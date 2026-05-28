Leszögezte a szakértő: Magyar Péter szerdán is óriási sületlenségeket hordott össze a Parlamentben

Haladékot kapott Budapest, de Magyar Péter is több tízmilliárd forintot követel
A Tisza korábban élesen támadta a szolidaritási hozzájárulást, kormányon már megtartanák.
Tételesen, öt pontban cáfolták Magyar Péter szerdán elhangzott állításait.
Szalai Piroska országgyűlési képviselő, a parlament gazdasági és energetikai bizottságának alelnöke Facebook-posztban reagált Magyar Péter parlamenti felszólalására. Az ellenzéki politikus szerint a Tisza Párt elnöke több ponton is téves állításokat tett.
A változatosság kedvéért Magyar Péter ma is [szerdán] óriási sületlenségeket hordott össze a Parlamentben.
A gond csak az, hogy ezeket már nem lehet egyszerű politikai túlzásnak nevezni, ez nettó félrevezetés” – írta Szalai Piroska.
A képviselő öt pontban sorolta fel, szerinte miben tévedett Magyar Péter. Elsőként azt emelte ki, hogy Magyarország nem az Európai Unió legszegényebb országa.
„Tény, hogy Magyarországon 2017 óta az uniós átlagnál kisebb a szegénység” – fogalmazott, hozzátéve: az uniós adatok szerint 2010 óta 1,3 millió ember került ki a szegénység vagy társadalmi kirekesztettség kockázatából.
Szalai szerint az sem igaz, hogy hárommillió magyar él szegénységben. Mint írta,
Magyarországon az Európai Unió legfrissebb hivatalos adatai szerint 1 millió 827 ezer fő él a szegénység vagy társadalmi kirekesztettség kockázatával”.
A politikus Magyar Péter nyugdíjasokra és gyermekszegénységre vonatkozó kijelentéseit is vitatta. Bejegyzésében idézett adatok szerint
nem 800 ezer, hanem 380 ezer 65 év feletti ember él szegénység vagy társadalmi kirekesztődés kockázatával.
A gyermekek esetében pedig azt írta: 381 ezer 18 év alatti érintett van, míg a mélyszegénységben élő gyermekek száma szerinte 33 ezer.
A posztban az államadósság kérdésére is kitért. Szalai Piroska szerint a magyar államadósság GDP-arányosan alacsonyabb az uniós és az euróövezeti átlagnál is.
„Lehet politikai showműsort csinálni a Parlamentből, lehet napi szinten rémhíreket kiabálni, csak egy probléma van, hogy a tények továbbra sem Magyar Péter oldalán állnak” – zárta bejegyzését Szalai Piroska.
