„Magyar Péter a hétvégén a Belügyminiszté­rium rendészeti államtitkárává nevezte ki Tóth Gábort. Azt a Tóthot, aki a 2006. őszi rendőrterror idején a brutális állami erőszak egyik fő felelősének, Gergényi Péter budapesti főkapitánynak a bűnügyi helyetteseként „szolgált és védett”.

A kinevezéssel Magyar valami olyasmit üzent a magyaroknak, hogy készen áll a kormánya elleni majdani tüntetések megfelelő kezelésére. Hogy ne mondjam: vérbe fojtására.