Történelmi találkozó Budapesten, tiszta lappal indulnak a magyarok

Harmincöt éve, 1991 óta független a szlovén labdarúgás, mely a világszervezethez (FIFA) 1992-ben, az európai szövetséghez (UEFA) pedig egy esztendővel később csatlakozott. Szombaton ötödik előkészületi mérkőzésünket játsszuk délnyugati szomszédainkkal, hazai pályán immáron harmadszor fogadjuk őket, de Budapesten most először találkozik a két nemzet válogatott. Bár a Magyarország–Szlovénia-meccsnek ezúttal sincs tétje, a mieink szövetségi kapitánya, Marco Rossi szerint fontos a jó kezdés, annak ellenére is, hogy tiszta lappal vágunk neki ennek az évnek.

Magyarország–Szlovénia: kiderült, ki pótolja Varga Barnabást

Rossi feje elsősorban azért főhet, mert az eredetileg kihirdetett keretből nyolc játékosra nem számíthat különböző okokból kifolyólag, és miután az egyetlen klasszikus középcsatárunknak, a görög klubcsapatához visszatérő, és a bokasérülése utáni rehabilitációt ott folytató Varga Barnabásnak is búcsút intett pénteken, kijelentette, reméli, hogy a kezdésig már nem sérül le senki.