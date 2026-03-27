Eldőlt, hogy Varga Barnabás játszik-e a magyar válogatott következő két meccsén

Egyszerre kiáltottak fel Magyarországon és Athénban: itt van Varga Barnabás első diagnózisa
Nem halogathatták a sérülten hazatérő csatár MRI-vizsgálatát.
Változás a magyar válogatott keretében. Varga Barnabás elhagyta az edzőközpontot.
A magyar labdarúgó-válogatott szombaton felkészülési mérkőzést játszik Szlovéniával. A mérkőzés előtti sajtótájékoztatón a mieink oldaláról bejelentették: Willi Orbán megérkezett a csapathoz, de Varga Barnabás elhagyta az edzőtábort, és nem tud az együttes rendelkezésére állni.
Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitány így reagált csatára elvesztésére:
„Vannak lehetőségeink, Bárány és Lukács is, utóbbi már a múltban is jól játszott. Ma lesz még egy edzésünk, reméljük, nem lesz újabb sérültünk.
Az elmúlt nyolc évben nem emlékszem arra, hogy nyolc játékosom hiányzott volna egyszerre az előzetesen meghirdetett keretből. Most huszonegy játékosunk lesz a három kapussal együtt, reméljük, ma már nem veszítünk el senkit.”
Mint megírtuk, az AEK Athén gólgyárosának bokája éppen a válogatott szünet előtti utolsó bajnokin sérült meg, és ezért már a mérkőzés szünetében le kellett cserélni. Később az MRI-vizsgálatokból kiderült, hogy Varga csak kisebb zúzódást szenvedett, ám ennek ellenére nem tud a csapat rendelkezésére állni.
Rossi későbbi kérdésre válaszolva Rossi elárulta, hogy Vitális Milán és Lukács Dániel biztosan kezdő lesz holnap.
A magyar válogatott a felkészülés jegyében szombaton 18 órakor fogadja Szlovániát a Puskás Arénában, jövő kedden pedig 19 órakor Görögországot látja vendégül. Nemcsak magyar, hanem szlovén oldalról is lesznek nagy hiányzók, Jan Oblak kapus és Benjamin Sesko sem áll rendelkezésre.
Nyitókép: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA
