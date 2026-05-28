Exkluzív értesülés Brüsszelből: Magyar Péter nem kapja meg azt, amiért Ursula von der Leyenhez utazik
„Nem valószínű, hogy megkapják azt a 10 milliárd eurót, amire számítanak.”
Gergényi helyettesének kinevezésével a Tisza-vezér átállt a barikád másik oldalára.
„Magyar Péter a hétvégén a Belügyminisztérium rendészeti államtitkárává nevezte ki Tóth Gábort. Azt a Tóthot, aki a 2006. őszi rendőrterror idején a brutális állami erőszak egyik fő felelősének, Gergényi Péter budapesti főkapitánynak a bűnügyi helyetteseként „szolgált és védett”.
A kinevezéssel Magyar valami olyasmit üzent a magyaroknak, hogy készen áll a kormánya elleni majdani tüntetések megfelelő kezelésére. Hogy ne mondjam: vérbe fojtására.
E kinevezés apropóján emlékeztette aztán a miniszterelnököt Gulyás Gergely, hogy annak idején még ők ketten együtt jelentettek be a rendőrségen fideszes tüntetést a Kossuth térre, tiltakozva a tér alkotmányellenes lezárása, műveleti területté nyilvánítása ellen. Ma viszont Magyar Péter már azt az embert helyezi fontos posztra, aki a teret lezáró Gergényi Péter jobbkeze volt. Minthogy Forsthoffer Ágnes ikeás lakberendező (mellesleg: házelnök) nem adott válaszlehetőséget a kormányfőnek, ezért Magyar Péter fölpattant a bársonyszékéről, odarobogott Gulyáshoz, és nagy gesztikulálással valamit magyarázott neki. Hogy mit, azt legfeljebb a jeltolmács olvashatta le a szájáról. Mi, tévénézők annyit érzékeltünk, nem épp »szeretetország« mibenlétét taglalja.”
