„Daráló

A legutóbbi országgyűlési választás április 12-én volt. A minisztériumok átadására május 24-én került sor. A kettő között eltelt 42 nap. Van ember, aki elhiszi, hogy ennyi idő nem volt elég, hogy ha az előző kormány iratokat akart eltüntetni, azt megtegye? Van ember, aki elhiszi, hogy még az utolsó napon, az utolsó éjszakán is zúgtak a darálógépek, és már nem volt idő a ledarált fontos iratok zsákjait elvinni, hanem ott hagyták az alagsorban?