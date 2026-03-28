Történelmi találkozó Budapesten, tiszta lappal indulnak a magyarok

Marco Rossi a Mandineren keresztül üzent Arne Slotnak: „Én sem szólok bele, mikor játszatja hátvédként Szoboszlait…”
A magyar kapitány nem örült a liverpooli tréner kijelentésének.
Az első budapesti labdarúgó mérkőzés következik a két nemzet között. A Magyarország–Szlovénia felkészülési meccs helyszínéről élő, szöveges tudósítással jelentkezünk. Cikkünk frissül.
Harmincöt éve, 1991 óta független a szlovén labdarúgás, mely a világszervezethez (FIFA) 1992-ben, az európai szövetséghez (UEFA) pedig egy esztendővel később csatlakozott. Szombaton ötödik előkészületi mérkőzésünket játsszuk délnyugati szomszédainkkal, hazai pályán immáron harmadszor fogadjuk őket, de Budapesten most először találkozik a két nemzet válogatott. Bár a Magyarország–Szlovénia-meccsnek ezúttal sincs tétje, a mieink szövetségi kapitánya, Marco Rossi szerint fontos a jó kezdés, annak ellenére is, hogy tiszta lappal vágunk neki ennek az évnek.
Rossi feje elsősorban azért főhet, mert az eredetileg kihirdetett keretből nyolc játékosra nem számíthat különböző okokból kifolyólag, és miután az egyetlen klasszikus középcsatárunknak, a görög klubcsapatához visszatérő, és a bokasérülése utáni rehabilitációt ott folytató Varga Barnabásnak is búcsút intett pénteken, kijelentette, reméli, hogy a kezdésig már nem sérül le senki.
Az olasz-magyar szakember úgy döntött, hogy a Puskás Akadémia csatára, Lukács Dániel pótolja Vargát, és ezt a kezdő tizenegyet küldi pályára a szlovénok ellen:
Lukács mellett a győri Vitális Milán is először lesz a válogatott kezdőcsapatának tagja.
