni, ahogy Szoboszlai és Orbán Willi külön összehívta a magyar csapatot egy kis beszélgetésre.

Mint ismert, a meccset végül 1–0-ra a magyar csapat nyerte meg Schön Szabolcs góljával.

Nyitókép: MLSZ

Magyarország–Szlovénia 1–0

***

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
madre79
•••
2026. március 29. 17:18 Szerkesztve
Férfias férfi! Csinos, izmos, okos és jóképű!
Válasz erre
0
0
majdhoznekeddonaldbacsiszuverenitast
2026. március 29. 17:09
“ hazájában igazi szexszimbólummá vált, a magyarok a híres angol David Beckhammel állítják párhuzamba” Elsősorban a mandiner szerkesztőségében nyúlnak sokan magukhoz miatta.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!