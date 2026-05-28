tisza párt szalai piroska európai unió magyarország Magyar Péter

Leszögezte a szakértő: Magyar Péter szerdán is óriási sületlenségeket hordott össze a Parlamentben

2026. május 28. 08:09

Tételesen, öt pontban cáfolták Magyar Péter szerdán elhangzott állításait.

Szalai Piroska országgyűlési képviselő, a parlament gazdasági és energetikai bizottságának alelnöke Facebook-posztban reagált Magyar Péter parlamenti felszólalására. Az ellenzéki politikus szerint a Tisza Párt elnöke több ponton is téves állításokat tett.

A változatosság kedvéért Magyar Péter ma is [szerdán] óriási sületlenségeket hordott össze a Parlamentben. 

A gond csak az, hogy ezeket már nem lehet egyszerű politikai túlzásnak nevezni, ez nettó félrevezetés” – írta Szalai Piroska.

A képviselő öt pontban sorolta fel, szerinte miben tévedett Magyar Péter. Elsőként azt emelte ki, hogy Magyarország nem az Európai Unió legszegényebb országa.

„Tény, hogy Magyarországon 2017 óta az uniós átlagnál kisebb a szegénység” – fogalmazott, hozzátéve: az uniós adatok szerint 2010 óta 1,3 millió ember került ki a szegénység vagy társadalmi kirekesztettség kockázatából.

Szalai szerint az sem igaz, hogy hárommillió magyar él szegénységben. Mint írta, 

Magyarországon az Európai Unió legfrissebb hivatalos adatai szerint 1 millió 827 ezer fő él a szegénység vagy társadalmi kirekesztettség kockázatával”.

A politikus Magyar Péter nyugdíjasokra és gyermekszegénységre vonatkozó kijelentéseit is vitatta. Bejegyzésében idézett adatok szerint 

nem 800 ezer, hanem 380 ezer 65 év feletti ember él szegénység vagy társadalmi kirekesztődés kockázatával. 

A gyermekek esetében pedig azt írta: 381 ezer 18 év alatti érintett van, míg a mélyszegénységben élő gyermekek száma szerinte 33 ezer.

A posztban az államadósság kérdésére is kitért. Szalai Piroska szerint a magyar államadósság GDP-arányosan alacsonyabb az uniós és az euróövezeti átlagnál is.

„Lehet politikai showműsort csinálni a Parlamentből, lehet napi szinten rémhíreket kiabálni, csak egy probléma van, hogy a tények továbbra sem Magyar Péter oldalán állnak” – zárta bejegyzését Szalai Piroska.

Nyitókép: Joe Klamar / AFP

 

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
tapir32
2026. május 28. 11:03 Szerkesztve
A magyar péteri demagógia ellen nincsenek felvértezve a fiatalabb nemzedékek. Ez az oktatás hibája. Az ellenőrizhető referenciával nem rendelkező állításokat nem szabad elhinni! Aki, az ellenőrizhető adatok, tények helyett érzelmekre, indulatokra apellál, az hazudik. Független adatbázisokban ellenőrizni kell az állításokat. Eustat, Eurobarometer, OECD, WHO stb. Az értelmesebbek nem dőltek be Magyar Péter demagóg szövegének.
Welszibard
2026. május 28. 10:00
Peter Magyar (NER-szökevény és haszonélvező) hazudott: reggel délben meg este is, ahogy ordítozva szokta tenni. Jól betanulta a Tiszás és EU-s hazugsággyárak propaganda sajtójának és külföldről finanszírozott médiumainak hazugságait. Ezekkel a hazugságokkal - mint pl. a "480 HUF benzinár stop" etették a Tiszás gombákat a pince sötétjében.
gullwing
2026. május 28. 09:07
miben tévedett Magyar Péter: HAZUDOTT! Mert a vérében van, a komcsi vérében...
antoniosalazar
2026. május 28. 08:43
pandalala 2026. május 28. 08:40 a TSZ elnök valósághajlítása .... el fog törni, de nem számít .. Mióta nem végezhet a KSH létminimum számítást?
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!